Όταν ο George Michael τραγούδησε με τη Whitney Houston

Ήταν στο λυκαυγές του 21ου αιώνα. Το 2000 είχε μπει για τα καλά. Οι θεωρίες καταστροφής δεν επιβεβαιώθηκαν και οι πολίτες ατένιζαν το μέλλον με την ελπίδα τα όνειρά τους να εκπληρωθούν.Εκείνη τη χρονιά, στα καλλιτεχνικά δρώμενα, συνέβη μιας από τις μουσικές συναντήσεις που συζητήθηκαν πολύ. Η Whitney Houston είχε επιστρέψει ήδη το 1998 με τον πολύπλατινένιο δίσκο «My Love is Your Love», τον πρώτο μετά από 8 χρόνια σιγής και μια περίοδο όπου το ενδιαφέρον ήταν στραμμένο περισσότερο στην προσωπική της ζωή και στα προβλήματα που είχε με τα ναρκωτικά. Σε αυτόν τον δίσκο συμπεριλαμβανόταν το τραγούδι «If I Told You That», για το οποίο εκείνη τη χρονιά θα έκανε φωνητικά ο George Michael, σκορπώντας πλατιά χαμόγελα στους φανατικούς θαυμαστές των δύο καλλιτεχνών.Ο George Michael, πάντως, απέφευγε να λέει το συγκεκριμένο κομμάτι στις ζωντανές εμφανίσεις του, ενώ δεν το συμπεριέλαβε ούτε στον δίσκο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του («Twenty Five»), ο οποίος κυκλοφόρησε το 2006 με αφορμή τη συμπλήρωση 25 ετών παρουσίας στα μουσικά δρώμενα.