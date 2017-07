Ο Tom Odell έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Ο δημιουργός του «Another Love» θα εμφανιστεί στις 20 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είναι μόλις 26 χρόνων και ήδη μετρά 2 ολοκληρωμένα άλμπουμ, εκατομμύρια πωλήσεις και views των τραγουδιών του, υποψηφιότητες και βραβεύσεις σε σημαντικούς μουσικούς θεσμούς, sold out συναυλίες, εμφανίσεις σε μεγάλα festival, όπως το Glastonbury, huge media response και μεγάλες προσδοκίες.Τον ακούσαμε πρώτη φορά πριν πέντε χρόνια, το 2012, όταν κυκλοφόρησε το EP «Another Love» (150.000.000 views στο youtube). Kατέκτησε αμέσως τις καρδιές μας, και από τότε τόσο η original version όσο και το remix του Zwette, βρίσκονται σταθερά στο top 30 του ελληνικού airplay.Την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου ο Βρετανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός θα εμφανιστεί ζωντανά για πρώτη φορά μπροστά στο ελληνικό κοινό, στη σκηνή της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων.Ξεκίνησε να γράφει μουσική στα 13, ντρεπόταν για αυτό και του πήρε χρόνο να το αποδεχθεί... Τον «ανακάλυψε» η Lilly Alen και τον έβαλε να υπογράψει στην εταιρεία της εν μια νυκτί, σχολιάζοντας πως ανακάλυψε το «αντίπαλο δέος της Adele» και ότι η ενέργεια του πάνω στη σκηνή της θυμίζει τον David Bowie, κριτικοί και κοινό τον λατρεύουν - ακόμα και οι Rolling Stones τον κάλεσαν να ανοίξει τη συναυλία τους στο Hyde Park...Αυτό το αγόρι που μεγάλωσε με τα τραγούδια του Elton John, αγαπά τον κινηματογράφο, φτιάχνει ιστορίες μέσα στο κεφάλι του, ταξιδεύει στον κόσμο, λατρεύει τις big bands και τον Gershwin, oμολογεί ότι πάσχει από σύνδρομο αδυναμίας δέσμευσης και δηλώνει ότι αντλεί την έμπνευση του από τις προσωπικές του σχέσεις και τη μοναχικότητα.Τον Φλεβάρη του 2013 έγινε ο πρώτος άνδρας καλλιτέχνης που κέρδισε το BRITs' Critics' Choice Award – βραβείο που μέχρι εκείνη τη στιγμή είχαν κερδίσει μόνο γυναίκες, μεταξύ αυτών η Adele και η Florence and the Machine.Στις επιρροές του βάζει τους David Bowie, Jeff Buckley, Bob Dylan, Arthur Russell, Leonard Cohen, Leon Russell, Billy Joel, Randy Newman, Tom Waits, Rodríguez και Bruce Springsteen και δηλώνει οπαδός των Arcade Fire, Adele, James Blake, Cat Power, Blur, Beach House, Radiohead, Coldplay και Ben Folds.Στην έναρξη προπώλησης η τιμή θα είναι 23 ευρώ (early bird)Στη συνέχεια της προπώλησης η τιμή θα γίνει 26 ευρώΣτο Ταμείο την ημέρα της συναυλίας θα διαμορφωθεί 29 ευρώ