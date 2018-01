Oι Dreamy Whispers στο Gazarte

Oι Dreamy Whispers, το συγκρότημα που έχει εξελίξει το «κεφάλαιο» διασκευή σε άλλο επίπεδο, επιστρέφει στο Roof Stage του Gazarte την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου για να μας ταξιδέψει στον χωροχρόνο με αφετηρία τη «σπουδαιότητα» της Disco στην καθημερινή μας ζωή αλλά και την ανάγκη για ένα λαϊκό τσα-τσα λίγο πριν έρθει το μεσημέρι.



Οι Dreamy Whispers, σέβονται τους όρους της πολυφωνίας και είναι έτοιμοι να κάνουν κυριολεκτικά τα πάντα (όχι μόνο μεταξύ τους αλλά και με εσάς) για να ερωτευτείτε και συμπορευτείτε μέσα από τα live τους.



Το μόνο σίγουρο είναι ότι μετά από αυτό το live, θα έχετε πολλές ιστορίες να λέτε στους φίλους σας!



About Dreamy Whispers



Με βασικό όργανο την φωνή και εξοπλισμένοι μόνο με μια κιθάρα, ένα μπάσο και ενίοτε κάποιο κρουστό, πέντε δεξιοτέχνες μουσικοί ξεκίνησαν με πρόβες προσπαθώντας να πειράξουν και να δώσουν την δική τους εκδοχή σε αγαπημένα κομμάτια της disco, ροκ και pop.



Αποτέλεσμα των παραπάνω πειραματισμών οι live session βιντεοσκοπήσεις και ηχογραφήσεις τραγουδιών των Michael Jackson, Sia, Pharrell Williams, Bruno Mars, Ace of Base και άλλων σε διάφορα μπάρ, πάρκα, σοκάκια και σπίτια αλλά και το πρώτο official video clip του σχήματος, το «Λαϊκό Τσατσά» σε στίχους και μουσική Απόστολου Καλδάρα.



Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018



Είσοδος ελεύθερη



Ώρα έναρξης: 22.30



Οι Dreamy Whispers είναι:



Ειρήνη Ψυχράμη: φωνή

Βιργινία Φραγκούλατζη: φωνή

Απόστολος Ψυχράμης: φωνή

Δημήτρης Δρόσος: φωνή

Φώτης Παπαθεοδώρου: μπάσο, κιθάρα, cajon, programming



Gazarte ROOF STAGE



Βουτάδων 32-34, Γκάζι



210 3460347