Γιώργος Ισαάκ: Στο River Party έχουν χώρο τραγουδιστές από όλα τα είδη μουσικής

Πέντε ημέρες γεμάτες διασκέδαση, συναυλίες, μουσική, κατασκήνωση, παράλληλες δραστηριότητες, στην πανέμορφη φυσική τοποθεσία του Νεστορίου Καστοριάς, υπόσχεται το 39ο River Party, που πραγματοποιείται από τις2 έως τις 6 Αυγούστου.Tο εφετινό line - up θα περιλαμβάνει από τον Βασίλη Παπακανωνσταντίνου, τον Μίλτο Πασχαλίδη, τη Νατάσσα Μποφίλιου και τον Τζίμη Πανούση μέχρι τον Βασίλη Καρρά (με special guests τον Μπάμπη Στόκα και τον Γιάννη Ζουγανέλη), τους Planet of Zeus και τους 1000mods, μεγάλα hip hop ονόματα όπως oι Taiwan MC, Τζαμάλ και Iratus, youtube artists όπως ο Mikeius και ο Maliatsis και πολλούς άλλους.Ο Ιδρυτής της People Entertainment Group, η οποία, εδώ και 10 χρόνια, αναλαμβάνει την παραγωγή του River Party, Γιώργος Ισαάκ, μίλησε στογια το εφετινό φεστιβάλ και τις ιδιαιτερότητες του.Το River Party ως το μεγαλύτερο μουσικό και κατασκηνωτικό φεστιβάλ της χώρας, υπόσχεται για ακόμη μια χρονιά το καλύτερο πενθήμερο του καλοκαιριού για τους δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες του! Πέντε ημέρες γεμάτες μουσική και ατελείωτη διασκέδαση σε ένα φανταστικό τοπίο δίπλα στο ποτάμι, με όλα τα μεγάλα ονόματα της ελληνικής σκηνής και πολλά happenings – μάλιστα εφέτος θα έχουμε περισσότερα από κάθε άλλη χρονιά!Στις 4 διαφορετικές μουσικές σκηνές του θα έχουμε τη χαρά να απολαύσουμε δεκάδες καλλιτέχνες από όλα τα είδη μουσικής. Στο πενθήμερο του River Party έχουν χώρο όλοι: από τον Βασίλη Παπακανωνσταντίνου, τον Μίλτο Πασχαλίδη, τη Νατάσσα Μποφίλιου και τον Τζίμη Πανούση μέχρι τον Βασίλη Καρρά (με special guests τον Μπάμπη Στόκα και τον Γιάννη Ζουγανέλη), τους Planet of Zeus και τους 1000mods, μεγάλα hip hop ονόματα όπως oι Taiwan MC, Τζαμάλ και Iratus, youtube artists όπως ο Mikeius και ο Maliatsis και πολλοί - πολλοί ακόμη!Θα τολμούσα να πω ότι έχει μεγαλύτερη μουσική ποικιλομορφία. Έχουμε καταφέρει εφέτος να συνδυάσουμε πραγματικά τις απαιτήσεις του κοινού μας με ένα πολύ όμορφο τρόπο ώστε όλοι να μείνουν ικανοποιημένοι. Άλλωστε το μεγαλύτερο «όνομα» στο River Party είναι το φεστιβάλ αυτό καθ' αυτό και για αυτό και κάθε χρόνο παραμένει σταθερά πρώτο στην προτίμηση του κοινού.Ανέκαθεν με γοήτευε ο χώρος του πολιτισμού και των επιχειρήσεων. Είχα ευτυχώς την τύχη να το ανακαλύψω από μικρός και να διοχετεύσω σε αυτή τη δουλειά τη χαρά της πολιτιστικής δημιουργίας, είτε αυτό λέγεται φεστιβάλ, συναυλίες, θέατρο ή musical.Η οικονομική κρίση επηρεάζει τα πάντα. Φυσικά επηρεάζει και τα φεστιβάλ όπως και όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ωστόσο το River Party έχει καταφέρει να αντέξει και να μεγαλώνει κάθε χρόνο και περισσότερο και αυτό, όσο και να μας χαροποιεί, μας γεμίζει και με μεγαλύτερη ευθύνη. Ενδεικτικά αναφέρω το 2015, τότε που επιβλήθηκαν τα Capital Controls και η οικονομική καταστροφή ήταν μεγάλη και πρωτόγνωρη για όλα τα φεστιβάλ (πολλά ακυρώθηκαν). Το River Party ήταν το μόνο που έμεινε τότε «ζωντανό» για να δώσει χαρά και να στείλει θετικό μήνυμα σε όλους τους φίλους του που το είχαν ανάγκη περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά. Πιστέψτε με ήταν πολύ δύσκολο για όλους μας αλλά μας έκανε πολύ δυνατούς για κάθε επόμενη παραγωγή.Τα μελλοντικά μας σχέδια για το River Party περιλαμβάνουν την επικοινωνία του προς το εξωτερικό. Είναι ένα φεστιβάλ που έτσι κι αλλιώς έχει οργανωθεί στα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας των αντίστοιχων ευρωπαϊκών διοργανώσεων, έχει βραβευθεί αρκετές φορές σε διεθνείς διαγωνισμούς και τα τελευταία χρόνια συμμετέχει σε όλα τα μεγάλα συνέδρια του χώρου. Αυτό που έχουμε ήδη ξεκινήσει και θα το επεκτείνουμε στο μέλλον είναι η προσέλκυση φεστιβαλικού κοινού από όλον τον κόσμο στο μοναδικό αυτό μουσικό και κατασκηνωτικό φεστιβάλ που πραγματοποιείται επί 39 χρόνια, στο βόρειο άκρο της Ελλάδας, στον επίγειο παράδεισο που βρίσκεται στο Νεστόριο Καστοριάς!