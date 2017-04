One Man Band Show «the war» στο HolyWood Stage

Το HolyWood stage φημίζεται για τα events του...Φημίζεται για τις βραδιές που όλοι γινόμαστε μία παρέα και τραγουδάμε...Φημίζεται επίσης για την ψημένη Αμοργιανή ρακή του!



Αυτό όμως είναι κάτι άλλο....Κάτι διαφορετικό και μυρίζει...«Μπαρούτι.

Δύο τύποι...δύο «περίεργοι» τύποι γεμίζουν το stage με καλώδια και τον χώρο του HolyWood με ήχους...! Μιλάμε για τους Kostis Sfetsas και Ian Monos.



Δεν είναι φίλοι....Δεν είναι καν γνωστοί...Όμως τους ενώνει η τρέλα για τη μουσική και μας παρουσιάζουν ένα One Man Band Show!



Κάπως έτσι όμως....Ξεκίνησε ένας πόλεμος...

Ποιος είναι ο καλύτερος;

Ποιος παίζει πιο πολλά όργανα;

Ποιος είναι άξιος να έχει τον τίτλο του...«One Man Band»?



Κάθε Τετάρτη το stage του HolyWood μεταμορφώνεται σε πεδίο μάχης...

Ποιος όμως θα υπερισχύσει και θα κερδίσει τον «πόλεμο»;



Ξεχάστε ότι έχετε δει και ακούσει μέχρι σήμερα....Ελάτε στο HolyWood και διαλέξτε....Στρατόπεδο!



There can be only ONE (MAN BAND)!



Τετάρτη 26/4



Έναρξη: 20.30



Free entrance!



special prices for this day!



wine 3€



beer 4€



alcohol 7€



HolyWood Stage Λεωφ. Βουλιαγμένης 289



(πλησίον σταθμών μετρό Δάφνη και Αγ. Δημήτριος)



κράτηση στα τηλέφωνα του HolyWood Stage



Τηλ.: 2109700418 & 6942657651 & 6945314316