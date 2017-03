Συναυλία για παιδιά στον Χώρο Τέχνης Ιδιόμελο

Την Κυριακή 19/3/17 οι μικροί και οι μεγάλοι φίλοι του Ιδιόμελου, θα έχουνε την ευκαιρία να απολαύσουν μια ιδιαίτερη μουσική παράσταση. Εμπνευστές και εκτελεστές η Μαρία Κολέτου (φλάουτο με ράμφος) η Χρυσούλα Γεωργάκη (κλαρινέτο) και ο Σταύρος Κλαβανίδης (τρομπόνι), που θα ενώσουν την τέχνη τους για να ζωντανέψουν δυο γοητευτικά μουσικά παραμύθια, γραμμένα (Και) για παιδιά: τον «Πέτρο και τον Λύκο» του Sergei Prokofiev και τη «Βανέσα με τη Μαγική Φλογέρα» του Allan Rosenchec.



Οι έξοχοι αυτοί μουσικοί με τον ήχο των πνευστών τους θα μας ταξιδέψουν στον κόσμο του θαρραλέου Πέτρου και των φίλων του, στην πατημασιά του άγριου λύκου, αλλά και στα ξωτικά του δάσους και στην οργιώδη φαντασία της μικρής Βανέσας!



Τα παιδιά της θεατρικής ομάδας του Ιδιόμελου θα συμμετέχουν στην προετοιμασία αλλά και την πραγματοποίηση της συναυλίας, ζωντανεύοντας τις ιστορίες με τα σχέδιά τους και τις μεταμφιέσεις τους.



Τα παραμύθια «Ο Πέτρος και ο Λύκος» και «Η Βανέσα και η Μαγική Φλογέρα» αφηγείται η Γεωργία Δεληγιαννοπούλου.



Χώρος Τέχνης Ιδιόμελο, Ελευθερίου Βενιζέλου 17 και Βασιλέως Κωνσταντίνου, Μαρούσι (κοντά στον ΗΣΑΠ).



Έναρξη: 12.00

Είσοδος: 10 ευρώ

Πληροφορίες - κρατήσεις: 210 6817042 & 210 8050869



Βιογραφικά των συντελεστών:



Μαρία Κολέτου



Η Μαρία Κολέτου ξεκίνησε τις σπουδές φλάουτου με ράμφος στο Δημοτικό Ωδείο Κατερίνης.



Το 1996 εισάγεται στο «Σολιστικό» καθώς και στο «Παιδαγωγικό» Τμήμα του Πανεπιστημίου Μουσικής και Υποκριτικής Τέχνης του Graz της Αυστρίας , από όπου αποφοίτησε και από τα δύο τμήματα αποκτώντας τους ακαδημαϊκούς τίτλους «Bachelor of Art» με την Prof. Luisi και με «Άριστα παμψηφεί». Συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές και έλαβε τον ακαδημαϊκό τίτλο «Master of Art» με «Άριστα παμψηφει».



Παράλληλα φοιτά στο «Σολιστικό» και στο «Παιδαγωγικό» τμήμα του ίδιου Πανεπιστημίου στη τάξη Φαγκόττου της Prof. Faludy από όπου απέκτησε και από τα δύο τμήματα τους ακαδημαϊκούς τίτλους «Bachelor of Art» με «Άριστα παμψηφεί» και στη συνέχεια έναν δεύτερο ακαδημαϊκό τίτλο «Master of Art» στο φαγκόττο.



Παρακολούθησε σεμινάρια με τους Marc, Han Tol, Bletzinger ,Braun,, Agrell,Hartmann, Gallois , Tomej,Τhalheimer, Cavasanti.



Σήμερα διδάσκει φλάουτο με ράμφος στο Σύγχρονο Κορινθιακό Ωδείο και στο ωδείο Ατενέουμ και φαγκόττο στο Μουσικό Γυμνάσιο- Λύκειο της Παλλήνης.



Έχει συνεργαστεί επίσης με την Εθνική Λυρική Σκηνή, την Ε.Ρ.Τ και την Καμεράτα. Από το 2006 -2011 υπήρξε μέλος της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Αθηναίων.



Χρυσούλα Γεωργάκη



Η Χρυσούλα Γεωργάκη γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λευκάδα. Πήρε τα πρώτα μαθήματα μουσικής στη Φιλαρμονική Εταιρεία Λευκάδος και παρακολούθησε για αρκετά χρόνια μαθήματα πιάνου και ακορντεόν.



Στα 18 της εισήχθη στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών και έγινε δεκτή, επίσης, στο Ωδείο Αθηνών στην τάξη του κλαρινέττου με καθηγητή τον Χαράλαμπο Φαραντάτο, όπου φοίτησε για 7 χρόνια με πλήρη υποτροφία και βραβεύθηκε επανειλημμένα μέχρι το τέλος των σπουδών της.



Το 2001 απεφοίτησε από το Ωδείο Αθηνών με άριστα παμψηφεί και ειδικό χρηματικό βραβείο και την ίδια χρονιά συνέχισε τις σπουδές της στη Βασιλική Ακαδημία της Χάγης με καθηγητή, στο κλαρινέττο, τον Pierre Woodenberg. Το 2002 κέρδισε την υποτροφία του Ι.Κ.Υ μέχρι το 2005 οπότε και ολοκλήρωσε τις σπουδές της στην Ακαδημία της Χάγης. Παράλληλα παρακολούθησε σεμινάρια κλαρινέττου και Μουσικής Δωματίου στη Γερμανία και στην Ολλανδία και ειδικεύτηκε στη Μουσική Δωματίου και τη Σύγχρονη Μουσική.



Έχει συμπράξει ως σολίστ με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Ωδείου Αθηνών και τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βασιλικής Ακαδημίας της Χάγης. Υπήρξε συνεργάτις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, της Καμεράτας Ορχήστρα Φίλων της Μουσικής και της Ορχήστρας των Χρωμάτων. Συνεργάζεται με το σύνολο σύγχρονης μουσικής της Ενωσης Ελλήνων Μουσουργών και από το 1996 είναι μόνιμο μέλος της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Πνευστών του Δήμου Αθηναίων.



Σταύρος Κλαβανίδης



Ο Σταύρος Κλαβανίδης γεννήθηκε στην Αθήνα. Ξεκίνησε τις σπουδές του στο τρομπόνι σε ηλικία 18 ετών με καθηγητή τον Αναστάσιο Κλαβανίδη, στο Ωδείο Αθηνών, απ’ όπου απεφοίτησε με δίπλωμα τρομπονιού «άριστα παμψηφεί» το 2004.



Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο Ωδείο, και συγκεκριμένα το 2002. έγινε δεκτός από τη Μουσική Ακαδημία ARTISTEN στο GOTEBORG της Σουηδίας, όπου υπήρξε για ένα χρόνο μαθητής του διεθνούς φήμης καθηγητή τρομπονίου Ingemar Roos, με τον οποίο εμπλούτισε τις γνώσεις του γύρω από την ερμηνεία μουσικών κειμένων, μουσικής δωματίου και μουσικών αποσπασμάτων.



Έχει συμμετάσχει σε σεμινάρια τρομπονίου, με καθηγητές όπως ο Αντώνης Γεροχριστοδούλου, o Ingemar Roos, o Jonas Byllunt, η Jessika Gustafsson.



Έχει συμπράξει με σχεδόν όλα τα μουσικά σύνολα στην Ελλάδα (Εθνική Λυρική Σκηνή, Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, Ορχήστρα Ποικήλης Μουσικής της ΕΡΤ, Ορχήστρα Χρωμάτων, Εναρμονία, Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων) από το 1999 μέχρι το 2002 υπήρξε μέλος της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Λιμενικού Σώματος και από το 2002 μέχρι το 2005 μέλος της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Πειραιά.



Το 2005 κατόπιν εξετάσεων κατέλαβε τη θέση του Κορυφαίου Β΄στην Εθνική Λυρική Σκηνή.



Γεωργία Δεληγιαννοπούλου



Η Γεωργία Δεληγιαννοπούλου σπούδασε Νεοελληνική Φιλολογία στο ΑΠΘ και θέατρο στο ΚΘΒΕ. Eργάστηκε για χρόνια σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα έκανε θεατρικές παραστάσεις με παιδιά δημοτικού και γυμνασίου και δίδαξε «από στήθους» την ποίηση και την πεζογραφία (2ο Γυμνάσιο Πεύκης 2011-15).



Το έργο της «Ένα Συννεφάκι στο Πόρτο Τρελό» βραβεύτηκε με το Α΄ Κρατικό Βραβείο Παιδικού Θεατρικού Έργου (1996). Το διήγημα της «Το νεκρό παιδί» διακρίθηκε στο διαγωνισμό ΛόγωΤέχνης το 2013 (Εκδόσεις Καλέντης, «Έντεκα λέξεις»). Με το θεατρικό έργο της «Αχ, Πεφταστέρι» ( 2002), το Θέατρο του Νέου Κόσμου εγκαινίασε τη δράση της κινητής μονάδας θεάτρου για παιδιά που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία και ιδρύματα. Έχουν εκδοθεί: το βιβλίο-cd «Μια Ριγέ Γαρίδα Ροζ», εκδόσεις Κάστωρ (παιδικά τραγούδια), τα βιβλία «Ανασαίνει ο κήπος», αφηγήματα, (εκδόσεις Κέδρος) και «Το δέντρο της Αμαλίας», νουβέλα, (εκδόσεις Γαβριηλίδης).



Από το 2008 ζει και εργάζεται στον Χώρο Τέχνης Ιδιόμελο, συμμετέχοντας ενεργά στις καλλιτεχνικές δράσεις και στις ομάδες αλληλεγγύης του Ιδιόμελου και οργανώνοντας τις εκδηλώσεις που φιλοξενούνται.