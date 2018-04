Ο Σωτήρης Σωτηρίου στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο

Ο Σωτήρης Σωτηρίου είναι ένας ανήσυχος καλλιτέχνης που δραστηριοποιείται σε πολλούς τομείς. Τον συναντάμε πότε σαν τραγουδιστή, να έχει με την μπάντα του δυναμική ροκ παρουσία στα club των νοτίων προαστίων, πότε σαν ηθοποιό και πότε σαν διοργανωτή καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. Ποιός ξέρει τι εκπλήξεις μας επιφυλάσσει για το μέλλον η καλλιτεχνική του αναζήτηση...Για την εμφάνισή του στο Γυάλινο Up Stage το Σάββατο 21 Απριλίου έχει ετοιμάσει με την μπάντα του ένα νέο, ξεχωριστό πρόγραμμα, όπου χαμηλώνει την ένταση αλλά όχι το πάθος και παρουσιάζει για πρώτη φορά ένα μουσικό ταξίδι με τραγούδια της εφηβείας μας, ερωτικές μπαλάντες που όλοι έχουμε αγαπήσει αλλά και διαχρονικές επιτυχίες. Ο Σωτήρης Σωτηρίου σε αυτήν την εμφάνιση στο Γυάλινο θα παρουσιάσει και το ολοκαίνουργιο αγγλόφωνο digital single, «Guardian Angel», το remake του τελευταίου του τραγουδιού «Σαν σκιά», που έκανε μεγάλη επιτυχία στα ραδιόφωνα αλλά και στο you tube.Για το Σάββατο 21 Απριλίου ο γνωστός ηθοποιός-ερμηνευτής υπόσχεται μια αξέχαστη μουσική και όχι μόνο βραδιά στη σκηνή του Γυάλινου Up Stage, με πολλές εκπλήξεις και αγαπημένους καλλιτέχνες, καλεσμένους του, όπως η Έλντα Πανοπούλου, ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο Νίκος Καλλίνης (Εκείνος κι Εκείνος), αλλά κι άλλους.Ώρα έναρξης: 22:30Τιμές:12 ευρώ με μπύρα ή κρασί στο bar14 ευρώ με ποτό στο bar17 ευρώ με ποτό στο τραπέζι40 ευρώ φιάλη κρασί | 2 άτομα80 ευρώ φιάλη ποτού | 4 άτομαΓυάλινο Μουσικό ΘέατροΣυγγρού 143, Νέα Σμύρνητηλ. 210 9315600www.gialino.gr