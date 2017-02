Ο Anamateur & Pros live στο café του Νομισματικού Μουσείου

Ο Anamateur (κατά κόσμον, Γιώργος Αναματερός) επιστρέφει στο café του Νομισματικού Μουσείου μαζί με τη γνωστή παρέα των Pros, Πρίαμο Μωράκη και Γιώργο Κωστόπουλο, για μια βραδιά γεμάτη Fats Waller, Cole Porter, Thelonious Monk, Tom Jobim αλλά και με δικές του ιδιαίτερες δημιουργίες με μπόλικη δόση αυτοσαρκαστικής Anamateur-ίστικης τρέλας! Θα ακούσουμε τραγούδια από το νεοδημοσιευθέν πρώτο του άλμπουμ με τίτλο «One doubt arose in the mind of a noble vigilante», αλλά και από τους επόμενους που ετοιμάζει αυτήν την περίοδο. Μια γεύση παίρνουμε από τους ευφάνταστους τίτλους των κομματιών του, «Το Pirulita with love», «12 συκοφαντημένα θύματα αναζητούν τίμιον δικηγόρον», «A certainty blossomed in the heart of the enlightened tyrant».



Σπεύσατε!



Θα τους απολαύσουμε για μια βραδιά στις 9 Φεβρουαρίου στο café του Νομισματικού Μουσείου στις 9 μ.μ. Τηλέφωνο για κρατήσεις θέσεων: 210 3610067.



Παίζουν οι:



Γιώργος Αναματερός, πιάνο και φωνή Πρίαμος Μωράκης, κιθάρα Γιώργος Κωστόπουλος, κοντραμπάσο.



Café Νομισματικού Μουσείου | Πανεπιστημίου 12, Αθήνα Τηλέφωνο κρατήσεων: 210 3610067



Δείτε το βίντεο: