Ο Κώστας Μπίγαλης στο Buba στην Κηφισιά

Τα Sunday Never Ends του Buba Bistrot Exotique, κάνουν την έκπληξη, καλώντας στις «ακουστικές Κυριακές» το αειθαλές pop idol Κώστα Μπίγαλη!



Με αφορμή την περίοδο της Αποκριάς, αλλά και με δεδομένη την αγάπη όλων μας για τις μουσικές των ’80s και των ’90s, σας προσκαλούμε να «πετάξετε τις μάσκες» και να διασκεδάσετε με τις μελωδίες και τα τραγούδια της πιο cult εφηβείας σας.



Ο Κώστας Μπίγαλης, ένας από τους πλέον ταλαντούχους performer, που γνωρίζει καλά να ενώνει με στίχους και χορό, σκηνή και κοινό, αναλαμβάνει να ξεκουνήσει την ασιατική αυλή του buba στο πιο «κόντρα» party της περιόδου.



Το ξεφάντωμα θα αρχίσει από νωρίς (16.00) με τον Κώστα Καραβοκύρη στα decks, να «ξετρυπώνει» ’90s μουσικούς θησαυρούς, ενώ τη βραδιά θα κλείσει ο Κωνσταντίνος Δαγριτζίκος (six d.o.g.s.) –μαζί με μερικούς από τους «6 σκύλους» της Αβραμιώτου.



Τρεις Κωστήδες back2back για Κατερίνες, Μελισσούλες, blues Αιγαίου κι άλλα πολλά που μόνο η μουσική ξέρει να απενοχοποιεί και να γιορτάζει!



Το «Sunday Never Ends» είναι μια γιορτή για τη νύχτα και την ημέρα. Είναι ένας ξεχωριστός τρόπος να καλωσορίσουμε την εβδομάδα που έρχεται αποχαιρετώντας αυτή που φεύγει. Είναι μια συνάντηση ανθρώπων και μουσικής από νωρίς το απόγευμα που μπλέκει ιστορίες και ρυθμούς με αναμνήσεις, μέσα σε έναν κήπο γεμάτο αρώματα από ασιατικές αγορές και μυρωδιές από τις ανοιχτές κουζίνες του Βιετνάμ, της Ταϊλάνδης και του Χονγκ Κονγκ.



Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2017, από τις 18.30



Buba Bistrot Exotique



Παπαδιαμάντη 4, Κηφισιά



Είσοδος ελεύθερη