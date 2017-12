PLANET OF ZEUS: Ζωντανά στην Αθήνα τον Μάιο

Στην Αθήνα θα ολοκληρωθεί η ευρωπαϊκή περιοδεία των Planet of Zeus, όπως μας έχει συνηθίσει εδώ και αρκετά χρόνια η τετράδα.Πιο συγκεκριμένα, οι Planet of Zeus θα εμφανιστούν το Σάββατο 12 Μαΐου στο Gagarin 205 (Λιοσίων 205, Αθήνα) γιορτάζοντας εκτός από το τέλος της περιοδείας, και τα 10 χρόνια από την κυκλοφορία του ντεμπούτου τους, "Eleven the Hard Way".