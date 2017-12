Παρουσίαση του Άλμπουμ «Conception of Thought» του Θοδωρή Κότσυφα στο The Zoo

To «Conception of Thought», το πρώτο προσωπικό άλμπουμ του κιθαρίστα και συνθέτη Θοδωρή Κότσυφα, είναι, κατά κάποιο τρόπο, μια συλλογή «στιγμών και βιωμάτων» των τελευταίων χρόνων. Αποτυπώματα διαφόρων «κύκλων».Αν και είναι δύσκολο, πλέον, να ορίσουμε- οριοθετήσουμε ένα μουσικό είδος, στυλ ή προσέγγιση (ίσως και να μη χρειάζεται τελικά), θα λέγαμε ότι ο συγκεκριμένος δίσκος είναι ένα ξεδίπλωμα επιρροών σε ήχους και μελωδίες που θα μπορούσαν να νομιμοποιηθούν σε διάφορα μουσικά ρεύματα. Μέσα απ’ τα «διάφορα» μεγαλώσαμε, για τον καθένα θα ορίζεται διαφορετικά.Το σεξτέτο του Θοδωρή Κότσυφα δημιουργήθηκε το 2015-16. Οι συνθέσεις, βασισμένες στο ηχόχρωμα της κιθάρας πλαισιωμένης από δύο πνευστά, είναι ένα «ξεδίπλωμα» επιρροών σε ήχους και μελωδίες με αναφορές σε διάφορα μουσικά ρεύματα.Μετά από μια πορεία 2 περίπου χρόνων, το group ηχογράφησε και κυκλοφορεί το πρώτο άλμπουμ με τίτλο «Conception of Thought».David Lynch - τενόρο σαξόφωνοΔημήτρης Τσάκας - άλτο σαξόφωνοΒαγγέλης Στεφανόπουλος - πιάνο, keyboardsΓιώργος Γεωργιάδης - μπάσοΑλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης – ντραμςΘοδωρής Κότσυφας - κιθάραΟ Θοδωρής Κότσυφας γεννήθηκε το 1985 στη Νάουσα Ημαθίας. Η ενασχόλησή του με τη μουσική ξεκίνησε σε ηλικία 6 ετών. To 2003 εισάγεται στο τμήμα μουσικών σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου από όπου και αποφοίτησε το 2009 στην κατεύθυνση εκτέλεσης, Τζαζ κιθάρα.Το 2011 μετακομίζει στη Αθήνα και έκτοτε έχει συνεργαστεί με μουσικούς όπως: Γιώργος Κοντραφούρης, Τάκης Πατερέλης, Δήμος Δημητριάδης, Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης, Δημήτρης Τσάκας, David Lynch, Αντώνης Ανδρέου, Γιώργος Γεωργιάδης, J.D. Walter, Tivon Pennicott, Olivier Temime κ.α.Είναι μέλος των «Next Step Quintet» ενώ παράλληλα εμφανίζεται και ηχογραφεί με διάφορα σχήματα.The Zoo - Ζωοδόχου Πηγής 45, Χαλάνδρι, τηλ. 210 6745375Είσοδος: Συμμετοχή 5 ευρώ στο πρώτο ποτό