Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στη μουσική σκηνή Σφίγγα

Το απόλυτο disco live show της αποκριάς είναι γεγονός! Σε ένα χώρο διαμορφωμένο για εσάς.

Στη μουσική σκηνή Σφίγγα την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου στις 22.30, μέχρι πρωίας παρέα με τον Δημήτρη Αϊβαλιώτη και την καλεσμένη του Λίλα Τριάντη!



Ξεθάψτε τις δεκαετίες 80s και 90s από την ντουλάπα σας.

Ντυθείτε, βαφτείτε, πάρτε το κέφι, τη ζωντάνια, την τρέλα που σας δέρνει όλους και ελάτε να μεταφερθούμε στην εποχή που αγαπήσαμε, ερωτευτήκαμε,

καμακώσαμε, ήπιαμε, φλερτάραμε, παρεκτραπήκαμε και ότι του καθενός συνέβη!



Σε ένα πρόγραμμα που τα έχει όλα!

Δώρα, εκπλήξεις, διαγωνισμό στολής, προξενιά

και βέβαια την απόλυτη συμμετοχή σας επί σκηνής.



Ελάτε να γίνει της 80s και 90s δεκαετίας!



Τα καλύτερα έρχονται!



Photo by Dimitris Giannoulakis



Make up art by Elizabeth Petrou



Video art by маестро Komikern



Poster desing by John Sugahtank Roumpanis



Μουσική σκηνή Σφίγγα



Ακαδημίας και Ζωοδόχου Πηγής



(είσοδος στον πεζόδρομο Κιάφας 13)



Τηλέφωνο κρατήσεων: 2114096149, 6987844845



sfigamusic@gmail.com



Ώρα έναρξης: 22.30



Τιμή εισόδου στο μπαρ: 12 ευρώ με μπύρα ή κρασί