Ρεσιτάλ Κιθάρας της Εύας Φάμπα στο Θέατρο Radar

Η διεθνούς φήμης κιθαρίστρια Εύα Φάμπα, θα πραγματοποιήσει ρεσιτάλ κιθάρας τη Μεγάλη Τρίτη, 3 Απρίλη και την Τετάρτη, 2 Μάη στις 9μμ, με έργα σύγχρονα, δεξιοτεχνικά και σε 1η παρουσίαση στην Ελλάδα το έργο «Αϊλάν» του Ε.Catina, αφιερωμένα στους πρόσφυγες και τους μετανάστες αυτού του κόσμου.



Το άψυχο κορμί του μικρού Αϊλάν από τη Συρία που η εικόνα του είχε συγκλονίσει τον κόσμο, εξακολουθεί να αποτελεί την πικρή υπενθύμιση του συνεχιζόμενου προσφυγικού δράματος. Το τραγικό γεγονός, «επαναλήφθηκε» δεκάδες φορές αυτά τα χρόνια, στα ναυάγια με θύματα παιδιά. Αν κοιτάξουμε πέρα από τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, μικροί Αϊλάν υπάρχουν και αλλού, κάτω από τα μάτια μιας εφησυχασμένης διεθνούς κοινότητας.



Στον γεμάτο συγκινήσεις, δύσκολο και απαιτητικό «δρόμο» της κλασικής κιθάρας «βαδίζει» εδώ και χρόνια με συνέπεια η κιθαρίστρια Εύα Φάμπα. Καλλιτέχνης με σημαντική διεθνή παρουσία για τουλάχιστον δύο δεκαετίες, η Εύα Φάμπα έχει δώσει κατ' επανάληψη επιτυχημένα ρεσιτάλ σε μουσικά, κιθαριστικά φεστιβάλ και αίθουσες συναυλιών σε περισσότερες από 25 χώρες σε Ευρώπη, Ασία, Λατινική Αμερική και Αφρική. Έχει παρουσιάσει σπουδαία κονσέρτα με συμφωνικές ορχήστρες, έχει ηχογραφήσει προσωπικά cd για σημαντικές δισκογραφικές εταιρείες όπως NAXOS & BERBEN και συνεργάζεται με σημαντικούς εκδοτικούς οίκους ανά τον κόσμο για την έκδοση έργων για κιθάρα.



Ευαισθητοποιημένη η καλλιτέχνης σε θέματα που πληγώνουν τις «χορδές» της καρδιάς των αγωνιζόμενων λαών, η Εύα Φάμπα δίνει δύναμη στις χορδές της κιθάρας της για να υμνήσει την κατάφαση στη ζωή.



Όλα τα έργα που θα ερμηνεύσει είναι σύγχρονα και διαμορφώνουν ένα πρόγραμμα πολύ πλούσιο ηχο-χρωματικά και υφολογικά με πολλά σύγχρονα στοιχεία κυρίως στο έργο Αϊλάν του Ιταλού Ευγένιου Κάτινα, δεξιοτεχνικά με έντονα στοιχεία της ισπανικής παράδοσης στη Σονάτα του Τουρίνα, αργεντίνικων μελοδραματικών χρωμάτων και χορευτικών στοιχείων στο έργο του Μάξιμου Ντιέγο Πουχόλ, ρώσικο ρομαντισμό και πάθος στα έργα του Σμιρνώφ και πολύ Ελληνικότητα με τα έργα Χατζιδάκι, Θεοδωράκη και Φάμπα.



Ημέρες Ρεσιτάλ:



Μεγάλη Τρίτη 3 Απρίλη και Τετάρτη 2 Μάη στις 9μμ



Διάρκεια: 70 λεπτά, χωρίς διάλειμμα

Εισιτήρια: Γενική είσοδος 8 ευρώ

Κρατήσεις: 210 976 9294 και στο viva.gr



Πρόγραμμα



Μάνου Χατζιδάκι (1925-1994) Αθανασία Το Βαλς των χαμένων ονείρων (διασκευή, μεταγραφή για κιθάρα Δημήτρη Φάμπα) . Yuri Smirnov (1935, Ρωσία) Romance Pushkin’ s Vals . Ποίηση Μπέρτολντ Μπρεχτ – για τον όρο μετανάστες . Eugenio Catina (1956, Ιταλία) Aylan – the refugee child In the red shirt . Ποίηση Γιώργου Μπίμη – Πρόσφυγες . Μίκη Θεοδωράκη (1925) Ήσουν καλός (διασκευή, μεταγραφή για κιθάρα Γιάννη Ηλιόπουλου) Mάνα και Παναγιά (διασκευή, μεταγραφή για κιθάρα Δημήτρη Φάμπα) . . Joaquín Turina (1882-1949, Ισπανία) Sonata op.61 τα μέρη: Allegro - Andante - Allegro Vivo . Maximo Diego Pujol (1957, Αργεντινή) Tres piezas Rioplatenses : Don Julian - Septiembre – Rojo y Negro...Δημήτρη Φάμπα (1921-1996) Ελληνικός Χορός Τσάμικος Ελληνικός Χορός Σούστα



Θέατρο Radar



Πλατεία Αγίου Ιωάννη και Πυθέου 93 , Αθήνα Τ.Κ. 11744



απέναντι από τη στάση μετρό ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ



Τηλ.: 210 9769294