Ο Κήπος της Πειραιώς θα «ανθίσει» και εφέτος

Μία καλά κρυμμένη γωνιά του πρώην βιομηχανικού συγκροτήματος της Πειραιώς 260, έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε έναν ιδιαίτερο χώρο για τις καλοκαιρινές βόλτες των φιλότεχνων. Ο Κήπος βρίσκεται πίσω από τη σκηνή του Χώρου Δ, μακριά από τους ήχους της λεωφόρου και διαθέτει δικό του μπαρ.



Οι μυημένοι φίλοι του Φεστιβάλ καταφεύγουν σε αυτό μετά τις παραστάσεις, για να απολαύσουν το ποτό τους στα ήσυχα και δροσερά τραπεζάκια του. Τα τελευταία χρόνια ο Κήπος της Πειραιώς 260 χρησιμοποιείται και ως χώρος εκδηλώσεων, με εισιτήρια σε πολύ οικονομικές τιμές (8-13 ευρώ), φιλοξενώντας παραγωγές ξεχωριστού ύφους: νέες ομάδες, ιδιαίτερα μουσικά project, stand up comedy, ροκ συναυλίες.



Και εφέτος, οι παραγωγές που φιλοξενούνται στον Κήπο αξίζουν την προσοχή μας. Η δυναμική έναρξη γίνεται με τον Leon of Athens, έναν από τους πλέον ανερχόμενους Έλληνες τραγουδοποιούς στον κόσμο.



Μετά την εμφάνισή του στα μεγαλύτερα διεθνή πολυθεματικά φεστιβάλ (όπως το South by Southwest τον Μάρτιο), στα οποία ξεχώρισε για την ανεβαστική indie pop και ταυτόχρονα την σκοτεινή electronica ταυτότητά του, ο Leon (Τιμολέων Βερέμης) φτάνει στον Κήπο της Πειραιώς, στις 5 Ιουνίου, στις 22:30.

Εκεί θα παρουσιάσει το νέο του album, Xenos, που δίνει και τον τίτλο της συναυλίας, αλλά και παλαιότερα κομμάτια του που ξεχώρισαν και θεμελίωσαν τη διεθνή του πορεία. Μαζί του, σε μία απρόσμενη συνεργασία, θα είναι το πολυφωνικό σχήμα chórεs, που με την καθοδήγηση της Μαρίνας Σάττι θα συνοδεύσουν με τον δικό τους μοναδικό τρόπο τα κομμάτια του Leon.



Την επόμενη μέρα, ο Κήπος φέρνει πιο κοντά τη Λατινική Αμερική! Το αγαπημένο συγκρότημα Apurimac, που αποτελείται από Έλληνες και Λατινοαμερικάνους μουσικούς, παρουσιάζουν το Latin Party, παρέα με την ξεχωριστή μεξικανή ερμηνεύτρια Μάρτα Μορολεόν. Μαζί τους μία από τις πιο αγαπημένες νεαρές ερμηνεύτριες, γνωστή για τις εκρηκτικές ζωντανές εμφανίσεις της, η Μαρίζα Ρίζου. Στις 6 Ιουνίου, στις 22:00, ρυθμοί mambo, cha cha cha, rumba, salsa, samba και bachata, μας μεταφέρουν από τη Βραζιλία στην Κούβα και από την Κολομβία στην Αργεντινή. Κι επειδή ο χορός είναι απαραίτητος, ο Κήπος της Πειραιώς έχει άπλετο χώρο για φιγούρες…



Σε εντελώς διαφορετικό ύφος βρίσκονται οι τέσσερις βραδιές που ο Γιάννης Μπέζος και η Ηρώ Μπέζου αφιερώνουν στην ελληνική ποίηση, καλώντας τους θεατές σε μια βραδιά για τους λεγόμενους «ποιητές της ήττας». Από τις 9 έως τις 12 Ιουνίου, οι δύο ηθοποιοί τραγουδούν τα ποιήματα των Μανόλη Αναγνωστάκη, Γιάννη Θεοδωράκη και Τάσο Λειβαδίτη. Μια παράσταση που κρατά αναμμένη τη σπίθα της ποίησης τριών αθόρυβων, αλλά σπουδαίων δημιουργών. Ο Γιάννης Παπαζαχαράκης έχει μελοποιήσει και ενορχηστρώσει τα ποιήματα, που ερμηνεύει ζωντανά επταμελής ορχήστρα.



Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια για το Κρατώντας μια σπίθα τρεμόσβηστη στο http://greekfestival.gr/gr/events/view/giannis-mpezos-iro-mpezou-2018



Ο Κήπος κλείνει με τη συμμετοχή του Φεστιβάλ στο Athens Open Air Film Festival. Όπως κάθε χρονιά, ο Κήπος μετατρέπεται σε ένα μεγάλο θερινό σινεμά. Μόνο που εφέτος η ταινία θα είναι έκπληξη, στις 16 Ιουλίου, στις 21.30. Η είσοδος είναι δωρεάν!



Η προβολή πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα.