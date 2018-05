«Ο Πέτρος και ο Λύκος» - Τελευταία παράσταση στον Ελληνικό Κόσμο

Τελευταία παράσταση για το μουσικό παραμύθι του Σεργκέι Προκόφιεφ «Ο Πέτρος και ο λύκος», το οποίο παρουσιάζεται στον Ελληνικό Κόσμο με τη συμμετοχή της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και αφηγείται ο Γιάννης Ζουγανέλης.



Το μουσικό παραμύθι του Σεργκέι Προκόφιεφ που φέρνει σε επαφή τα παιδιά με τα όργανα της Συμφωνικής ορχήστρας.



Στην ιστορία, κάθε χαρακτήρας ερμηνεύεται και από διαφορετικό όργανο. Τα έγχορδα, όλα μαζί, κάνουν τον Πέτρο τον σπουδαίο…Τρία κόρνα παίζουν τον γκρίζο λύκο, το φαγκότο τον παππού του Πέτρου, το φλάουτο κάνει το πουλί, το όμποε την πάπια, το κλαρινέτο κάνει τη γάτα, τους κυνηγούς κάνουν τα ξύλινα πνευστά, τα τύμπανα και η γκρανκάσα βροντούν σαν τις τουφεκιές των κυνηγών!



Αφηγητής Ο Γιάννης Ζουγανέλης



Συμμετέχει η Ορχήστρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής



Διεύθυνση Ορχήστρας: Νίκος Χαλιάσας

Peter and the Wolf



Στο πρώτο μέρος θα προβληθεί η αριστουργηματική μικρού μήκους ταινία κινουμένων σχεδίων «Peter and the Wolf», που βραβεύθηκε με Όσκαρ το 2008!



Πρόκειται για μια ταινία παραγωγής Πολωνίας, Βρετανίας, Νορβηγίας και Μεξικού που κυκλοφόρησε το 2006. Το σενάριο και η σκηνοθεσία είναι της Suzie Templeton και η σκηνογραφία του Marek Skrobecki.



Σε αντίθεση με τη συνηθισμένη έκδοση του έργου, η ταινία δεν έχει αφηγητή, αλλά στηρίζεται στη μουσική και τις εικόνες. Η ηχογράφηση της μουσικής για την ταινία, έγινε από τη Philharmonia Orchestra του Λονδίνου, με μαέστρο τον Mark Stephenson.



Συνολική Διάρκεια: 75 λεπτά.



Κατάλληλο για παιδιά από 3 έως 15 ετών.



«ΘΕΑΤΡΟΝ»



Αίθουσα Αντιγόνη

Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»,

Πειραιώς 254, Ταύρος.

Διατίθεται δωρεάν χώρος στάθμευσης.

Διατίθεται πρόσβαση για ΑMEΑ καθώς και θέσεις στάθμευσης ΑMEΑ.



Εισιτήρια: https://www.viva.gr/tickets/music/theatron-ellinikos-kosmos/o-petros-kai-o-lukos/



Παραγωγή: Stageworks – Υπηρεσίες Θεαμάτων



Παραστάσεις:



13, 20 και 27 Μαΐου 2018,

στις 11.00 το πρωί