O Mπάμπης Στόκας στο Hotel Ερμού

Από 23 Φεβρουαρίου και για 4 παραστάσεις κάθε Πέμπτη, ο Μπάμπης Στόκας στο Hotel Ερμού, μαζί με δύο φρέσκα κορίτσια, την Angelica Dusk και τη Μικαέλα Δαρμάνη σε ένα διπλό πρόγραμμα καρδιάς.Πρώτο μέρος με ροκ ακροβασίες και όλες τις επιτυχίες του μοναδικού ερμηνευτή Μπάμπη Στόκα και το δεύτερο μέρος με αγαπημένα του μεγάλα λαϊκά τραγούδια παλιά και σύγχρονα.Σε έναν χώρο που καθιέρωσε η Άννα Βίσση, ο Μπάμπης Στόκας με εξαιρετικούς μουσικούς στο πλευρό του και δύο ακόμη μοναδικές φωνές επί σκηνής ερμηνεύουν τα αγαπημένα μας τραγούδια.Άκης Κατσουπάκης: Πλήκτρα & ενορχηστρώσειςΝτίνος Χατζηιορδάνου: ΑκορντεόνΜανώλης Πάππος: Μπουζούκι, μπαγλαμάς, ούτιΔημήτρης Μποσινάκος: ΤύμπαναΚώστας Πατσιώτης: ΜπάσοΔημήτρης Σιάμπος: Ηλεκτρική και ακουστική κιθάραΣάκης Πυριόχος: ΉχοςΣτρατής Καραδημητράκης : Ήχος σκηνήςΜενέλαος Ορφανός: ΦώταΝικόλας Πηλιούρης: Stage managerH Angelika Dusk συναντά για πρώτη φορά στη σκηνή τον Μπάμπη Στόκα. Η γνωριμία τους έγινε τον Ιούνιο του 2016 μέσα από το The Music Project του Jumping Fish όταν εκείνη είχε διασκευάσει το «Λένε για μένα».Edgy, sexy, hard ήχος και σαγηνευτική σκηνική παρουσία συνθέτουν τις live εμφανίσεις της Angelika.Στο πρόγραμμά της περιλαμβάνονται γνωστά τραγούδια από το πρώτο της άλμπουμ, νέα κομμάτια από τον επερχόμενο δίσκο της, καθώς επίσης και επιλογές από τη rock, pop και indie σκηνή μέσα από το προσωπικό της πρίσμα. Αυτήν την περίοδο η Angelika Dusk βρίσκεται στο στούντιο ολοκληρώνοντας το δεύτερο άλμπουμ της από το οποίο έχουν ήδη ξεχωρίσει δύο singles, το «Scream» και το μελωδικό «Drown out The Light».Η Μικαέλα Δαρμάνη είναι μια νέα ερμηνεύτρια που έχει πάρει μέρος σε επιτυχημένα σχήματα με σπουδαίους καλλιτέχνες και συστήθηκε δισκογραφικά στο κοινό διασκευάζοντας και ερμηνεύοντας με έναν ιδιαίτερο τρόπο μεγάλες επιτυχίες του παρελθόντος. Η Μικαέλα έχει μπει στο στούντιο για να ξεκινήσει την εγγραφή της νέας δισκογραφικής της δουλειάς.Hotel ΕρμούΕρμού 152, ΓκάζιΤηλέφωνο Κρατήσεων: 210-3463003Είσοδος 15 ευρώ με ποτό