Ο Τσέστερ Μπένινκγτον, τραγουδιστής των Linkin Park πέθανε την ημέρα που ο στενός του φίλος, Κρις Κορνέλ θα γινόταν 53 ετών

Ο Τσέστερ Μπένινγκτον, ο τραγουδιστής της nu metal μπάντας, Linkin Park με τις πλατινένιες πωλήσεις έθεσε χθες τέρμα στη ζωή του, στο σπίτι του στο Λος Άντζελες σε ηλικία 41 ετών.Ο Μπράιαν Ελίας, επικεφαλής επιχειρήσεων της ιατροδικαστικής υπηρεσίας του Λος Άντζελες επιβεβαίωσε τον θάνατο του Τσέστερ Μπένινγκτον στην κατοικία του, στο προάστιο Πάλος Βέρδες και δήλωσε ότι ερευνάται η πιθανότητα αυτοκτονίας.Ο Μπένινγκτον βρέθηκε κρεμασμένος στις 20 Ιουλίου, την ημέρα που ο τραγουδιστής των Soundgarden και Audioslave, Κρις Κορνέλ, με τον οποίο συνδεόταν με στενή φιλία θα γινόταν 53 ετών.Ο Κρις Κορνέλ αυτοκτόνησε με τον ίδιο τρόπο τον περασμένο Μάιο. Δεν έχει επιβεβαιωθεί αν πρόκειται για σύμπτωση.Οι δύο ροκ σταρ συνδέονταν με στενή φιλία και αντιμετώπιζαν παρόμοια προβλήματα. Ο Μπένινγκτον πάλευε με την κατάθλιψη, το αλκοόλ και τα ναρκωτικά. O Τσέστερ Μπένινγκτον είχε γράψει μάλιστα ένα γράμμα στον μέντορα του, λίγες ημέρες μετά την αυτοκτονία του τραγουδιστή των Soundgarden.Η χαρακτηριστική και διαπεραστική φωνή του Τσέστερ Μπένινγκτον των Linkin Park σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά που μεγάλωσε μαζί του.Μουσικοί και ηθοποιοί με μηνύματά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θρηνούν για τον θάνατο του Μπένινγκτον, εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στους συγγενείς και τους φίλους του και διαδίδουν μηνύματα ευαισθητοποίησης για την ψυχική υγεία.Ο Μάικ Σινόντα, συνιδρυτής του συγκροτήματος επιβεβαίωσε την είδηση του θανάτου του Μπένινκγτον στο Twitter. «Σοκαρισμένος και συντετριμμένος, αλλά είναι αλήθεια. Επίσημη ανακοίνωση του συγκροτήματος θα δημοσιευθεί σύντομα».«Σ΄αγαπώ Τσέστερ. Σ’ αγαπώ περισσότερο απ΄ όσο ξέρεις. Η Μουσική δεν θα είναι ποτέ ίδια χωρίς εσένα... Είναι τιμή μου που μοιράστηκα αυτές τις στιγμές μαζί σου» έγραψε ο Machine Gun Kelly, ο οποίος θα ξεκινούσε περιοδεία στις ΗΠΑ με το γκρουπ.«RIP CHESTER BENNINGTON. Δεν μπορούμε ποτέ να γνωρίζουμε τον πόνο κάποιου. Οι προσευχές μας στην οικογένειά του γι’ αυτή την τραγωδία. Αν χρειαστείτε βοήθεια, επικοινωνήστε» έγραψε το μέλος των Kiss, Πολ Στάνλεϊ.Πολυάριθμοι θαυμαστές, συνεργάτες και του Μπένινγκτον εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους και μοιράστηκαν τις αναμνήσεις τους μαζί του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συμπεριλαμβανομένων των Hayley Williams των Paramore, Chance the Rapper, Dwayne "The Rock" Johnson, Ryan Adams, Pusha T Jimmy Kimmel, αναφέρει δημοσίευμα του Variety.Ο Μπένινγκτον κυκλοφόρησε επτά άλμπουμ με τους Linkin Park. Το πιο πρόσφατο «One More Light» κυκλοφόρησε τον Μάιο και έφθασε στο νούμερο 1 του Billboard album chart. Μεγάλες επιτυχίες τους ήταν τα «Numb», «In the End», «One Step Closer», «What I΄ ve done», «Somewhere I belong», «Waiting for the end» και πολλές άλλες.Το γκρουπ θα ξεκινούσε την περιοδεία του με συναυλία στις 27 Ιουλίου στο Μάνσφιλντ.Οι Linkin Park είναι το δεύτερο εμπορικότερο συγκρότημα nu metal σε πωλήσεις, που ξεπερνούν τα 74.000.000 δίσκους και έχουν κερδίσει δύο Βραβεία Γκράμι.«Ο Τσέστερ Μπένινγκτον ήταν καλλιτέχνης εξαιρετικού ταλέντου και χαρισματικός άνθρωπος με τεράστια καρδιά και ψυχή», δήλωσε ο CEO της Warner Brothers Records, Κάμερον Στρανγκ. «Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με την οικογένειά του, τους συναδέλφους του και τους πολλούς φίλους του. Όλοι μας στη WBR συμπάσχουμε με εκατομμύρια θαυμαστες που θρηνούν σε όλο τον κόσμο λέγοντας: Σας αγαπάμε Chester και θα μας λείπεις για πάντα».Ο Μπένινγκτον είχε γεννηθεί στις 20 Μαρτίου 1976 στο Φοίνιξ, ήταν γιος αστυνομικού. Είχε δύσκολη παιδική ηλικία και είχε πέσει θύμα κακοποίησης και ξυλοδαρμού από έναν μεγαλύτερο άνδρα στην ηλικία των επτά ετών. «Κατέστρεψε την αυτοπεποίθησή μου» είχε πει στο Metal Hammer. «Όπως και οι περισσότεροι άνθρωποι, φοβόμουν πολύ να πω κάτι, δεν ήθελα οι άνθρωποι να σκέφτονται ότι ήμουν γκέι ή ότι έλεγα ψέματα, ήταν μια φρικτή εμπειρία.»Όταν ήταν 11 ετών, οι γονείς του χώρισαν και αναγκάστηκε να ζήσει μαζί με τον πατέρα του. Ανακάλυψε τελικά τα ναρκωτικά, τα οποία σταματά το 1992 όταν μετακομίζει στο Λος Άντζελες και περνάει από ακρόαση για το συγκρότημα που έμελλε να γίνει οι «Linkin Park».Το συγκρότημα που αρχικά ονομαζόταν «Xero» και είχαν ιδρύσει οι Mike Shinoda, Joe Hahn, Brad Delson, Rob Bourdon και Dave «Phoenix» Farrell όταν τον άκουσαν ήθελαν να τον απορρίψουν. Τότε εκείνος τραγούδησε ένα κομμάτι του συγκροτήματος και αποφάσισαν ότι είχαν βρει την φωνή που έψαχναν. Άλλαξαν το όνομα σε «Hybrid Theory» και το 1999 μετονομάστηκαν σε «Linkin Park».Ωστόσο ο εθισμός κάθε τόσο επέστρεφε και έδινε διαρκή μάχη με το αλκοόλ και τα ναρκωτικά. Ο τραγουδιστής δεν κατάφερε ποτέ να γίνει πραγματικά ευτυχισμένος.«Είναι αστείο να νομίζετε ότι μόνο και μόνο επειδή είστε επιτυχημένοι, έχετε πλέον ανοσία στο πλήρες φάσμα της ανθρώπινης εμπειρίας. Αλλά συνειδητοποιούμε επίσης ότι δεν είμαστε πλέον παιδιά. Δεν είμαστε νεαροί με αυτό το άγχος εφήβου και αυτό το συναίσθημα του “γιατί ο κόσμος με τσαντίζει τόσο πολύ;” Βρίσκουμε έναν τρόπο να το εκφράσουμε» είχε δηλώσει ο Μπένινγκτον.Ο Τσέστερ Μπένινγκτον ήταν παντρεμένος και είχε έξι παιδιά από δύο συζύγους.Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ