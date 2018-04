Ο Μίλτος Πασχαλίδης στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη

Μετά από έναν sold out χειμώνα στον Σταυρό του Νότου, και με τη νέα του κυκλοφορία, τον δίσκο «Τραγούδια Που Ζούνε Λαθραία», ο Μίλτος ξεκινάει την καλοκαιρινή του περιοδεία.



Το ραντεβού στην Αθήνα: την Παρασκευή 22 Ιουνίου στο θέατρο Βράχων Βύρωνα.



Γνωστός για την αυθεντική, γεμάτη συναίσθημα, σκηνική του παρουσία και την αμφίδρομη σύνδεσή του με τον κόσμο, ο Μίλτος ανεβαίνει στο Βύρωνα, με πολλή διάθεση, έτοιμος για μια αξέχαστη βραδιά.

Μια βραδιά μεγάλη με μπαλάντες, ροκ ενέργεια, παραδοσιακά κομμάτια, χιούμορ, τραγούδια «σταθμούς,» αλλά και τις νέες του επιτυχίες και απρόβλεπτες επιλογές.



Θα ξεκινάει με αγαπημένα τραγούδια του όπως «το Παραμύθι Με Λυπημένο Τέλος», «Τα Μπλουζ της Άγριας Νιότης», «Σ’ τα Είπα Όλα» και τις «Πεθαμένες Καλησπέρες» και θα συνεχίζει με τα κομμάτια του νέου του δίσκου «Τραγούδια Που Ζούνε Λαθραία» σε μουσική του Μάριου Τόκα και στίχους του Άλκη Αλκαίου. Ήδη «η Ρωξάνη», «Στις ξερολιθιές» και «Οι έρωτες του δρόμου» έχουν βρει τη θέση τους στην καρδιά μας.



Συντελεστές:



Θύμιος Παπαδόπουλος – πνευστά, Νίκη Γρανά - πιάνο, ακορντεόν, Πάρις Περυσινάκης - λύρα, μαντολίνο, Δημήτρης Σινογιάννης - ηλ. Κιθάρα, Ηλίας Δουμάνης - τύμπανα, Δημήτρης Μουτάφης - μπάσο, Πασχάλης Κολέντσης - ηχοληψία, Μανώλης Μπράτσης – φωτισμοί.



Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη



Παρασκευή 22 Ιουνίου



Έναρξη: 21.00



Εισιτήρια:



Γενική είσοδος 14€ - Προπώληση 12€



Προπώληση:



Σε VIVA.gr, 11876, και σε όλα τα καταστήματα: SHELL, My market, metro, Ευριπίδης, εκο, bp. Media Markt, seven spots, citizen και RELOAD



https://www.viva.gr/tickets/music/theatro-vraxwn/miltos-pashalidis/



Μεγάλη Προσφορά έως 5η Μαΐου:



Αγοράζετε τα εισιτήριά σας στην εκπτωτική τιμή των 9 ευρώ!