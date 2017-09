Ο Seal επιστρέφει με ένα αφιέρωμα στους θρύλους της τζαζ

Ο Βρετανός τραγουδιστής - τραγουδοποιός Seal ακολουθεί τα βήματα του Ρόμπι Γουίλιαμς και διασκευάζει κλασικά τραγούδια του Φρανκ Σινάτρα.



Ο τραγουδιστής της soul και R&B ανακοίνωσε την επιστροφή του, με ένα άλμπουμ τζαζ και swing με τίτλο «Standards», σύμφωνα με το BBC. Πρόκειται για το 10ο άλμπουμ του καλλιτέχνη, ένα αφιέρωμα στους θρύλους της τζαζ, όπως η Έλα Φιτζέραλντ και ο Φρανκ Σινάτρα.



«Είναι το άλμπουμ που πάντα ήθελα να κάνω», είπε. «Μεγάλωσα ακούγοντας μουσική από την εποχή των Rat Pack έτσι το να ηχογραφήσω αυτές τις διαχρονικές μελωδίες, ήταν ένα όνειρο ζωής» ανέφερε.

Για την παραγωγή του άλμπουμ ο Βρετανός τραγουδιστής συνεργάστηκε με μουσικούς που έπαιζαν με την Έλα Φιτζέραλντ και τον Ρέι Τσαρλς.



Η ηχογράφηση έγινε στο Capitol Studios – τον οίκο των Rat Pack και του Νατ Κινγκ Κόουλ – και στο United Recording Studios από το οποίο ο Σινάτρα έγινε διάσημος. «Ήταν πραγματικά τιμή να συνεργάζομαι με τους ίδιους μουσικούς που ήταν μαζί με τον Φρανκ Σινάτρα και τόσους πολλούς αγαπημένους μου καλλιτέχνες» πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας: «Είναι τα ίδια στούντιο, στα οποία δημιουργήθηκε μαγεία – ήταν από τις πιο σημαντικές στιγμές της καριέρας μου».



Στο νέο άλμπουμ του Seal περιλαμβάνονται κλασικές επιτυχίες, όπως τα «Luck Be A Lady», «I've Got You Under My Skin» και «It Was A Very Good Year» του Φρανκ Σινάτρα, το «I'm Beginning to See The Light» της Φιτζέραλντ και το «I Put A Spell On You» της Νίνα Σιμόν.