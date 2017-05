Ο Καλιφορνέζος Morgan Delt επιστρέφει στην Αθήνα

Η ψυχεδέλεια της Δυτικής Ακτής που διέπει το ντεμπούτο του Morgan Delt στην ιστορική Sub Pop (γνωστή ως η πρώτη εταιρεία που υπέγραψε τους Nirvana, Soundgarden, Mudhoney και πολλούς άλλους από την εναλλακτική / grunge σκηνή του Seattle, και με πολυάριθμες επιτυχίες στον σύγχρονο εναλλακτικό χώρο, χάρη στις συνεργασίες της με καλλιτέχνες και μπάντες όπως οι Fleet Foxes, Foals, Beach House, The Postal Service, Flight of the Conchords, Sleater-Kinney, Blitzen Trapper, No Age, Wolf Parade και The Shins), δίνει την αίσθηση μιας διαρκούς ανατολής, μη κρύβοντας τις επιρροές της, με τραγούδια φιλτραρισμένα μέσα από έναν εύκαμπτο φακό που πότε θολώνει και πότε σκοτεινιάζει το μουσικό τοπίου του εν λόγω ηχογραφήματος.Είναι δυνατόν όμως κάποιος να καταφέρει να κάνει κάτι διαφορετικό στη σφαίρα της αυθεντικότητας και της πρωτοτυπίας, αφομοιώνοντας εξόφθαλμα τις επιρροές του; Αυτό ακριβώς συμβαίνει στην περίπτωση του Morgan Delt. Έχοντας κυκλοφορήσει μία κασέτα 6 τραγουδιών το 2013, ακολουθούμενη από μία πλήρη κυκλοφορία, υπό την αιγίδα της Trouble in Mind Records, ο Καλιφορνέζος καλοκουρδίζει το ηχητικό του σύμπαν, μην ακολουθώντας μια συγκεκριμένη μουσική τροχιά, επιτρέποντας ωστόσο ταυτόχρονα στις επιρροές του να συνυπάρξουν σε ένα μοναδικό και αδιαμφισβήτητα Καλιφορνέζικο καλλιτεχνικό όραμα.