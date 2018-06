Συναυλία ινδικής μουσικής στον Χώρο Τέχνης Ιδιόμελο

Την Παρασκευή 29/6/ 2018 ο Deniz Ozel στο Sitar και ο Yannis Zannis στην Tabla, δύο δεξιοτέχνες, προερχόμενοι από τη Δύση, έρχονται στον Χώρο Τέχνης Ιδιόμελο.Προσεγγίζοντας την ινδική μουσική παράδοση (μέσα από τα προσωπικά τους μουσικά βιώματα, από την περιοχή της Μεσογείου και την εμπειρία της μακράς μαθητείας τους στην Ινδία), συνεχίζουν το μουσικό τους ταξίδι στην Ελλάδα και μας μεταφέρουν στον κόσμο της ινδικής κλασικής μουσικής, μέσα από παραδοσιακές συνθέσεις και πλούσιο μελωδικό και ρυθμικό αυτοσχεδιασμό.Χώρος Τέχνης Ιδιόμελο, Ελευθερίου Βενιζέλου 17 και Βασιλέως Κωνσταντίνου, Μαρούσι, κοντά στον ΗΣΑΠΈναρξη: 21.30Είσοδος: 10 ευρώ, με κρασίΠληροφορίες – κρατήσεις: 210 6817042O Deniz Ozel παίζει κλασικό ινδικό Σιτάρ, και είναι μαθητής του διάσημου Sitar Master, Pandit Budhaditya Mukherjee. Ακολουθώντας την παράδοση του δασκάλου του παίζει το κλασικό ύφος του Σιτάρ που προέρχεται από την Imdadkhani Gharana (σχολή-παράδοση), το οποίο δίνει έμφαση στη μίμηση της φωνής και του τραγουδιού.Ο Deniz ξεκίνησε να μαθαίνει την τέχνη του Σιτάρ στο Faculty of Performing Arts, του Benares Hindu University, στην πόλη Βαρανάσι στην Ινδία. Εκεί τέλειωσε το Diploma course in Sitar, το Bachelor Degree και το Master of Music in Instrumental department ( Sitar ), με διάκριση. Ενώ του χρόνου ξεκινάει το PHD του πάνω στο αντικείμενο. Οι ακαδημαϊκές του γνώσεις, σε συνδυασμό με τη σκληρή πρακτική, υπό την καθοδήγηση του δασκάλου του, καθιστούν τον Deniz έναν από τους πιο ολοκληρωμένους δυτικούς μουσικούς που παίζουν ινδική κλασική μουσική.Έχει δώσει πολυάριθμές συναυλίες στην Ινδία, στη Γαλλία και στο Ισραήλ, ενώ εφέτος θα είναι η πρώτη φορά που επισκέπτεται την Ελλάδα.Έρχεται σε επαφή με την ινδική κλασική μουσική το Νοέμβρη του 1999 στην Αθήνα, ξεκινώντας μαθήματα Τάμπλας ( Ινδικό κρουστό) με τον Λευτέρη Μητρόπουλο. Το 2003 ταξιδεύει για πρώτη φορά στην Ινδία και συνεχίζει τις μουσικές του σπουδές στην πόλη του Μπενάρες (Varanasi).Γίνεται δεκτός ως μαθητής του Pt. Kishan Ramdohkar, γνωστού δασκάλου από το Μπενάρες και ταυτόχρονα διδάσκεται Τάμπλα για συνοδεία κλασικού ινδικού χορού Kathak, από τον σπουδαίο χορευτή και μουσικό Pt. Ravi Shankar Mishra.Το 2009 - 10 παρακολουθεί μαθήματα κλασικού ινδικού τραγουδιού Dhrupad από τον Vishal Jain και ένα σεμινάριο από την Marrieane Svacheck. To 2011, 2012 και 2013 συμμετέχει σε τρία masterclass σεμινάρια Τάμπλας του Ινδού tabla-master, Pt. Ram Kumar Mishra, ενώ το 2013 παίρνει από το πανεπιστήμιο Prayag Sangeet Samiti (Allahabad – India ) το Diploma for Tabla. Το καλοκαίρι του 2016 παρακολουθεί το σεμινάριο “Poetry of rhythm” από τους Zard Masters Djamsid και Bijan Chemirani, ενώ το 2018 ξεκινάει να κάνει προχωρημένα μαθήματα Τάμπλας στην Καλκούτα, με τον σπουδαίο μουσικό και δεξιοτέχνη της Τάμπλα, Pandit Subhankar Banerjee.Ο Γιάννης έχει παίξει συναυλίες ινδικής κλασικής μουσικής, Tabla-solo και συνοδεία, στην Ινδία, στην Τουρκία, στο Βέλγιο, στο Ισραήλ και στην Ελλάδα. Έχει δώσει σεμινάρια και μαθήματα Τάμπλας, στο Πangea World music center και στο Labyrinth Musical Workshop στο Χουδέτσι.