Ο J Balvin σαρώνει με 12 υποψηφιότητες στα Billboard Latin Music Awards – ανάμεσά τους και υποψηφιότητες μαζί με τη Beyoncé

Ο ήδη επιτυχημένος και πολυβραβευμένος με Billboard Latin Music Award J Balvin, έχει μαζί με τη Shakira τις περισσότερες υποψηφιότητες για εφέτος στα μουσικά βραβεία.Ο superstar της reggaetón κέρδισε μια θέση στις υποψηφιότητες με το hit «Mi Gente» στο οποίο συμμετέχουν ο Willy William και η Beyonce, αλλά και χάρη στην επιτυχία του album του Energia.Artist of the YearSocial Artist of the YearHot Latin Song of the Year “Mi Gente”Hot Latin Song of the Year, Vocal Event "Mi Gente"Hot Latin Songs Artist of the Year, MaleAirplay Song of the Year "Mi Gente"Digital Song of the Year "Mi Gente"Streaming Song of the Year "Mi Gente"Top Latin Album of the Year "Energía"Top Latin Albums Artist of the Year, MaleLatin Rhythm Song of the Year "Mi Gente"Latin Rhythm Artist of the Year, SoloTo «Mi Gente» του J Balvin ήταν το Πρώτο Ever ισπανόφωνο τραγούδι που έφτασε στο #1 των Global streaming charts των Spotify & Shazam, μια ιστορική πρωτιά για τη Latin μουσική.Παρόλο που κυκλοφόρησε στη μέση της χρονιάς, το «Mi Gente» ήταν στο #3 των δημοφιλέστερων βίντεο του YouTube παγκοσμίως για το 2017, συγκεντρώνοντας πάνω από 1.5 δισεκατομμύριο προβολές σε μόλις 6 μήνες.Το «Mi Gente» παρέμεινε στο #1 του “Hot Latin Songs” για τρεις συνεχόμενους μήνες. Το τραγούδι έφτασε επίσης στο #1 των iTunes σε περισσότερες από 50 χώρες.Το νέο single «Machika» (από το επερχόμενο νέο album του J Balvin που θα κυκλοφορήσει το 2018) έγινε το βίντεο με τις περισσότερες προβολές στο YouTube τη μέρα της κυκλοφορίας του, και παγκόσμιο trend στο twitter.Ο J Balvin έχει αυτή τη στιγμή τις πιο δημοφιλείς συνεργασίες στον τομέα της Latin μουσικής, έχοντας δουλέψει με: Beyoncé, Jennifer Lopez, Justin Bieber, Pharrell Williams, Skrillex, Major Lazer, Ariana Grande, Camila Cabello, Pitbull, Nicky Jam, Bad Bunny & πολλούς ακόμα.Ακούστε το «Machika»: