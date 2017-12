«Risk» από την Ιωάννα Πορτόλου και την ομάδα Griffon

Ένας χορευτικός μαραθώνιος από την Ιωάννα Πορτόλου και την ομάδα «Griffon», εξελίσσεται σε disco πάρτι...εξομολογητήριο μύχιων πόθων, παθών και παθημάτων, στην παράσταση «Risk» από 15 έως 18 Ιανουαρίου, στη Μικρή Σκηνή της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών.



Γιατί η νέα δουλειά της χορογράφου Ιωάννας Πορτόλου και των Griffon - μετά την τριλογία τους «Δάσος» (2014), «Ταμπού»(2015), «Πορνό» (2017) - εξετάζει τώρα το ρίσκο που διατίθεται να πάρει ο καθένας μας σε εκείνη τη λεπτή διαχωριστική γραμμή όπου το σώμα απελευθερώνεται από τους φόβους και τις αντιστάσεις του, χάνει τον έλεγχο και ανοίγεται στο κρυφό, το απωθημένο, το ανομολόγητο.



Όταν επιτρέπει στον εαυτό του να κάνει ένα λάθος, να κατακτήσει ή να χάσει, να αντέξει ή να αποσυρθεί.



«Η ευτυχία στη ζωή προϋποθέτει ρίσκο. Παίρνουμε, όμως, το ρίσκο να είμαστε ευτυχισμένοι;» λέει η ομάδα Griffon. «Από τη μια, ο ιλιγγιώδης φόβος της έκθεσης, της «βουτιάς στο κενό'»,από την άλλη, αυτή η σπάνια στιγμή ελευθερίας όταν καλείσαι να «πάρεις τα ρίσκα» σου, να κυνηγήσεις αυτό που ονειρεύεσαι».



Η Ιωάννα Πορτόλου ανασυστήνει επί σκηνής έναν φαντασιακό χώρο, μέσω του οποίου ο καθένας κατακτά την ασφάλεια να προτείνει μια άγνωστη, αλλά και μοναδική εκδοχή του εαυτού του.



Η παράσταση αντηχεί τις χαρές και τις λύπες μας, υπό τις μελωδίες του «I Feel Love», του «I Will Survive», του «Stayin' Alive», του «Upside Down», του «Heart and Soul», του «Τoo Drunk To Fuck».



Πέντε ερμηνευτές στη σκηνή (Ιωάννα Αποστόλου, Νικολέτα Καρμίρη, Σεσίλ Μικρούτσικου, Γιάννης Νικολαΐδης, Ηλίας Χατζηγεωργίου) εκκινούν από τις πιο ξεσηκωτικές μουσικές των 80s και κυνηγούν το φευγαλέο της ευτυχίας, το ανέμελο κέφι και την αίσθηση του να μοιράζεσαι, χωρίς λογοκρισία, αυτήν την απροσδόκητη χαρά με τους άλλους.