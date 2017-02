Shantel - Αντώνης Ρέμος και Zeljko Joksimovic στο Διογένης Studio

To Athens Music Festival ρίχνει την αυλαία του για αυτήν τη σεζόν με δύο δυνατές συναυλίες.



Οικοδεσπότης αυτή τη φορά, ο Αντώνης Ρέμος που υποδέχεται στις 09 και 10 Μαρτίου τον εμπνευστή της Βαλκανικής pop, Shantel και στις 11 Μαρτίου τον σπουδαίο Σέρβο συνθέτη και ερμηνευτή Zeljko Joksimovic.



Ο δημιουργός του απόλυτου χορευτικού ύμνου «Disko Partizani» και πολλών ακόμη, ο Shantel έρχεται στο Athens Music Festival στις 09 & 11 Μαρτίου!



Σκοπός του να να ξεσηκώσει τους πάντες και τα πάντα μαζί με την πολυπολιτισμική του μπάντα, Bucovina Club Orkestar.



Φόρος τιμής στην περίπλοκη καταγωγή του είναι το όνομα του γκρουπ του καθώς Μπουκοβίνα είναι μια περιοχή που σήμερα μοιράζεται ανάμεσα στη Ρουμανία και την Ουκρανία, η οποία στο ρουμανικό της τομέα είχε κάποτε γερμανόφωνη μειονότητα.



Τα μονοπάτια της ιστορίας οδήγησαν τους παππούδες του Shantel πίσω στην πατρογονική τους Γερμανία, όπου κι αυτός γεννήθηκε.



Όμως ο μουσικός πλούτος μιας πατρίδας που ο ίδιος δεν γνώρισε, ξύπνησε μέσα του όταν άρχισε να εργάζεται ως dj στη Φρανκφούρτη, οδηγώντας τον να πειράζει με ηλεκτρονικούς ήχους τα κομμάτια τσιγγάνικων συγκροτημάτων με χάλκινα πνευστά, όπως του Boban Marković, γεγονός που ξετρέλανε το κοινό σε όλα τα κλαμπ όπου έπαιζε. Και η συνέχεια ανήκει στην ιστορία... από επιτυχία σε επιτυχία, ο Shantel κατοχύρωσε σε όλη την Ευρώπη τη φήμη του πιο dance από τους τσιγγάνους ή του πιο τσιγγάνου από τους dance καλλιτέχνες.



Το μόνο σίγουρο είναι πως αυτός και το γκρουπ του έγιναν συνώνυμα του κεφιού και του ξέφρενου χορού!



Zeljko Joksimovic



Ο Zeljko Joksimovic και πάλι στην Ελλάδα!



Με μία ιδιαίτερα εκφραστική και μελωδική φωνή και μία αισθητικά άρτια σκηνική παρουσία έγινε γνωστός και αγαπητός στο ελληνικό κοινό από την εμφάνισή του στη Eurovision το 2004, με το τραγούδι του “Lane Moje”, το οποίο από τις πρώτες κιόλας νότες μας καθήλωσε.



Από τότε κιόλας έχει δημιουργηθεί μια στενή σχέση, ανάμεσα στον Zeljko Joksimovic και το ελληνικό κοινό.

«Οι Έλληνες και οι Σέρβοι φαίνεται ότι έχουν πολλά κοινά σημεία και παρόμοιο τρόπο αντίληψης στην τέχνη», αναφέρει στις συνεντεύξεις του.



Κάνοντας την πρώτη του διεθνή επιτυχία σε ηλικία μόλις 12 ετών η πορεία που ακολούθησε έχει μόνο επιτυχίες και μουσικές κατακτήσεις. Οι συνθέσεις του ισορροπούν μεταξύ μιας διονυσιακής έκρηξης και μιας εσωστρεφούς γιορτής. Είναι ένας άνθρωπος-ορχήστρα καθώς παίζει πάνω από 14 μουσικά όργανα.



Το BBC τον έχει χαρακτηρίσει ως έναν από τους καλύτερους μουσικούς των Βαλκανίων. Έχει περιοδεύσει σε Η.Π.Α, Αυστραλία, Ρωσία, Ευρώπη, Βαλκάνια κατορθώνοντας πάντα να ξεσηκώνει τους ακροατές σε όλες τις μεγάλες αίθουσες του κόσμου.



Το 2008 κυκλοφορεί για πρώτη φορά από την Ελλάδα το ορχηστρικό κομμάτι «Nikola Tesla», αφιερωμένο στο μεγάλο Σέρβο επιστήμονα και εφευρέτη.



Την ίδια χρονιά συνθέτει για το νέο άλμπουμ της Ελευθερίας Αρβανιτάκη το κομμάτι «Το τέλος μας δες», σε στίχους του Νίκου Μωραϊτη, ενώ μία από τις συνθέσεις του διασκευάζεται και κυκλοφορεί στα best of της Μελίνας Ασλανίδου.



Με τον Αντώνη Ρέμο δεν είναι η πρώτη φορά που θα συναντηθούν στη σκηνή!



Πέρα από την επαγγελματική εκτίμηση που τρέφει ο ένας για τον άλλο, έχουν αναπτύξει και μία σημαντική φιλία.



Αντώνης Ρέμος



Ο Αντώνης Ρέμος είναι ένας εκ των κορυφαίων Ελλήνων ερμηνευτών.



Μοναδικός καλλιτέχνης, ερμηνευτής καρδιάς, με υπέροχη φωνή και ανεπιτήδευτη σκηνική παρουσία, επικοινωνιακός, δημιουργικός, γεμάτος ιδέες, κάνει τις επιλογές του πάντα με γνώμονα την καρδιά κι αυτό μέχρι σήμερα τον έχει δικαιώσει.



Η αγάπη του, το πάθος του για τη μουσική και η ανάγκη του για εξέλιξη τον έχουν οδηγήσει και σε συνεργασίες με καλλιτέχνες διεθνούς βεληνεκούς, που τα τελευταία χρόνια έχει παρουσιάσει στην Ελλάδα σε μεμονωμένες συναυλίες. Μερικά από τα ονόματα που έχει βρεθεί επί σκηνής είναι ο Julio Inglesias, η Gloria Gaynor, οι Jipsy Kings, ο Danny Brilliant, η Tjana Dapcevic και ο Zeljko Joksimovic.



Με τον Ζeljko Joksimovic έχουν διατηρήσει μια φιλία χρόνων.



Έχουν συναντηθεί στη σκηνή του Sava Centar στο Βελιγράδι σε συναυλία του Αντώνη Ρέμου, αλλά και στην Αθήνα στη σκηνή του Διογένης Studio.



Η τελευταία τους συνεργασία έγινε στο Βελιγράδι, στο studio του Zeljko, προκειμένου να ηχογραφήσει ένα τραγούδι σε μουσική του Σέρβου συνθέτη, το οποίο και συμπεριέλαβε στο τελευταίο του άλμπουμ «Σπασμένα κομμάτια της καρδιάς» και έχει τίτλο «Να μ'αγαπάς».



Με τον εκρηκτικό Shantel, είναι η πρώτη φορά που θα βρεθούν επί σκηνής!



Athens Music Festival



Διογένης Studio



Λεωφ. Συγγρού 259, Αθήνα



Ημερομηνίες



Πέμπτη 09/03



Παρασκευή 10/03



Σάββατο 11/03



Ώρα έναρξης : 21.30



Τηλέφωνο Κρατήσεων: 210 94 25 754