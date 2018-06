Ο Leon of Athens στον Κήπο της Πειραιώς 260

Ο Leon of Athens λίγο μετά την περιοδεία του σε Αμερική και Ευρώπη, στο πλαίσιο της οποίας εμφανίστηκε στα SXSW (Texas) και Οkeechobee (Florida), εμφανίζεται την Τρίτη 5 Ιουνίου στον τόπο καταγωγής του, την Αθήνα, για μία ξεχωριστή συναυλία στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών. Μαζί με τον Leon of Athens και το συγκρότημά του, στον Κήπο της Πειραιώς 260, συμπράττει μία dream team 30 γυναικείων φωνών, οι Chóres, την οποία δημιούργησε και διευθύνει η Marina Satti.Ο Leon of Athens μας προσκαλεί σε ένα μουσικό ταξίδι με τα τραγούδια από το άλμπουμ του XENOS, το οποίο μόλις κυκλοφόρησε από την Minos Emi, καθώς και πολλές διασκευές - έκπληξη κομματιών από την ελληνική και παγκόσμια μουσική σκηνή. Τις ενορχήστρωσεις των φωνών υπογράφει ο Αλέξανδρος Λιβιτσάνος, ενός από τους πιο δραστήριους μουσικούς της χώρας, που μετρά δεκάδες συνεργασίες με καλλιτέχνες της εγχώριας και της παγκόσμιας σκηνής.Το τραγούδι «Aeroplane» από τον νέο δίσκο του Leon of Athens «Xenos», ανακηρύχθηκε καλύτερο τραγούδι για τον Μάιο από τη SongwriterUniverse! Εμείς θα το ακούσουμε ζωντανά στον Κήπο της Πειραιώς 260 στις 5 Ιουνίου, από τον Leon of Athens και τις Chóres.Δείτε εδώ το βίντεο από τις πρόβες τουςO Leon of Athens ξεχώρισε από τον πρώτο κιόλας δίσκο του, το Futrue. Με τον επόμενο δίσκο του, Global, κατάφερε να αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές από μεγάλα διεθνή μέσα (The Guardian, The New York Times, BBC, NME) ενώ μόλις κυκλοφόρησε το τελευταίο του album "Xenos". Το video clip για το κομμάτι 'Xenos' είναι υποψήφιo στα μουσικά βραβεία του Βερολίνου. Η πολυχρωμία του ήχου του, η εικονοπλαστική στιχουργική του, η γνησιότητα της έμπνευσης του έχουν αναδείξει τον Leon ως ένα από τα κυριότερα ονόματα που έχει εξάγει μουσικά η χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Tον Ιούνιο θα εμφανιστεί σε μερικά από τα μεγαλύτερα παγκόσμια φεστιβάλ όπως το Firefly Music Festival (Delaware), το Camden Rocks (London) και το Summerfest (Millwaukee).Μουσική - Στίχοι: Τιμολέων Βερέμης (Leon of Athens)Διδασκαλία-Διεύθυνση χορωδίας: Μαρίνα ΣάττιΕνορχήστρωση χορωδίας: Αλέξανδρος ΛιβιτσάνοςΉχος: Νίκος ΓκουντινάκηςΦώτα: Μενέλαος ΟρφανόςΤιμολέων Βερέμης (Leon) (φωνή), Κωνσταντίνος Γιαννίρης (μπάσο), Τζιμ Σταρίδας (τρομπόνι), Julie Thorp (πλήκτρα), Kaja Magsam (ντραμς), Λευτέρης Βολάνης (ηλεκτρική κιθάρα)Φωνητικό σύνολο chórεs: Νεφέλη Σκοπετέα, Μαριάννα Τσαμπά, Μυρτώ Παππά, Ερωφίλη Παναγιωταρέα, Χαρά Ζαχαράκου, Δάφνη Δαυίδ, Αναστασία Μεγαλοκονόμου, Νάσια Ιακώβου, Δανάη Πολίτη, Δέσποινα Κοντοζανή, Κατερίνα Κουτσονικόλα, Ντίμη Σπέλα, Ειρήνη Κυριακουλάκου, Χριστίνα Βούλγαρη, Αθηνά Σακαλή, Λιάνα Κοκόση, Θωμαΐς Τριανταφυλλίδου, Θεώνη Φύτρου, Όλγα Λάσκαρη, Φένια Ζαχαρίου, Γιούλη Δανιγγέλη, Βασιλική Βλαμάκη, Εβελίνα ΜεγαλοκονόμουΕισιτήρια από 8€, στα εκδοτήρια του Φεστιβάλ Αθηνών (Πανεπιστημίου 39), στο 210 3272000 και στο greekfestival.gr