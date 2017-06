Ο Λουντοβίκο Εϊνάουντι για δύο εμφανίσεις στο Ηρώδειο

Τρία χρόνια μετά την τελευταία sold out συναυλία του στην Ελλάδα και με αφορμή το νέο του άλμπουμ, με τίτλο «Elements», ο δημοφιλής Ιταλός πιανίστας και συνθέτης Λουντοβίκο Εϊνάουντι επιστρέφει για δύο εμφανίσεις στο Ηρώδειο (19-20/6), για να προσφέρει στο κοινό του μία ακόμα μυσταγωγική μουσική εμπειρία.



Εμπνευσμένο από στοιχεία της φύσης, μαθηματικά, μουσικές φόρμες και έργα τέχνης, το «Elements» (κυκλοφορεί από την Decca) ηχογραφήθηκε στο σπίτι του Εϊνάουντι στην Ιταλία και περιλαμβάνει 12 κομμάτια που συνδυάζουν πιάνο, έγχορδα, κρουστά, κιθάρα και ηλεκτρονική μουσική.



«Είδα νέα σύνορα - ανάμεσα σε αυτά που ήξερα και σε αυτά που δεν ήξερα - που ήθελα για πολύ καιρό να εξερευνήσω: τους μύθους για τη δημιουργία, τον περιοδικό πίνακα, την Ευκλείδεια γεωμετρία, τα γραπτά του Καντίνσκι, το θέμα του ήχου και του χρώματος, το γρασίδι στο λιβάδι, τη μορφή του τοπίου. Για μήνες, περιπλανιόμουν σε ένα χάος εικόνων, σκέψεων και συναισθημάτων. Μετά, σταδιακά, όλα συνδέθηκαν μεταξύ τους "χορογραφημένα", σαν όλα τα στοιχεία να ήταν κομμάτια του ίδιου κόσμου και δικά μου μέσα σε αυτόν» εξηγεί ο Λουντοβίκο Εϊνάουντι.



Το εξώφυλλο του άλμπουμ είναι σχεδιασμένο από τον ίδιο τον Εϊνάουντι, ο οποίος έφτιαξε πολλά διαφορετικά σύμβολα και ζωγραφιές, που αντικατοπτρίζουν την ηχογράφηση. «Αν δεν υπήρχε η μουσική, θα ήταν ένας χάρτης σκέψεων: άλλοτε ξεκάθαρος και άλλοτε μπερδεμένος: σημεία, γραμμές, σχήματα, θραύσματα μίας συνεχούς εσωτερικής ροής» αναφέρει ο ίδιος χαρακτηριστικά.



Γεννημένος στο Τορίνο της Ιταλίας ο Εϊνάουντι ξεκίνησε ως πιανίστας κλασικής μουσικής, αλλά συνέχισε τις σπουδές του με τον Λουτσιάνο Μπέριο, έναν από τους σημαντικότερους αβάν-γκαρντ συνθέτες του 20ού αιώνα, γεγονός που διαμόρφωσε το μουσικό του ιδίωμα, αφού γρήγορα ξεκίνησε να συνθέτει και άλλα ήδη μουσικής (ποπ, ροκ, electronica, world, folk κ.ά.).



Είναι γνωστός από τις προσωπικές του δισκογραφικές δουλειές, αλλά και από τα σάουντρακ που έχει γράψει για ταινίες, όπως το «Intouchables» (2011) και το «I'm Still Here» (2010), και για τηλεοπτικές σειρές, όπως το «Acquario» και οι μεταφορές στη μικρή οθόνη των «Doctor Zhivago» και «This is England».



Τον Ιούνιο του 2016, ο Ιταλός πιανίστας ανέβηκε σε μια πλωτή πλατφόρμα στον Αρκτικό Ωκεανό, με φόντο το παγόβουνο Wahlenbergbreen της Νορβηγίας, κι ερμήνευσε τη σύνθεσή του «Elegy for the Arctic» ενώνοντας τις νότες του με τις φωνές εκατομμυρίων ανθρώπων από όλο τον κόσμο που απαιτούν την προστασία της Αρκτικής.



O Εϊνάουντι γοητεύει το κοινό με τη συγκινησιακή, αβίαστα λυρική και εξαιρετικά εκλεπτυσμένη μουσική του, που παντρεύει πολλά είδη δημιουργώντας ένα ξεχωριστό αποτέλεσμα. Το νέο του άλμπουμ, «Elements», δίνει και τον τίτλο αυτής συναυλίας που πραγματοποιείται στο πλαίσιο ου Φεστιβάλ Αθηνών.