Περφόρμανς, ξαφνική, από τους U2 στο μετρό του Βερολίνου

Πριν λίγες ημέρες, την περασμένη Πέμπτη για την ακρίβεια, κυκλοφόρησε το άλμπουμ των U2, «Songs of Experience». Και έχει ήδη βάλει πλώρη για Νο.1 στα charts.Το ιρλανδέζικο συγκρότημα βρέθηκε στο Βερολίνο για την προώθηση του καινούργιου άλμπουμ, πήρε το μετρό στο Ολυμπιακό Στάδιο - τη γραμμή U-Bahn 2. Σύμπτωση; - και στην αποβάθρα έπαιξε ένα gig, όχι ηλεκτρικός ήχος μόνο ακουστικές κιθάρες, για περίπου 200 έκπληκτους παρευρισκόμενους.Αν και μοιάζει να ήταν αυθόρμητο το event, πρέπει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος συρμός είχε νοικιαστεί από την εταιρεία στην οποία δισκογραφούν οι Bono & co. Και στο τρένο επέβαινε μια παρέα φανατικών οπαδών των U2 και άλλοι παρατρεχάμενοι.Το gig κράτησε κάνα τέταρτο της ώρας, οι U2 έπαιξαν το καινούργιο «Get Out Of Your Own Way», μαζί με χιτς σαν το «Sunday Bloody Sunday» και το «One» (το τελευταίο, από το άλμπουμ «Achtung Baby», το οποίο ηχογράφησαν το 1990, στο στούντιο Hansa Studios του Βερολίνου).Η εμπειρία έχει αποτυπωθεί σε βίντεο, ως «U2 in der U2».