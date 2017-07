Ο Βασίλης Τσαμπρόπουλος ερμηνεύει Σκαρλάτι, Μότσαρτ και Σοπέν στο Αρχοντικό των Μπενιζέλων

Ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες βιρτουόζους πιανίστες, ο Βασίλης Τσαμπρόπουλος, θα παρουσίασει την Κυριακή, 9 Ιουλίου, ώρα 20.30, έργα Σκαρλάτι, Μότσαρτ και Σοπέν σε ένα μοναδικό ρεσιτάλ πιάνου που θα πραγματοποιηθεί στο Αρχοντικό των Μπενιζέλων, το παλαιότερο σπίτι της πρωτεύουσας και προγονικό της Αγίας Φιλοθέης της Αθηναίας (Οδός Ανδριανού 96, Πλάκα).Τη συναυλία διοργανώνει η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής ΑθηνώνΟ Βασίλης Τσαμπρόπουλος έχει αναγνωριστεί διεθνώς ως ένας από τους κορυφαίους ευρωπαίους πιανίστες της γενιάς του. Έχει συνεργαστεί ως σολίστ με σημαντικές ορχήστρες, όπως η Φιλαρμόνια του Λονδίνου, η Φιλαρμονική της Τσεχίας, η Βασιλική Φιλαρμονική της Στοκχόλμης, η Συμφωνική του Χιούστον κ.α.Η πολυετής δισκογραφία του με την κορυφαία γερμανική εταιρεία ECM ανέδειξε την ικανότητά του στον αυτοσχεδιασμό και ταξίδεψε τις συνθέσεις του στον κόσμο, δίνοντας του την ευκαιρία να εμφανιστεί πολλές φορές στο ευρωπαϊκό κοινό αλλά και το κοινό της Αμερικής, αποσπώντας θερμές κριτικές από τα διεθνή Μέσα.Ο Βασίλης Τσαμπρόπουλος ίδρυσε τη Μητροπολιτική Συμφωνική Ορχήστρα Αθηνών, η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμου, ενώ επίσης έχει την καλλιτεχνική διεύθυνση των διεθνών διακογραφικών παραγωγών της MSO Records.Το Αρχοντικό της βυζαντινής οικογένειας των Μπενιζέλων - Παλαιολόγων, το παλαιότερο σπίτι της πρωτεύουσας, αποτελεί τυπικό δείγμα αστικής αρχιτεκτονικής της προεπαναστατικής Αθήνας (15ος - 16ος αι.). Ανήκε στην αριστοκρατική οικογένεια του Αθηναίου άρχοντα Άγγελου Μπενιζέλου, ο οποίος γεννήθηκε περί το 1490 και ήταν πατέρας της Ρεγούλας ή Ρηγούλας Μπενιζέλου, της μετέπειτα μοναχής και αγίας Φιλοθέης της Αθηναίας (1522 - 1589). Σήμερα, η οικία των Μπενιζέλων - Παλαιολόγων λειτουργεί ως μουσειο, το οποίο λειτουργεί με την ευθύνη του Φιλανθρωπικού Οργανισμού «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.Τόπος: Αρχοντικό των Μπενιζέλων Αδριανού 96 , Πλάκα, Αθήνα, ΤΚ 105 56http://archontiko-mpenizelon.gr/Είσοδος ελεύθερη (απαραίτητη η κράτηση θέσεως)Για κρατήσεις θέσεων: στο τηλέφωνο 2130184400 (Φιλανθρωπικός Οργανισμός «Αποστολή») ή στο 210 3248861 (Αρχοντικό Μπενιζέλων)Η συναυλία τελεί υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου του Β'.Ντομένικο ΣκαρλάτιI. Σονάτα σε μι μείζονα, K. 380/L. 23II. Σονάτα σε σι ελάσσονα, K. 377/L. 263III. Σονάτα σε ρε ελάσσονα, K. 9/L. 413Βόλφγκανγκ Αμαντέους ΜότσαρτΣονάτα για πιάνο No. 8, σε λα ελάσσονα, K.310Allegro maestosoAndante cantabilePrestoΦρεντερίκ ΣοπένI. Impromptu, No 1, σε λα ύφεση μείζονα, Op. 2II. 3 ΜαζούρκεςOp. 6, No 7Op. 7, No 1Op. 33, No 4III. 2 ΝυχτερινάOp. 32, No 1, σε σι μείζοναOp. 15, No 2, σε φα δίεση μείζοναIV. Σκέρτσο, Op. 39, No 3, σε ντο δίεση ελάσσοναΦιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής ΑθηνώνΉρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, Ν. Κόσμος (πλατεία Κυνοσάργους), Τ.Κ.: 11743, Τηλ.: 213 0184400,www.mkoapostoli.gr