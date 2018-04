Ο Nigel Kennedy στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού

Ο χαρισματικός βιολονίστας Nigel Kennedy, το «τρομερό παιδί» της κλασικής μουσικής, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σε μια μοναδική συναυλία στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού την Τρίτη 17 Ιουλίου, θα ερμηνεύσει με τον προσωπικό, αντισυμβατικό του τρόπο έργα του J. S. Bach, αλλά και σπουδαίες τζαζ συνθέσεις του George Gershwin.Ένας από τους κορυφαίους κλασικούς βιολονίστες της γενιάς του – ανακάλυψη του μεγάλου Yehudi Menuhin– και ο βιολονίστας με τις περισσότερες πωλήσεις στην ιστορία της μουσικής (η ερμηνεία του στις Τέσσερις εποχές του Vivaldi ξεπέρασε τα 3.000.000 αντίτυπα), ο Kennedy παραμένει εδώ και τριάντα χρόνια μια εκρηκτική προσωπικότητα που δεν σταματά να πειραματίζεται, μπολιάζοντας την κλασική μουσική με την τζαζ, τη ροκ και τους παραδοσιακούς ήχους, συνεργαζόμενος με καλλιτέχνες όπως ο Paul McCartney, ο Robert Plant, οι Who και η Kate Bush, παίζοντας στις μεγαλύτερες αίθουσες του κόσμου με τις σημαντικότερες ορχήστρες.Η νέα του πρόταση με τίτλο Bach meets Kennedy meets Gershwin αποτυπώνει ακριβώς αυτόν τον διττό χαρακτήρα της ανατρεπτικής καλλιτεχνικής του προσέγγισης, ανοίγοντας έναν διάλογο ανάμεσα στο έργο του Bach (με τα έργα για βιολί του οποίου έχει ασχοληθεί επανειλημμένα στο παρελθόν, χαρίζοντας ανεπανάληπτες ερμηνείες) και στις τζαζ συνθέσεις ενός σύγχρονου κλασικού, του Gershwin, αφήνοντας πάντοτε χώρο για αυτοσχεδιασμό, ώστε να αναδυθεί το πάθος, η γοητεία και η βαθιά τεχνική που διαπνέουν και τους δύο συνθέτες. Τον Kennedy συνοδεύουν επί σκηνής διακεκριμένοι δεξιοτέχνες, όπως ο Γερμανός Rob Bussalb (κιθάρα) και οι Πολωνοί Tomasz Kupiec (κοντραμπάσο) και Beata Urbanek (τσέλο).Στο αποκορύφωμα μιας λαμπρής πορείας που δεν έχει το ανάλογό της στο στερέωμα της κλασικής μουσικής, ο Kennedy συνεχίζει με το Bach meets Gershwin τον ριζοσπαστικό δρόμο που χάραξε από τη δεκαετία του ’80, σμίγοντας την παράδοση με το σήμερα, με χαρακτηριστικότερους σταθμούς την αυτοσχεδιαστική διασκευή συνθέσεων του Jimi Hendrix (The Kennedy Experience, 1999) και των Doors (The Doors Concerto, 2000), και φυσικά τις βραβευμένες ηχογραφήσεις του έργων των Beethoven, Brahms, Bruch, Mendelssohn, Sibelius, Tchaikovsky κ.ά.Το ταλέντο και η μουσική ιδιοφυία του του έχουν αποφέρει πολυάριθμες υποψηφιότητες στα βραβεία Grammy και κορυφαίες διακρίσεις στον χώρο της κλασικής μουσικής (Δίσκος της Χρονιάς για την ηχογράφηση του Κοντσέρτου για βιολί του Elgar το 1985 από το περιοδικό Gramophone, Βραβείο Εξαιρετικής Συμβολής στη Βρετανική Μουσική στα Brit Awards το 1997 και Καλλιτέχνης της Χρονιάς στα ίδια βραβεία το 2001, καθώς και πολλά βραβεία Echo).Με αυτές τις αποσκευές, ο Kennedy αναμένεται να προσφέρει στο αθηναϊκό κοινό –όπως άλλωστε το συνηθίζει στις ζωντανές εμφανίσεις του– μια εκρηκτική καλοκαιρινή βραδιά κάτω από την Ακρόπολη την Τρίτη 17 Ιουλίου, γιορτάζοντας μια μεγάλη συνάντηση ανάμεσα στον Bach και τον Gershwin, ανάμεσα στην παράδοση και το μέλλον.«Οι μουσικές του Gershwin έχουν τόσο πάθος, γοητεία καιπροσωπικότητα που μου δημιουργούν τόση απόλαυση να τις παίζω για το κοινό.»Nigel KennedyΗρώδειοΤρίτη 17 Ιουλίου 2018ΕισιτήριαVIP: 90€ | A' ΖΩΝΗ: 75€ | B' ΖΩΝΗ: 65€ | Γ' ΖΩΝΗ 55€Δ' ΖΩΝΗ: 45€ | ΑΝΩ ΔΙΑΖΩΜΑ: 28€ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΑ/ΑΝΕΡΓΩΝ: 22€ΠΡΟΠΩΛΗΣΗgreekfestival.gr210 3272 000viva.gr211 800 5141https://www.viva.gr/tickets/music/greekfestival/bach-meets-kennedy-meets-gershwin/και στα φυσικά σημεία πώλησης της Viva.