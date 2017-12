Ο Καρυοθραύστης στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Αυτές τις γιορτές, ο «Καρυοθραύστης», η αγαπημένη χριστουγεννιάτικη ιστορία με την υπέροχη μουσική του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, θα μαγέψει όλη την οικογένεια, μέσα από μια χορευτική υπερπαραγωγή με εντυπωσιακά εφέ και με την υπογραφή του μεγάλου Ρώσου χορογράφου Γιούρι Γκριγκορόβιτς! Το πιο λαμπερό μπαλέτο της χριστουγεννιάτικης Αθήνας από το Grigorovich Ballet Theatre of Russia με τους πρώτους σολίστ των Μπολσόι –επιλεγμένους από τον ίδιο τον Γκριγκορόβιτς– να ερμηνεύουν στη σκηνή της Αίθουσας Αλεξάνδρα Τριάντη μια παραμυθένια χορογραφία που αναδεικνύεται μαγικά από τα εκπληκτικά σκηνικά και κοστούμια του μοναδικού Σιμόν Βιρσαλάτζε (απογευματινές και βραδινές παραστάσεις από τις 20 έως τις 30 Δεκεμβρίου).Το όνομα Γιούρι Γκριγκορόβιτς έχει ταυτιστεί, κατά το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα, μεσπουδαιότερο θέατρο της Μόσχας, το Μπολσόι. Επί 31 χρόνια υπήρξε καλλιτεχνικός του διευθυντής και συνεχίζει ακούραστα μέχρι σήμερα – παρόλο που εφέτος έγινε 90 ετών! – να χορογραφεί και να διδάσκει στο περίφημο Μπαλέτο του Θεάτρου Μπολσόι!Το 2017 είναι η χρονιά που όλα τα μεγάλα θέατρα του κόσμου τιμούν τον σημαντικότεροεν ζωή Ρώσο κλασικό χορογράφο, παρουσιάζοντας τις δημιουργίες του στις σκηνές τους.Η μαγευτική ιστορία του Ε.Τ. Χόφμαν ενέπνευσε τον Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι να συνθέσει τημουσική για τον «Καρυοθραύστη», το πιο φαντασμαγορικό μπαλέτο του. Το 1891, ο Μαριούς Πετιπά, χορογράφος του Αυτοκρατορικού Μπαλέτου της Αγίας Πετρούπολης, αποφάσισε να χορογραφήσει το διάσημο παραμύθι και παρήγγειλε στον Τσαϊκόφσκι τη σύνθεση της μουσικής.Η πρεμιέρα του μπαλέτου δόθηκε στις 18 Δεκεμβρίου του 1892 στο Θέατρο Μαριίνσκι. Έκτοτε με το έργο του σπουδαίου μουσουργού καταπιάστηκαν πολλοί χορογράφοι.Η χορογραφία του Γιούρι Γκιγκορόβιτς ωστόσο είναι κάτι περισσότερο από μια νέα προσέγγισηενός κλασικού έργου εμπνευσμένου από την πρωτότυπη σύνθεση του Τσαϊκόφσκι. Γι’ αυτό και η ιστορική πρεμιέρα του δικού του «Καρυοθραύστη» το 1966 στο Θέατρο Μπολσόι σε σκηνικά και κοστούμια του Σιμόν Βιρσαλάτζε άφησε εποχή και αποτέλεσε εφαλτήριο για την απογείωση της καριέρας του κορυφαίου ρώσου χορογράφου. Ο Γκριγκορόβιτς είχε καταφέρει κάτι πολύ τολμηρό ισορροπώντας επάνω σε μια πολύ λεπτή κλωστή: είχε δημιουργήσει ένα μαγικό μπαλέτο με κλασική δομή αλλά ταυτόχρονα σύγχρονο.Ο θρυλικός τσάρος του ρωσικού μπαλέτου εξομολογείται: «Η μουσική του Τσαϊκόφσκι ήταν αυτή που διαμόρφωσε τη χορογραφία. […] Έπρεπε να δώσω στον "Καρυοθραύστη" τη ματιά και τη μορφή που έχουν οι νότες του συνθέτη. Επέλεξα έτσι να εκφράσω την προσωπική μου αίσθηση και αυτό που εγώ αντλώ από αυτή την εξαίσια μουσική. Ήθελα να βρω μια πλαστικότητα, μια θεατρικότητα που θα μπορούσαν να αποδώσουν την αληθινή διάσταση του παραμυθιού. Ήθελα να κατανοήσω δηλαδή τον κόσμο του Τσαϊκόφσκι […] μέσω της μουσικής του. Και αποφάσισα να εμπιστευτώ τυφλά τον συνθέτη. Την πρώτη νύχτα που δούλεψα πάνω στο έργο του, μπορώ να πω ότι απλώς άκουσα τη μουσική και την ακολούθησα. Από αυτή τη θέση εξέτασα και το λιμπρέτο […]. Η καθαρή αίσθηση της μουσικής ανάπτυξης και η εντυπωσιακή ενότητα της σύλληψής της μου έδωσαν το κλειδί για τη δραματουργική ανάπτυξη του έργου.»Μουσική: Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι (εμπνευσμένη από το παραμύθι του E.T A. Hoffman«Ο Καρυοθραύστης και ο Βασιλιάς των Ποντικών»)Λιμπρέτο: Γιούρι Γκριγκορόβιτς (βασισμένο στη διασκευή του Μαριούς Πετιπά)Χορογραφία: Γιούρι ΓκριγκορόβιτςΣκηνικά-κοστούμια: Σιμόν ΒιρσαλάτζεGrigorovich Ballet Theatre of Russiaμε τη συμμετοχή κορυφαίων σολίστ του Θεάτρου ΜπολσόιΤετάρτη 20/12 16:00, 20:00Πέμπτη 21/12 16:00, 20:00Παρασκευή 22/12 16:00, 20:00Σάββατο 23/12 16:00, 20:00Δευτέρα 25/12 20:00Τρίτη 26/12 16:00, 20:00Τετάρτη 27/12 16:00, 20:00Πέμπτη 28/12 20:00Παρασκευή 29/12 16:00, 20:00Σάββατο 30/12 16:00, 20:00Τιμές εισιτηρίων:Φοιτητές, άνεργοι, ΑΜΕΑ, 65+, πολύτεκνοι 22 €Ζώνη Ε 30 € (Παιδικά, μαθητικά 15 €)Ζώνη Δ 36 € (Παιδικά, μαθητικά 18 €)Ζώνη Γ 42 € (Παιδικά, μαθητικά 21 €)Ζώνη Β 48 € (Παιδικά, μαθητικά 24 €)Ζώνη Α 54 € (Παιδικά, μαθητικά 27 €)Διακεκριμένη Ζώνη 60 € (Παιδικά, μαθητικά 30 €)Εκπτώσεις για ομαδικά εισιτήρια«Καρυοθραύστης» Χ 2 αυτά τα Χριστούγεννα!ΚΑΙ σε δορυφορική μετάδοση από τη Μόσχα!The Bolshoi Ballet Live (17.12.2017)Όσοι δεν προλάβουν να προμηθευτούν εγκαίρως τα εισιτήριά τους για τις ζωντανές παραστάσεις του Grigorovich Ballet Theatre of Russia στο Μέγαρο, έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το δημοφιλές μπαλέτο –πάντα σε χορογραφία του Γιούρι Γκριγκορόβιτς– σε μαγνητοσκοπημένη δορυφορική μετάδοση από το Θέατρο Μπολσόι της Μόσχας την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου στις 6 το απόγευμα στην Αίθουσα Banquet. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους οΝτένις Ροντκίν (Πρίγκιπας Καρυοθραύστης), η Άννα Νικούλινα (Μαρί), ο Αντρέι Μερκούριεφ(Ντρόσσελμαγερ) και ο Βιτάλι Μπικτιμίροφ (Βασιλιάς των Ποντικών). Με τους Πρώτους Χορευτές, τους Σολίστ και το Corps de Ballet των Μπολσόι. Μια ακόμη εξαιρετική παραγωγή που μεταδίδεται στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΜΜΑ με την Pathé Live.Τιμές εισιτηρίων The Bolshoi Ballet Live8 € (φοιτητές, άνεργοι, ΑΜΕΑ, 65+, πολύτεκνοι) - 15 € (γενική είσοδος)Πληροφορίες210 72.82.333www.megaron.gr