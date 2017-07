O Paul Van Dyk στο Bolivar Beach Bar

Ένας αληθινός super star DJ & producer που έχει επηρεάσει και καθορίσει την ηλεκτρονική σκηνή όσο λίγοι, θα βρεθεί έπειτα από χρόνια στην Αθήνα και για πρώτη φορά στο Bolivar Beach Bar.Ο Γερμανός θρύλος και μεγαθήριο της ηλεκτρονικής χορευτικής μουσικής Paul Van Dykτο Σάββατο 22 Ιουλίου έρχεται καλεσμένος της FSI Events, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του «Listen To The Future» και μας καλεί να ακούσουμε μαζί του το μέλλον, με trance ήχους και χρώματα μέχρι το ξημέρωμα.Σχετικά με την ηλεκτρονική μουσική θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί πως ο Paul Van Dyk ανήκει στην τάξη των engineers ομοιάζοντας με αυτούς στην ταινία Prometheus.Ένας μουσικός πιονέρος, έχει χαρακτηριστεί ως ο «Κατασκευαστής» και ζωντανή ιστορία της μουσικής πρωτοπορίας. Πρότυπο για τις νεότερες γενιές dj καθώς και βαθιά ανθρωπιστής, ειρηνιστής και αλτρουιστής, με πληθώρα κοινωνικού και φιλανθρωπικού έργου και δράσεων.Το 1994 κυκλοφόρησε το debut άλμπουμ «45 RPM», το οποίο ακολούθησε το «Seven Ways» το 1996 και το «Out There And Back» το 2000. Το 2003 χάρισε ένα από τα πρώτα μεγάλα δώρα του στην ανθρωπότητα, το αξεπέραστο, ιστορικό κι ανεπανάληπτο album «Reflections». Το 2007 μας παρουσίασε το «In Between». To 2012 κυκλοφόρησε το εντυπωσιακό και πολυδιάστατο «Evolution», ένα album του οποίου το εξελικτικό περιεχόμενο χαρακτηρίστηκε τέλειο και τον Van Dyk να έχει πετύχει την εξέλιξη και στο όνομα και στην ουσία από περιοδικά όπως τα Raveline, Mixmag και DJ Mag. Το 2015 κυκλοφόρησε το τελευταίο του μέχρι σήμερα studio άλμπουμ με τίτλο «The Politics Of Dancing 3», ένας δίσκος κληρονομίας όπως ο ίδιος ον χαρακτήρισε.Από τους πρώτους που εγκατέλειψαν το συμβατικό τρόπο εμφάνισης και διάδρασης με το κοινό καθώς από ‘mixing-two-tracks’ DJ μετακινήθηκε σε ένα υβριδικό live-on-stage, μια συναυλιακή προσέγγιση στο χτίσιμο των show του καθώς ο Paul Van Dyk ενδιαφέρεται σε μεγάλο βαθμό για τη σύνδεση του με το κοινό. Έχει παίξει επίσης με την προηγμένη τεχνολογία του Mixify μέσω της εφαρμογής «Clubcast», που προσφέρει μιξαρίσματα μέσω αμφίδρομου και high-definition video feed!Ο Γερμανός dj έχει κατακτήσει μέχρι στιγμής περισσότερα από 60 βραβεία και η λίστα προβλέπεται να μεγαλώνει.! Μετρά ένα βραβείο Grammy, παραμένει διαρκώς από το 1998 στη λίστα με τους 10 καλύτερους dj στον κόσμο και στις πρώτες θέσεις του DJ Mag, έχει ψηφιστεί, από τους ελάχιστους dj που το έχουν καταφέρει 2 συνεχόμενες χρονιές [2005 & 2006] ο καλύτερος μουσικός παραγωγός στον κόσμο, έχει συνεργαστεί με A-list DJs και ηχηρά ονόματα της pop και rock όπως Madonna, Justin Timberlake, Rammstein, U2, Depeche Mode, New Order, Deep Dish, BT, Faithless, Underworld κ.α., residencies στα μεγαλύτερα venues και sold out tours.Με ιστορικά κομμάτια όπως τα «Another way», «Talking in Grey», «Face to face», «For an Angel», «Come With Me», «Guardian» θα βρίσκεται κοντά μας τη νύχτα της 22ας Ιουλίου για να μας ταξιδέψει στο δικό του πολυδιάστατο και ηλεκτρονικό σύμπαν αφουγκραζόμενοι το μάλλον.Bolivar Beach BarΛ. Ποσειδώνος, Ακτή του Ήλιου, ΆλιμοςDoors Open: 21:00Είσοδος: Προπώληση: 8€ | Ταμείο: 10€ΠροπώλησηE -Tickets: Αποκλειστικά από το Viva.gr στο παρακάτω Link: https://www.viva.gr/tickets/music/bolivar-beach-bar/paul-van-dyk/ και Τηλεφωνικά στο: 11876Πληροφορίες - Κρατήσεις: 697 0367 684BolivarOfficial Url: www.bolivarbeachbar.gr Official You Tube Page: https://www.youtube.com/channel/UCn74-PKG6l3mC7STG0od2hQ