Saristra Festival 2017 - To μεγάλο εναλλακτικό φεστιβάλ του Ιονίου επιστρέφει

Σε ένα μοναδικό σημείο, μόλις τρία χιλιόμετρα από το λιμάνι της Σάμης, βρίσκεται το ημιορεινό χωριό των Παλιών Βλαχάτων, απόκοσμο και εγκαταλελειμμένο ύστερα από το σεισμό του 1953. Μικρά σπιτάκια, χτισμένα σύμφωνα με την παραδοσιακή επτανησιακή αρχιτεκτονική, εκκλησίες, η κεντρική πλατεία του χωριού, αλλά και παλιές στέρνες, πέτρινοι ξυλόφουρνοι, τα παλιά χωμάτινα δρομάκια, είναι λίγα μόνο από όσα μπορεί να δει ο επισκέπτης σήμερα στα Παλιά Βλαχάτα.



Ένα χωριό που κάθε καλοκαίρι εδώ και πέντε χρόνια, αποκτά ξανά ζωή για τρεις ημέρες και φιλοξενεί ένα από τα πιο πρωτοποριακά φεστιβάλ της ελληνικής μουσικής σκηνής, το Saristra Festival (Σαρίστρα είναι το ιστορικό όνομα της πλατείας του χωριού) που εφέτος θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο Παρασκευή 4, Σάββατο 5 και Κυριακή 6 Αυγούστου.



Το φεστιβάλ είναι δωρεάν για το κοινό και περιλαμβάνει συναυλίες, εκθέσεις, προβολές, διαλέξεις και πολλές ακόμα παράλληλες δράσεις. Πάνω από 10.000 επισκέπτες παρακολούθησαν τις τρεις ημέρες της περυσινής διοργάνωσης και απόλαυσαν ονόματα όπως η Monika, o Παύλος Παυλίδης, ο Γιάννης Αγγελάκας, οι Planet of Zeus, οι She Past Away και πολλοί άλλοι.



Εφέτος στη σκηνή του Saristra Festival θα ανέβουν, ο Βρετανός Pye Corner Audio - ένα από τα σημαντικότερα ονόματα της ευρωπαϊκής ηλεκτρονική σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Κ.Βήτα, οι Acid Baby Jesus, o ιδιοφυής Larry Gus, οι Nightstalker, οι drog_a_tek, οι A Victim Of Society, οι Prins Obi & The Dream Warriors, οι The Bonnie Nettles, ο Vagina Lips από τη Θεσσαλονίκη, οι Hand & Leg, οι νεοσύστατοι Πατρινοί Bedouin και οι Dury Dava που μπλέκουν την πανκ με την παραδοσιακή μουσική.



Τις βραδιές θα κλείσουν με dj set οι Chevy και Mr. Z, ο Blue Lagoon και ο Nolo Areola.



Επίσης το Saristra Festival πηγαίνει και στην παραλία διοργανώνοντας δυο μεσημεριανά beach πάρτι που θα αποτελέσουν σημείο συνάντησης των καλλιτεχνών και των επισκεπτών του. Ένα στο Acron Beach Bar - τη νέα φετινή άφιξη στην παραλία της Αντισάμου - με τον Dimitri Papaioannou στα decks και ένα στο Exile Beach Bar στην παραλία της Αγίας Παρασκευής με τον Peter Menchetti της Slovenly Recordings.



Αναλυτικό Πρόγραμμα



Παρασκευή 4/8



Κωνσταντίνος Βήτα



drog_a_tek



Theodore



Dury Dava



Dj Set: Ο Chevy (κατά κόσμον Βασίλης Σεβδαλής)



Μr. Z (κατά κόσμον Ζώης Χαλκιόπουλος)



Σάββατο 5/8



Nightstalker



A Victim of Society



Prins Obi & The Dream Warriors



Bedouin



Vagina Lips



Dj Set: Ο Blue Lagoon, ιδρυτικό μέλος της ομάδας 'Κορμοράνος'



+ BEACH PARTY στο Acron Beach Bar στην Αντίσαμο με τον Dimitri Papaioannou στα decks.



Κυριακή 6/8



Pye Corner Audio (κατά κόσμον Martin Jenkins)



Larry Gus



Acid Baby Jesus



The Bonnie Nettles



Hand & Leg



Dj Set: Ο Nolo Areola των Acid Baby Jesus.



+ BEACH PARTY στο Exile στην παραλία της Αγίας Παρασκευής με τον Peter Menchetti της Slovenly Recordings στα decks.