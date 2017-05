Piaf! The Show με την Ann Carrere - Περιοδεία σε Ελλάδα και Κύπρο Καλοκαίρι 2017

Με ένα εκατομμύριο θεατές σε 30 χώρες και διθυραμβικές κριτικές η παράσταση «Piaf! The Show» συνεχίζει για τρίτη χρονιά την παγκόσμια περιοδεία της και έρχεται τον Ιούλιο σε επιλεγμένα θέατρα σε Ελλάδα και Κύπρο. Η μουσικοθεατρική παράσταση, που έκανε πρεμιέρα στο Παρίσι το 2015 για τα 100 χρόνια από τη γέννηση της Εντίθ Πιάφ, είναι δημιουργία του Γάλλου παραγωγού και σκηνοθέτη Gil Marsala, ενώ τον ρόλο της Εντίθ Πιάφ ερμηνεύει η Ann Carrere, μία από τις σπουδαιότερες φωνές της σύγχρονης γαλλικής σκηνής.Η παράφορη και γοητευτική ζωή της κορυφαίας Γαλλίδας ερμηνεύτριας ξετυλίγεται σε ένα οπτικοακουστικό θέαμα, που έχει αναδειχθεί σε μια από τις μεγαλύτερες διεθνείς επιτυχίες των τελευταίων ετών: το Piaf! The Show, που αποθεώθηκε από 10 χιλιάδες θεατές σε 2 sold out παραστάσεις στο Ηρώδειο το περυσινό καλοκαίρι, αφηγείται τον πολυκύμαντο βίο του θρυλικού «Σπουργιτιού», της μοναδικής Edith Piaf, μέσα από τα τραγούδια της που έγραψαν ιστορία.Από τον υπόκοσμο και τα κακόφημα μπαρ της Μονμάρτης ως τη μεγαλοπρεπή σκηνή του Olympia Hall, η παράσταση - που εμπνέεται από τη βραβευμένη με Όσκαρ ταινία Ζωή σαν τριαντάφυλλο - προσκαλεί τους θεατές σε ένα ταξίδι σε μια ολόκληρη εποχή, φιλοτεχνώντας το πορτρέτο μιας καλλιτέχνιδας που έχει περάσει πια στη σφαίρα του μύθου. Οι αλησμόνητες μελωδίες της Piaf συνοδεύονται από προβολές ανέκδοτου φωτογραφικού υλικού, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα. Τον ρόλο και τα τραγούδια του «Σπουργιτιού» ερμηνεύει ένα από τα λαμπρότερα ταλέντα του γαλλικού τραγουδιού, η Anne Carrere, η οποία έχει χριστεί «κληρονόμος της μουσικής της Piaf» και «η ωραιότερη φωνή που τραγούδησε το ρεπερτόριο της Piaf τα τελευταία πενήντα χρόνια».Η παράσταση έκανε την πρεμιέρα της στις αρχές του 2015, τιμώντας την επέτειο των εκατό χρόνων από τη γέννηση της Piaf. Έκτοτε έχει περιοδεύσει σε τριάντα χώρες συναντώντας ενθουσιώδη υποδοχή από κοινό και κριτικούς, ενώ έχει θριαμβεύσει με sold out εμφανίσεις στις μεγαλύτερες αίθουσες του κόσμου – μεταξύ άλλων δύο sold out αποθεωτικές παραστάσεις στο Ηρώδειο το 2016, στο Barbican του Λονδίνου, στο Théâtre Municipal de Rio, στο Symphony Space του Broadway και στην Όπερα της Νίκαιας. Εκτός από τις παραστάσεις κάτω από τον Παρθενώνα, ξεχωριστή περίσταση υπήρξε η παρουσίασή της στο Théâtre Dejazet του Παρισιού στις 19 Δεκεμβρίου του 2015, ακριβώς στα εκατοστά γενέθλια της Piaf, ενώ μια ακόμα λαμπρή στιγμή ήταν η παράσταση της 6ης Ιανουαρίου 2017 στο κατάμεστο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης, στη συμπλήρωση εξήντα χρόνων από την ιστορική συναυλία της Piaf στον ίδιο χώρο (6 Ιανουαρίου 1957).Η επιτυχία του PIAF! THE SHOW συνοψίζεται στα λόγια του Charles Dumont, συνθέτη του «Non, je ne regretterien» και δεκάδων άλλων σπουδαίων τραγουδιών της Piaf: «Είναι η καλύτερη παράσταση που έγινε ποτέ για τη ζωή της Edith Piaf»!Η προικισμένη Anne Carrere (Αν Καρέρ) είναι, στα τριάντα ένα της χρόνια, μία από τις πιο ολοκληρωμένες Γαλλίδες ερμηνεύτριες. Με την ευαισθησία και το κριτήριό της ξεχώρισε αμέσως στην ακρόαση για το PIAF! THE SHOW, κάνοντας τον παραγωγό και σκηνοθέτη της παράστασης Gil Marsalla, να της προσφέρει τον πρωταγωνιστικό ρόλο δίχως δεύτερη σκέψη.Η Carrere σπούδασε χορό και μουσική και αναδείχθηκε γρήγορα σε μια από τις πιο αγαπητές Γαλλίδες τραγουδίστριες της εποχής μας. Δεν είναι τυχαίο ότι η περίφημη Los Angeles Chamber Orchestra (κατά κοινή ομολογία η καλύτερη ορχήστρα δωματίου των ΗΠΑ) την προσκάλεσε να τραγουδήσει στην ετήσια συναυλία της τον περασμένο Φεβρουάριο, με όλο το Χόλιγουντ παρόν: πρόκειται για μια σπάνια τιμή που δεν έχει λάβει κανένας Γάλλος καλλιτέχνης στο παρελθόν. Η σκηνική της παρουσία αφήνει έκθαμβους κοινό και κριτικούς, κάνοντας το NBC να αναφωνήσει «Η Carrere κατέκτησε το Broadway!» και την ερμηνεύτρια Germaine Ricord, στενή φίλη και συνεργάτιδα της Edith Piaf, να δηλώσει: «Η Anne Carrere είναι η ωραιότερη φωνή που άκουσα εδώ και πενήντα χρόνια να τραγουδά το ρεπερτόριο της Piaf».Η αγάπη των Γάλλων για την Piaf την έχει αναγάγει σε εθνικό σύμβολο. Η Edith Giovanna Gassion, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, ενσαρκώνει ιδανικά την εικόνα του χαρισματικού, ευλογημένου και συνάμα καταραμένου καλλιτέχνη. Κόρη ενός ακροβάτη του δρόμου και μιας λυρικής τραγουδίστριας, η Edith εγκαταλείφθηκε από τη μητέρα της λίγο μετά τη γέννησή της και ανατράφηκε από τη γιαγιά της, μια ιδιοκτήτρια οίκου ανοχής. Μεγαλώνοντας, η φωνή της προσελκύει το ενδιαφέρον ιμπρεσάριων της εποχής και σύντομα εκτοξεύεται στη δόξα. Όμως τα πάθη της – αλκοολισμός, κατάθλιψη, συνεχείς ερωτικές απογοητεύσεις – και η ανίατη ασθένεια με την οποία διαγνώστηκε οδήγησαν την καριέρα της σε πρόωρο τέλος μόλις στα 47 της χρόνια. Σήμερα, το άστρο της συνεχίζει να εμπνέει νεότερους καλλιτέχνες σε διαφορετικές μορφές τέχνης. Γνωστότερη περίπτωση είναι η κινηματογραφική βιογραφία της με τίτλο Ζωή σαν τριαντάφυλλο (2006), η οποία χάρισε στη Marion Cotillard το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου.Σάββατο & Κυριακή 1 & 2 Ιουλίου: Κηποθέατρο ΠαπάγουΔευτέρα 3 Ιουλίου: Θέατρο Γης, ΘεσσαλονίκηΤετάρτη 5 Ιουλίου: Κάστρο Ιτς Καλέ, ΙωάννιναΠαρασκευή 7 Ιουλίου: Δημοτικό Θέατρο ΒόλουΣάββατο 8 Ιουλίου: Αρχαίο Θέατρο ΦιλίππωνΔευτέρα 10 Ιουλίου: Θέατρο Βράχων, ΒύρωναςΤετάρτη 12 Ιουλίου: Θέατρο Πέτρας, ΠετρούποληΠέμπτη 13 Ιουλίου: Βεάκειο Θέατρο, ΠειραιάςΠαρασκευή 14 Ιουλίου: Ρωμαϊκό Ωδείο, ΠάτραΣάββατο 15 Ιουλίου: Αρχαίο Θέατρο ΜεσσήνηςΔευτέρα 17 Ιουλίου: Θέατρο Αγλατζιάς, ΛευκωσίαΤρίτη 18 Ιουλίου: Πατίχειο Θέατρο, ΛάρνακαΤετάρτη 19 Ιουλίου: Κηποθέατρο ΛεμεσούΠαρασκευή 21 Ιουλίου: Αμφιθέατρο Νέων ΜουδανιώνΣάββατο 22 Ιουλίου: Αρχαίο Θέατρο ΔίουΠροπώληση:2111010050, www.viva.gr, 11876, καταστήματα Seven Spots, MediaMarkt, Reload, Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης