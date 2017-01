Συναυλία Μουσικής Δωματίου με τους Γιώργο Λασκαρίδη και Μαρία Μυλαράκη στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης

Συναυλία Μουσικής Δωματίου με τους καταξιωμένους καλλιτέχνες Γιώργο Λασκαρίδη, τρομπέτα και Μαρία Μυλαράκη, πιάνο, παρουσιάζει το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου, ώρα 21.00 στην Αίθουσα Εκδηλώσεών του «Μελίνα Μερκούρη». Θα ακουστούν έργα G. Enesko, G. Torelli, J. Françaix, A. Vizzutti, O. Bohme, Traditional Spiritual, C. Hohne. Ώρα έναρξης 21.00. Γενική είσοδος 8 ευρώ, 5 ευρώ μαθητικά.



Γιώργος Λασκαρίδης



Γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1974, όπου πήρε τα πρώτα του μαθήματα στην τρομπέτα, σε ηλικία 8 ετών στην Φ.Ε.Μάντζαρος με δάσκαλο τον αείμνηστο Θανάση Βογιατζόπουλο. Συνέχισε τις σπουδές του στην Αθήνα με καθηγητή τον Σωκράτη Άνθη στο ωδείο Φ.Νάκας, όπου πήρε και το δίπλωμά του. Ταυτόχρονα, παρακολουθεί για 7 συναπτά έτη μαθήματα με τον διεθνούς φήμης καθηγητή prof. Bo Nilsson στο Malmo της Σουηδίας.



Έχει παρακολουθήσει επίσης, σεμινάρια τρομπέτας με τουςJ.Watson, T.Dokschidzer, J.Thompson, A.Plog, A.Selianin, V.Dimartino, F.Millsκαι A.Herseth. Έχει δώσει ρεσιτάλ σε Κέρκυρα, Αθήνα και Θες/νίκη, ενώ έχει εμφανιστεί ως σολίστ με την Κρατική Όρχήστρα Αθηνών και την Κρατική Ορχήστρα Θες/νίκης. Η ενασχόλησή του με την baroque τρομπέτα του έδωσε τη δυνατότητα της πρώτης εκτέλεσης στην Ελλάδα (από Έλληνα τρομπετίστα) έργων εποχής (Bach, Handel, Vivaldi) με την Καμεράτα του Μ.Μ.Αθηνών.



Έντονη είναι επίσης η δραστηριότητά του με σύνολα χάλκινων πνευστών και γενικότερα μουσικής δωματίου από το 1997 έως και σήμερα, καθώς υπήρξε μέλος των Altro Brass, Metallon, Ένωδον quintet, Aeolos brass quintet και Contra Tempo. Κατά την περίοδο 1999 έως και το 2006 συμμετείχε σε ηχογραφήσεις και παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου, του συνόλου του Γιάννη Μαρκόπουλου και του συνόλου σύγχρονης μουσικής της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών.



Έχει συνεργαστεί με τις Ορχήστρες της Ε.Ρ.Τ., Ε.Λ.Σ., Ορχήστρα των Χρωμάτων, Καμεράτα Μ.Μ.Α., Σολίστ της Πάτρας και με τις Dresden Philarmonie, Prague Radio Symphony Orchestra, DR Rodiosymfoniorkestr καθώς και την Ορχήστρα των Εθνών με έδρα τη Γερμανία. Υπήρξε μέλος ως Τutti μουσικός στην τρομπέτα στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών για την περίοδο 1999-1006, Κορυφαίος Α’ στην Εθνική Λυρική Σκηνή την περίοδο 2001-2003 και Κορυφαίος Α’ στην Καμεράτα του Μ.Μ.Α. την περίοδο 2002-2006.



Από τον Οκτώβριο του 2006 είναι μόνιμος Β’ Κορυφαίος στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Διδάσκει τρομπέτα στο ωδείο Φ.Νάκας.



Μαρία Μυλαράκη



Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Σε ηλικία 7 ετών αρχίζει τις σπουδές της στην τάξη πιάνου της Κατίνας Αστεριάδου. Πήρε το δίπλωμα της με «Άριστα παμψηφεί» και Α’ βραβείο από την τάξη της Άννας Τσίτσα-Κούνιο. Συνέχισε τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο Μουσικής και Δραματικών Τεχνών του Graz (Universität für Musik und darstellende Kunst Graz) της Αυστρίας στην τάξη πιάνου της Prof.Anna Maria Bodoky- Krause από όπου και πήρε το πρώτο της Δίπλωμα καθώς και τoν μεταπτυχιακό τίτλο Magistra der Künste (Master of Art) με «Άριστα παμψηφεί» και Α΄ Βραβείο.



Επίσης απέκτησε τον μεταπτυχιακό της τίτλο με Άριστα παμψηφεί στην τάξη Πιάνου-Μουσικής Δωματίου με τον Prof.Chia Chou (Trio Parnassus) καθώς επίσης είναι εγγεγραμμένη και στο τμήμα του Διδακτορικού.



Υπήρξε υπότροφος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Αυστρίας και του Ι.Κ.Υ. Έλαβε μέρος σε σεμινάρια του ζεύγους Julia και Konstantin Ganev, της Κατερίνας και Γιάννας Πολυζωίδου, Μ. Τιρίμο, Γ. Χατζηνίκο, Μ. Αστεριάδου, Β. Fredriksen, G. Weichert στο EPTA (European Piano Teachers Association), Malcolm Bilson (σεμινάριο Hammerklavier),Thomas Duis, Rudolf Kehrer, Regis Bringolf, Martin Hornstein, Florian Berner, Elisabeth Baich, Georg Hamann καθώς και στα εργαστήρια σύγχρονης μουσικής «Impuls» υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Beat Furrer.



Έχει τιμηθεί με βραβεία τόσο η ίδια όσο και σε διεθνείς διαγωνισμούς μουσικής δωματίου με το Trio Tritonous του οποίου είναι ιδρυτικό μέλος. Η πρώτη της εμφάνιση με ορχήστρα ήταν στην ηλικία δεκατριών χρονών με το δεύτερο κοντσέρτο του L.v.Beethoven. Έκτοτε έχει εμφανισθεί ως σολίστ σε ατομικά ρεσιτάλ αλλά και με ορχήστρα όπως επίσης και με διάφορα σχήματα μουσικής δωματίου σε Ελλάδα, Ουγγαρία, Αυστρία, Γερμανία, Ιταλία. Με το Trio Tritonοus πραγματοποίησε συναυλίες στο πλαίσιο του “Live Music Now- Yehudi Menuhin”, στην Stefaniensaal Musikverein Graz (Austria), στο Bludenz Festival, Leopold Museum Wien, Alte Shmiede-Wien, επίσης έχει πραγματοποιήσει εμφανίσεις στο Φεστιβάλ της Αρχαίας Κορίνθου, στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης «Δημήτρια», στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, στο Ίδρυμα Κακογιάννη παρουσιάζοντας νέους Έλληνες και Αυστριακούς συνθέτες της σύγχρονης μουσικής καθώς και στο πολιτιστικό κέντρο σύγχρονης τέχνης Kultruzentrum bei Minoriten-Austria με το 80λεπτό έργο του Morton Feldman και στο Opernhaus Graz.



Έχει παίξει έργα σε πρώτες εκτελέσεις και έχει ηχογραφήσει στο κρατικό αυστριακό ραδιόφωνο(ORF) όπως επίσης έχει εμφανισθεί κατά επανάληψη σε ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά προγράμματα (ΕΡΤ). H ίδια έχει συμπράξει με το κουαρτέτο εγχόρδων «Αιμίλιος Ριάδης», με τη χορωδία της ΕΡΤ αλλά και με σύνολα της σύγχρονης μουσικής (Blasorchester der Kunst Universität Graz, Ensemble Zeitfluss κ.α.).



Είναι μέλος του πιανιστικού σχήματος Piandaemonium (6 πιάνα- 12 πιανίστες). Έχει διδάξει και εργαστεί σε διάφορα ωδεία όπως στο Νομαρχιακό Ωδείο Φλώρινας υπό την διεύθυνση της Δόμνας Ευνουχίδου, στο Νέο Ωδείο Θεσσαλονίκης, στο Σύγχρονο Ωδείο Θεσσαλονίκης, στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, στη Musikschule Gratwein – Austria, Musikschule Hausmannstaetten- Austria.



Από το 2009-2012 κατείχε θέση Λέκτορα στο τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας της Θεσσαλονίκης.