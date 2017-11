Ο Matt Hollywood (ex-Brian Jonestown Massacre) με το σχήμα του τον Δεκέμβριο στην Αθήνα

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο Coremag.gr!





Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο Coremag.gr!

Ξεκινώντας το 1991 με τους ξακουστούς psych-rock πρωτομάστορες The Brian Jonestown Massacre, ο Matt Hollywood διάβηκε πολλά μουσικά μονοπάτια τις τελευταίες δυόμισι δεκαετίες. Από τις επιτυχίες των BJM, “Not If You Were the Last Dandy On Earth” και “Maybe Tomorrow”, μέχρι την ταξιδιάρικη folk pop των The Out Crowd και την ομιχλώδη κομψότητα των Rebel Drones, η τραγουδοποιείτα του Matt Hollywood, περιπλανήθηκε μέσα από αρκετά μουσικά είδη, με τον πυρήνα της πάντα να αποτελείται από έναν παιχνιδιάρικο πειραματισμό, βασισμένο σε ειλικρινή και τίμια συναισθήματα.Επηρεασμένος από ετερόκλητα ακούσματα, όπως οι Cohen, Hazelwood, Morricone, Gainsbourg αλλά και από την κλασική blues και country, ο Hollywood, επιστρέφει στον δρόμο με μουσική από την επερχόμενη κυκλοφορία του, που αναμένεται να διατεθεί στο κοινό μέσω της φημισμένης WavePOP Records, όπως και με κάποια παλιά αγαπημένα τραγούδια, αλλά και κάποια που σπανίως παρουσιάζονται ή και δεν έχουν ποτέ παρουσιαστεί ζωντανά στο παρελθόν.