O Wax Tailor επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη

O Wax Tailor - o διάσημος Γάλλος μουσικός -παραγωγός της downtempo / electro hip-hop σκηνής και δημιουργός μεγάλων επιτυχιών όπως το «Que Sera», το «Say Yes» (feat. ASM) και το «The Games You Play» - επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη, μαζί με την μπάντα του και με ένα ολοκαίνουριο album στις αποσκευές του ("By Any Beats Necessary”), για μία μοναδική συναυλία, την Παρασκευή 17 Μαρτίου στο Fix Factory of Sound (Θεσσαλονίκη).Η προπώληση ξεκινάει στα 20 ευρώ και για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. Μετά την εξάντλησή τους, θα συνεχιστεί προς 25 ευρώ (για ένα εισιτήριο) και 45 ευρώ (για δύο εισιτήρια). Στο ταμείο, η τιμή θα είναι 28 ευρώ.Διάθεση: τηλεφωνικά στο 11 876, στα καταστήματα Public, Seven Spots, Reload, Media Markt και το www.viva.grWax Tailor & band + opening acts (t.b.a.):Παρασκευή 17 Μαρτίου, Fix Factory of Sound (26ης Οκτωβρίου 15, Θεσσαλονίκη / τηλ. 2310 500670 & 2310 504014 /www.fixfactoryofsound.gr).Οι πόρτες ανοίγουν στις 20.00.Ο Wax Tailor έχει εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της electro hip-hop / downtempo σκηνής. Με 5 studio και 2 live albums στο ενεργητικό του και έχοντας πραγματοποιήσει εκατοντάδες συναυλίες σε πάνω από 50 χώρες, προσελκύει θαυμαστές σε ολόκληρο τον κόσμο με ένα μοναδικό μίγμα cinematic hip-hop, soul και funk. Το νέο του album, «By Any Beats Necessary», το οποίο κυκλοφόρησε στα μέσα του περασμένου Οκτώβρη, συγκεντρώνει τις εμπειρίες και τους ήχους που συνέλεξε ο καλλιτέχνης κατά τη διάρκεια της πιο πρόσφατης περιοδείας του στις ΗΠΑ. Πρόκειται για ένα μουσικό road trip με blues, rock και soul επιρροές.Γεννημένος το 1975 στη Vernon, o Jean-Christophe Le Saout (όπως είναι το πραγματικό του όνομα) είναι ένας πολύπλευρος και εμφατικά ανεξάρτητος καλλιτέχνης. Χρησιμοποιώντας το καλλιτεχνικό προσωνύμιο Wax Tailor, κατόρθωσε να εδραιώσει τη φήμη του ως μία από τις ηγετικές προσωπικότητες της post hip-hop και downtempo σκηνής.Ξεκίνησε την καριέρα του ως παραγωγός του ραδιοφώνου, σε έναν σταθμό στα προάστια του Παρισιού, τη δεκαετία του ’90. Λίγο αργότερα, σχημάτισε το rap συγκρότημα La Formule και το 1998 δημιούργησε το προσωπικό του label, Lab’Oratoire, μέσω του οποίου κυκλοφόρησε δίσκους της μπάντας του, μία συνεργασία με τους Σουηδούς Looptroop και αρκετές break beat συλλογές.Το 2002, άρχισε να δουλεύει το project του Wax Tailor, το οποίο πήρε μορφή το 2004 με την κυκλοφορία του παρθενικού EP, “Lost The Way” - με τη συμμετοχή των Charlotte Savary, Marina Quaisse και Infinite Livez. Ακολούθησε, μέσα στην ίδια χρονιά, το γνωστότερο EP, “Que Sera / Where My Heart’s At”, και το 2005 το πρώτο ολοκληρωμένο album του, “Tales Of the Forgotten Melodies”. Με ήχο που συνδυάζει με επιτυχία το hip hop, το downtempo και το trip hop με samples από κινηματογραφικές ταινίες, το album αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες στο χώρο της ηλεκτρονικής μουσικής για το 2005 στη Γαλλία. Πλέον, θεωρείται ως ένα από τα κλασσικότερα δείγματα του είδους παγκοσμίως.Παρόμοια ήταν η επιτυχία και των δύο επόμενων albums του, “Hope & Sorrow” (2007, με highlights τα “The Games You Play” και “Positively Inclined”) και “In The Mood For Life” (2009, με γνωστότερο κομμάτι το “Say Yes”). Μάλιστα, με το πρώτο κέρδισε και το βραβείο της καλύτερης ανεξάρτητης παραγωγής στο χώρο της dance / electronica για τη συγκεκριμένη χρονιά. Ταυτόχρονα, οι συνεργασίες του με άλλους γνωστούς καλλιτέχνες (όπως η Sharon Jones, η Ursula Rucker, ο Keziah Jones, o Charlie Winston, η Alice Russell, οι Archive, οι ASM κ.α.) συνεχίζονταν. Ενδιάμεσα, το 2008, το κομμάτι του “Seize The Day” αποτέλεσε το ηχητικό σημείο αναφοράς στο soundtrack της ταινίας του Cedric Klapisch, “Paris”, ενώ έκανε κι ένα remix στο “I Am Blessed” της Nina Simone για την περίφημη Verve.Τον Σεπτέμβριο του 2012, κυκλοφόρησε το 4ο album της καριέρας του, “Dusty Rainbow From The Dark”, εμπνευσμένο σε μεγάλο βαθμό από τον μαγευτικό κόσμο των παιδιών. Πρόκειται για ένα πολύχρωμο παραμύθι που, όπως σε όλους τους δίσκους του, με την υποστήριξη ενός διεθνούς επιτελείου συντελεστών (Aloe Blacc, Jennifer Charles, Elzhi, Sara Genn, Charlotte Savary κ.α.) μας ταξιδεύει στα μονοπάτια του ψυχεδελικού trip hop και του μπαρόκ hip hop. Λίγο μετά, ακολούθησε το EP “Bah Bah Bah (feat. Voice) / Lonely (feat. Mattic)”.Τον Οκτώβριο του 2016, ο Wax Tailor κυκλοφόρησε το 5ο studio album της καριέρας του. To “By Any Beats Necessary” συνεχίζει το μουσικό ταξίδι του καλλιτέχνη στα γνώριμα μονοπάτια της post hip-hop, soul, funk κληρονομιάς. Για άλλη μια φορά, ο συνδυασμός διαφορετικών στοιχείων και υλικών οδηγεί στη δημιουργία ενός πολύ προσωπικού album. Κάθε τραγούδι – όπως τα “I Had A Woman”, “My Burn” (feat. Sara Genn) και “For The Worst” (feat. IDIL) που έχουν ήδη ξεχωρίσει – μοιάζει σα να προέρχεται από ένα διαφορετικό δρόμο, όμως όλα μαζί διασταυρώνονται στο σημείο όπου συναντώνται οι κινηματογραφική αισθητική, οι ιστορικές αναφορές και οι μουσικές επιρροές του Wax Tailor.Το μόνο σίγουρο, είναι πως η μουσική του γοητεύει με την ιδιότητά της να ακούγεται ταυτόχρονα μοντέρνα και διαχρονική, αποτελώντας ιδανικό όχημα για τις απολαυστικότερες αποδράσεις. Οι ζωντανές εμφανίσεις του συνηγορούν ακόμα περισσότερο σε αυτό. Τα video projections, που αποτελούν μέρος του show, προβάλλονται στο πίσω μέρος της σκηνής και συνδυάζονται με τη μουσική που ξεκινά από τα turntables του Wax Tailor και εμπλουτίζεται από μία full μπάντα με κιθάρα, μπάσο, έγχορδα, πλήκτρα και πνευστά, δημιουργώντας μία μαγική ατμόσφαιρα.www.waxtailor.comwww.facebook.com/thewaxtailorhttps://twitter.com/waxtailor