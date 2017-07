Ο Βιμ Μέρτενς στο Ηρώδειο

O σπουδαίος Βέλγος συνθέτης Βιμ Μέρτενς (Wim Mertens) επιστρέφει στην Ελλάδα και συναντά το κοινό του στις 30 Ιουλίου για μία μοναδική συναυλία στο Ηρώδειο (21.00).



Με περισσότερους από 65 δίσκους στο ενεργητικό του και φανατικό κοινό σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, ο Μέρτενς έχει ξεχωρίσει και αγαπηθεί για τον μινιμαλισμό της μουσικής του και τις ποικίλες επιρροές του από κλασική, ποπ, τζαζ και άμπιεντ μουσική.



Στο πρώτο μέρος της συναυλίας, ο Μέρτενς θα παρουσιάσει τη σύνθεση «Dust of Truths», που αποτελεί το τελευταίο μέρος του μουσικού τριπτύχου «Cran aux Oeufs» (2015-2016). Η έμπνευσή του για το συγκεκριμένο έργο προήλθε από την Ελλάδα και τη μοναδική εμπειρία που βίωσε όταν έπαιξε σόλο, πριν από τρία χρόνια, στο μνημείο του Οκταβιανού Αύγουστου στη Νικόπολη. Γι αυτό και ο Μέρτενς, πριν εμφανιστεί στο Ηρώδειο, θα δώσει μία επιπλέον συναυλία στις 29 Ιουλίου, στο Αρχαίο Ωδείο Νικόπολης στην Πρέβεζα.



Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας στο Ηρώδειο, το κοινό θα απολαύσει μία επιλογή από τα πιο γνωστά έργα του συνθέτη, τα οποία ξεχώρισαν και αγαπήθηκαν ιδιαίτερα: «Earmarked», «Often a bird», «Struggle for pleasure», «Maximizing the Audience», «The belly», «No testament», «Close Cover» και πολλά άλλα.



Τιμές εισιτηρίων: Από 15 έως 50 ευρώ, φοιτητικό: 10 ευρώ, ΑΜΕΑ/ανέργων: 5 ευρώ.