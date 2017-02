Συναυλία με τους Kym, Wohlhuter, Μουράτογλου, Γεωργιάδη στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης

Μια μοναδική βραδιά με τέσσερις σολίστες διεθνούς φήμης: η Min-Jung Kym, ο Philippe Mouratoglou, η Ariane Wohlhuter και ο Γιάννης Γεωργιάδης, εξάρχων της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Αθηναίων, συνοδευόμενοι από μουσικούς της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.



Tετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2017, στις 21.00΄



Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης – Αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη»



Φράγκων 15, Λαδάδικα, τηλ. Επικοινωνίας 2310 510551



Εισιτήρια : 8 ευρώ/ Φοιτητικό, μαθητικό, ανέργων: 5 ευρώ



Για την ελληνογαλλική αυτή συνεργασία, η γαλλική οργάνωση Opus Piano, που προωθεί την κλασική μουσική, είναι στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσει σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας τέσσερις συναυλίες σε Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα με τέσσερις διεθνείς καλλιτέχνες που ενώνουν τις δυνάμεις τους σε αυτό το κλασικό πρόγραμμα για πιάνο, βιολί, κιθάρα και φωνή.



Το 2013, η πιανίστρια Min-Jung Kym, Βρετανίδα κορεατικής καταγωγής που ζει στο Παρίσι, και ο βιολιστής Γιάννης Γεωργιάδης έχουν προσκληθεί σε συναυλία στην Αίγυπτο. Από την επιτυχία αυτής της συνεργασίας, γεννήθηκε η ιδέα για την ανάπτυξη ενός ελληνογαλλικού μουσικού σχήματος, επεκτείνοντάς το σε άλλους δύο γάλλους σολίστ με μοναδικό ταλέντο: ο ελληνικής καταγωγής, Γάλλος κιθαρίστας Philippe Μουράτογλου και η Γαλλίδα σοπράνο Ariane Wohlhuter και σε έλληνες μουσικούς της Κρατικής ορχήστρας Αθηνών. Παράλληλα, η συνεργασία μεταξύ της Min-Jung Kym, του Philippe Μουράτογλου και της Ariane Wohlhuter είναι πλούσια σε εμπειρίες και τους οδήγησε σε κοινές εμφανίσεις σε φεστιβάλ στη Γαλλία και το εξωτερικό, κυρίως σε μια περιοδεία στην Ταϋλάνδη το 2015, με τη συνεργασία του Γαλλικού Ινστιτούτου της Μπανγκόκ.



Πρόγραμμα



Haendel | απόσπασμα από τον Μεσσία: Rejoice Greatly για σοπράνο και κουιντέτο εγχόρδων

Mendelssohn | Salve Regina για σοπράνο και κουιντέτο εγχόρδων

Mozart | Κοντσέρτο K.449 διασκευή για πιάνοκαι κουιντέτο εγχόρδων

Brahms | Σονάτα FAE : Scherzo για βιολί και πιάνο

Schubert | 3 Lieders για σοπράνο και κιθάρα

Giuliani | Κοντσέρτο για κιθάρα αρ°1, έργο30



Οι σολίστες:



Min-Jung Kym, πιάνο - Ariane Wohlhuter, σοπράνο - Φίλιππος Μουράτογλου, κιθάρα - Γιάννης Γεωργιάδης, βιολί



Και οι μουσικοί:



Βασίλης Σούκας, βιολί | Γιώργος Γαϊτάνος, άλτο | Αστέριος Πούφτης, βιολοντσέλο | Γιώργος Αρνής, κοντραμπάσο.



Περιοδεία



07.02.2017, 20.30΄ - ΛΑΡΙΣΑ - Δημοτικό Ωδείο – Πλατεία Λαού





Είσοδος ελεύθερη



09.02.2017, 20.30΄ - Αθήνα – Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, Σίνα 31



Είσοδος με πρόσκληση



11.02.2017, 19.00΄ - Πάτρα - Auditorium Αρχαιολογικού Μουσείου, Νέα εθνική οδός Πατρών – Αθηνών 38-40



Είσοδος ελεύθερη



Οι σολίστ



Min-Jung KYM



Η Min-Jung Kym, η οποία παίζει πιάνο Steinway, απέκτησε διεθνή φήμη με τις συναυλίες της σε όλο τον κόσμο με ορχήστρες όπως η Philharmonia Orchestra, η National Symphony Orchestra, η Leicester Symphony ή η Brighton Philharmonic Orchestra. Έχει επίσης συνεργαστεί με επιφανείς μουσικούς όπως οι Ruggiero Ricci, Zsolt-Tihamér Visontay, Barry Wordsworth, Alison Balsom, The Haffner Ensemble, Pierre Amoyal, Leon Bosch, Joy Farrall, Sergey Levitin, Mats Lidstrom, Adrian Brendel, και Susan Bickley.



Μετά την αποφοίτησή της από το Purcell School του Λονδίνου και τη Royal Academy of Music του Λονδίνου, η Min-Jung κέρδισε τα βραβεία Brough Eric και Elsie Horne. To 2005, της απονεμήθηκε η διάκριση «The freedom of the City» της πόλης του Λονδίνου και έγινε δεκτή ως μέλος της Εταιρείας Μουσικών. Το 2009, της απονεμήθηκε από τη Royal Academy of Music η ιδιότητα του Συνεργάτη της Ακαδημίας (ARAM), τιμητικός τίτλος που αποδίδεται στους πτυχιούχους που ξεχώρισαν για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία στη μουσική και που επέδειξαν μοναδική προσφορά στην ειδικότητά τους.



Η Min-Jung Kym έχει δώσει συναυλίες στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις ΗΠΑ και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μόλις ολοκλήρωσε την ηχογράφηση του Quatuor pour la Fin du Temps του Messiaen με τίτλο Psalmus. Η συνεργασία της με την Philarmonia Orchestra συνεχίζεται επίσης και με μία ηχογράφηση με τίτλο Signum και με τις συναυλίες Concerto No. 4 για πιάνο του Beethoven και με το διπλό κοσνέρτο για πιάνο και βιολί υπό την διεύθυνση του Γερμανού μαέστρου Clemens Schuldt.



Philippe Mouratoglou



Μαθητής των Wim Hoogewerf, Roland Dyens και Pablo Marquez, ο Philippe Mouratoglou αναπτύσσει μία προσέγγιση που χαρακτηρίζεται από ένα εύρος οργάνων (κλασσική και ηλεκτρική κιθάρα, φολκ με 6 και 12 χορδές, βαρύτονη κιθάρα) και ύφους.



Ερμηνεύει, αυτοσχεδιάζει, συνθέτει και συνεργάζεται με μουσικούς και σύνολα από διαφορετικούς ορίζοντες. Ασχολείται κατ’ αυτόν τον τρόπο με τη σύγχρονη δημιουργία με τα σύνολα Linea και Alma Viva, με μεγάλα κονσέρτα για κιθάρα με την Ορχήστρα Mozart στην Τουλούζ (υπό τη διεύθυνση του Claude Roubichou) και τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Στρασβούργου, με παραδοσιακές μουσικές με το σύνολο Convivencia του Bernard Revel, με τη μουσική δωματίου με το φωνητικό σύνολο Voix de Stras’ της Catherine Bolzinger και τη βιολοντσελίστρια Svetlana Tovstukha.



Το 2012, ο Philippe Mouratoglou ιδρύει την εταιρία Vision Fugitive, με την οποία δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς. Συμμετέχει τακτικά σε συναυλίες σε φεστιβάλ και σε χώρους: Festival de la Chaise-Dieu, Flâneries musicales στη Ρενς, Temps musicaux de Ramatuelle, Festival "Artes Vertentes" de Tiradentes (Βραζιλία), Festival Printemps musical du Pacifique (Πολυνησία), Festival Isaac Albéniz de Camprodon (Ισπανία), Festival des Abbayes en Languedoc-Roussillon (Γαλλία), "Nits de canço i de musica" d'Eus, Festival de musique baroque de Mulhouse (Γαλλία), Festival Printemps de Colmar (Γαλλία), Festival Eté 66, Festival Jazzèbre de Perpignan (Γαλλία), Circulo de Bellas Artes de Madrid (Ισπανία), Philharmonie de Berlin (Γερμανία), Théâtre de l'Athénée (Γαλλία), Abbaye de Fontfroide (Γαλλία), Abbaye de Fontevraud (Γαλλία), Abbaye de Cassan (Γαλλία), Prieuré de Serrabonne (Γαλλία), Prieuré de Marcevols (Γαλλία), Palais des rois de Majorque de Perpignan (Γαλλία), Pôle Sud (Στρασβούργο), Abbaye de Valmagne (Γαλλία).



Επιπρόσθετα, έχει ιδρύσει, με την fondation Musique et Patrimoine της περιοχής του Languedoc-Roussillon, το φεστιβάλ «Musique et Patrimoine», το οποίο ξεκίνησε το 2010.



Ariane Wohlhuter



Η Ariane Wohlhuter πραγματοποίησε τις μουσικές σπουδές της στο πιάνο, τη μουσική δωματίου και στη συνέχεια το λυρικό τραγούδι στα ωδεία του Στρασβούργου και του Nancy. Αφιέρωσε ένα μεγάλο μέρος της δραστηριότητάς της στο ρεσιτάλ και στη μουσική δωματίου, σε συνεργασία με τους καλλιτέχνες εκκλησιαστικού οργάνου François Menissier, Daniel Maurer, Daniel Leininger, τους τρομπετίστες Guy Ferber και Bernard Soustrot, τον κλαρινετίστα Sébastien Koebel.



Σε ντουέτο με τον κιθαρίστα Philippe Mouratoglou έχει συμμετέχει στα Φεστιβάλ : festival de la Chaise-Dieu, de Tiradentes (Βραζιλία), des Troubadours, Musique et patrimoine στην περιοχή Languedoc-Roussillon, festival de musique baroque de Mulhouse, Musique en Polynésie (Ταϊτή).



Σε τακτική βάση ερμηνεύει ένα μεγάλο ρεπερτόριο από λειτουργίες, καντάτες και ορατόρια στη Γαλλία και στο εξωτερικό. Στη σκηνή, έχει ερμηνεύσει τους ρόλους της Ευριδίκης στον Ορφέα του Glück στο θέατρο του Belfort, της Δίδας Silberklang Schauspieldirektor του Mozart στο φεστιβάλ Alizés d’Essaouira (Μαρόκο), της Sandrina στο Infedelta Delusa του Haydn στο Στρασβούργο.



Ακόμα, στο πλαίσιο φωνητικών και ορχηστρικών συνόλων, έχει συμμετάσχει σε σκηνικές παραγωγές και σε ηχογραφήσεις σε ένα ευρύ ρεπερτόριο που εκτείνεται από την περίοδο της Αναγέννησης έως και τη σύγχρονη δημιουργία: Chœur de chambre de Strasbourg (Catherine Bolzinger), Parlement de Musique (Martin Gester), Maîtrise de garçons de Colmar (Arlette Steyer), festivals Musica (Στρασβούργο), Ambronnay, festival d’Automne de Versailles, festival de Vologda (Ρωσία), Dakar (Σενεγάλη).



Ως κάτοχος του κρατικού διπλώματος λυρικού τραγουδιού, η Ariane Wohlhuter διδάσκει τις φωνητικές τεχνικές στο Ωδείο και στη Σχολή Μουσικολογίας του Στρασβούργου.



Janis Georgiadis



Γεννήθηκε στην Αθήνα. Μεγάλωσε σε οικογένεια μουσικών και ανέπτυξε το ταλέντο του από πολύ μικρός. Ξεκίνησε τις σπουδές του στο ωδείο της Αθήνας, υπό την εποπτεία του Τάτση Αποστολίδη και επίσης παρακολούθησε μαθήματα βιολιού με τον Sandor Vegh στο “Mozarteum” του Σαλτσμπουργκ (Αυστρία). Κατά την εφηβεία του, εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Ορχήστρα νέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δύο συνεχόμενες χρονιές δίνοντας συναυλίες υπό τη διεύθυνση των Claudio Abbado, Daniel Barenboim και Sir Georg Solti.



Μουσικός διεθνούς φήμης, έχει παίξει ως σολίστας σε ορχήστρες όπως η London Philarmonic, η Συμφωνική Ορχήστρα του Βερολίνου, η Φιλαρμονική της Βουδαπέστης, η Ραδιοφωνική Ορχήστρα του Βουκουρεστίου, η Ενωμένη Φιλαρμονική της Βιέννης, η Ραδιοσυμφωνική Ορχήστρα της Πράγας (SOCR), η Συμφωνική Ορχήστρα του Ισραήλ, η Ορχήστρα Δωματίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ορχήστρα Δωματίου του Κρεμλίνου, η Συμφωνική Ορχήστρα του Μοντερέυ, η Συμφωνική Ορχήστρα της Τζεζού, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, η Καμεράτα Αθηνών, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης.



Επιπρόσθετα, έπαιξε σε πολλές αίθουσες συναυλιών όπως η Musikverein στη Βιέννη, το Carnegie Hall, το Palais de Congrès, το Palais de la Musique, το Linzer Brucknerhaus και το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.



Το 2000, ίδρυσε την «Ορχήστρα Δωματίου Feminarte» και συνεργάστηκε, ως καλλιτεχνικός διευθυντής με πολλούς Έλληνες και ξένους σολίστες, δίνοντας έμφαση σε ένα διόλου συμβατικό και εξολοκλήρου πρωτοποριακό ρεπερτόριο. Από το 2006, είναι το Πρώτο Βιολί της Συμφωνικής Ορχήστρας Αθηνών.



Παίζει βιολί Francesco Gobetti του 1721.