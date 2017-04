O Γιάννης Σεβαστόπουλος ερμηνεύει με το λαούτο του το «Ανάθεμα σε»

Ένας ταλαντούχος καλλιτέχνης από τη νέα γενιά παραδοσιακών μουσικών, ο Γιάννης Σεβαστόπουλος, ερμηνεύει με το λαούτο του το «Ανάθεμα σε».



Πρόκειται για την ορχηστρική version του τραγουδιού σε μουσική και στίχους της Ζωής Τηγανούρια, που πριν μερικά χρόνια ερμήνευσε ο Δημήτρης Μπάσης στη προσωπική του δισκογραφία και κυκλοφόρησε σε Cd-Single και Remix.



Στη παραγωγή συμμετέχουν αξιόλογοι σολίστες μουσικοί και το video clip επιμελήθηκε ο Μάριος Ζόγκας.



Δείτε το βίντεο:





Personnel:



Γιάννης Σεβαστόπουλος - Λαούτο

Tigran Sargsyan - Κλαρίνο, Vocalise

Γιώργος Παππάς - Λάφτα

Ζωή Τηγανούρια - Ακορντεόν

Γιώργος Πολίτης - Ηλ. Μπάσο

Γιώργος Γκαραβούνης - Κρουστά

Στέλιος Γενεράλης - Κρουστά



Credits:



Recording at Dotwav Studios by Iosif Hidiroglou

Mixing & Mastering at Artracks Studios by George Priniotakis

Album Cover by Stelios Generalis

Directed by Marios Zogas



Ⓟ & © Zoe Music Ltd (2017)