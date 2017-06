Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο «βασιλιάς» της Ποπ, Μάικλ Τζάκσον

Σαν σήμερα στις 25 Ιουνίου 2009, έφυγε από τη ζωή ο Μάικλ Τζάκσον, ένας από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες όλων των εποχών. Με τη χαρακτηριστική φωνή του και το απαράμιλλο ταλέντο στο χορό, κατάφερε να κερδίσει 13 βραβεία Γκράμι, ενώ υπολογίζεται ότι πούλησε συνολικά 750 εκατομμύρια δίσκους.Ο Μάικλ Τζο Τζάκσον (Michael Joseph Jackson) γεννήθηκε στις 29 Αυγούστου 1958 στο Γκάρι της Ιντιάνα. Προερχόταν από φτωχή οικογένεια. Ο πατέρας του ήταν μεταλλωρύχος και η μητέρα του υπάλληλος σ’ ένα κατάστημα. Ο Μάικλ Τζο ήταν το έβδομο από τα εννιά παιδιά του ζεύγους.Η μουσική καριέρα της οικογένειας ξεκίνησε με τους τέσσερις μεγαλύτερους αδελφούς του, στους οποίους σύντομα εντάχθηκε και ο Μάικλ, που τότε ήταν μόλις 6 ετών, δημιουργώντας έτσι το γκρουπ «Jackson Five».Το 1972 ηχογράφησε τον πρώτο σόλο δίσκο του, το «Got to be there», όντας ακόμη ανήλικος. Το 1979 ηχογράφησε το «Off The Wall», με παραγωγό τον Κουίνσι Τζόουνς. Τρία χρόνια αργότερα με το άλμπουμ «Thriller», ο Τζάκσον έσπασε το ρεκόρ πωλήσεων παγκοσμίως (περισσότερα από 50 εκατομμύρια δίσκοι). Ακολούθησαν οι λιγότεροι επιτυχημένοι, αλλά εξίσου αξιόλογοι δίσκοι «Bad» (1987) και «Dangerous» (1991).Την ίδια περίοδο, όμως, η όψη του σταρ αλλάζει, το δέρμα του λευκαίνει και η μύτη του λεπταίνει. Ο ίδιος αρνιόταν ότι είχε υποβληθεί σε αισθητικές επεμβάσεις, εκτός από δύο ρινοπλαστικές, και υποστήριζε ότι έπασχε από λευκοδερμία.Ο Τζάκσον είχε μετατρέψει ένα ράντσο στην Καλιφόρνια σε κατοικία και ψυχαγωγικό πάρκο και το ονόμασε «Neverland» προς τιμή του ήρωά του, του Πίτερ Παν, του παιδιού που δεν θέλει να μεγαλώσει.Όμως, το 1993 αυτή η εικόνα της εκκεντρικότητας καταρρέει, όταν ένας 13χρονος τον κατηγορεί για σεξουαλική κακοποίηση. Η υπόθεση τελειώνει με συμβιβασμό. Ο τραγουδιστής συμφωνεί να καταβάλει 23,3 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που αντιπροσωπεύει μόλις ένα κλάσμα της περιουσίας του, που τότε υπολογιζόταν στα 600 εκατομμύρια.Το 1994, προς γενική κατάπληξη, ο Τζάκσον παντρεύεται την κόρη του Έλβις Πρίσλεϊ, Λίζα Μαρί και την επόμενη χρονιά ηχογραφεί το «HIStory». Μετά το διαζύγιό του με την Πρίσλεϊ παντρεύεται μια αυστραλή νοσοκόμα, την Ντέμπι Ρόου, με την οποία απέκτησε δύο παιδιά, τον Πρινς Μάικλ Τζούνιορ και την Πάρις Μάικλ Κάθριν. Το 2002 κι ενώ είχε ήδη χωρίσει με τη Ρόου, απέκτησε άλλο ένα παιδί, τον Πρινς Μάικλ Β’, από παρένθετη μητέρα.Το άλμπουμ «Invincible», που ηχογράφησε το 2001, είχε μέτρια επιτυχία. Το 2003 προκαλεί σκάνδαλο, όταν παραδέχεται σε ένα βρετανικό ντοκιμαντέρ ότι του αρέσει να κοιμάται, αθώα, με μικρά αγόρια. Η δικαστική διαμάχη στην οποία ενεπλάκη κατέστρεψε την εικόνα του, μολονότι τελικά απαλλάχτηκε από τις κατηγορίες, τον Ιούνιο του 2005.Στο μεταξύ, η περιουσία του είχε εξανεμιστεί και το 2006 τα χρέη του ανέρχονταν στα 170 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον αμερικανικό τύπο. Μέσα στον ωκεανό των οικονομικών προβλημάτων του, πέτυχε μια μικρή «νίκη», όταν ακύρωσε την πώληση των προσωπικών αντικειμένων του από τον οίκο δημοπρασιών Julien's.Το καλοκαίρι του 2009 ο Τζάκσον ετοιμαζόταν για τη «μεγάλη επιστροφή του», με μια σειρά από συναυλίες, οι οποίες θα ξεκινούσαν από το Λονδίνο. Οι παραστάσεις του θα ολοκληρώνονταν τον Μάρτιο του 2010, ενώ όλα τα εισιτήρια για τις εμφανίσεις του είχαν εξαντληθεί μήνες πριν. Η περιοδεία του, όμως, δεν έγινε ποτέ, καθώς ο «βασιλιάς της ποπ» πέθανε αιφνιδιαστικά από ανακοπή καρδιάς, στις 25 Ιουνίου 2009.Εννιά χρόνια μετά τον θάνατό του, ο Μάικλ Τζάκσον συνεχίζει να σπάει ένα μετά το άλλο τα ρεκόρ: ο δίσκος του Thriller πούλησε περισσότερα από 30 εκατομμύρια αντίτυπα στις ΗΠΑ.Λιγότερο από δύο μήνες μετά τον θάνατό του το Θρίλερ είχε γίνει 29 φορές πλατινένιο.