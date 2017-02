Συναυλία της Μαρίκας Κλαμπατσέα «I Have A Dream»

Η Μαρίκα Κλαμπατσέα, Σοπράνο, Συνθέτρια και Πιανίστα της Avant Garde σκηνής, μετά το «Butterfly in Blood» που παρουσίασε με επιτυχία στην Αγγλία και το «KALT» στο Αμφιθέατρο Μπενάκη, θα παρουσιάσει τη νέα της συναυλία «I Have a Dream»στο Ίδρυμα Θεοχαράκη, Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017 στις 21.00.



Η συναυλία αυτή επικεντρώνεται σε ένα πρόγραμμα με άριες των Puccini, Verdi, Purcell, Camille Saint Saens, Αυτοσχεδιασμούς και δικά της έργα.



Η μουσικός επέλεξε τον τίτλο «I Have a Dream» με αφορμή τον ομώνυμο τίτλο του λόγου του ακτιβιστή Martin Luther King στις 28 Αυγούστου 1963, στην Πλατεία του μνημείου Lincoln στην Washington, μιλώντας για τον ρατσισμό και το κίνημα των πολιτικών δικαιωμάτων των μαύρων. Κύριο σημείο αναφοράς στο «I Have a Dream» είναι οι ερμηνείες τραγουδιών Αφρικανών δούλων στις βαμβακοφυτείες του νότου, της φυλακής και της δουλειάς, μέρος από συλλογές που έχουν συγκεντρώσει μουσικοί μελετητές, εμπλέκοντας blues, gospels, spirituals και αυτοσχεδιασμούς. Τραγούδια που ερμήνευσε η Mahalia Jackson, Odetta, Billie Holiday, Bessie Smith, Nat King Cole και Ray Charles θα ακουστούν ακόμη στη συναυλία.



Εμβόλιμα στη μουσική διαδρομή αυτή είναι και τα τραγούδια του έρωτα σύμβολο της δύναμης της Ζωής, , με επιλογές σαν την άρια στο «Mon Coeur s ouvre a ta Voix» του Camille Saint Saens, το «Un Bel di Vedrem», από τη Madame Butterfly του Giacomo Puccini και τραγούδια του θανάτου οπως το «What a Power Art Thou» του Henry Purcell από το Βασιλιά Αρθούρο, αγαπημένη άρια της συνθέτριας.



Η Μαρίκα Κλαμπατσέα με μια φωνή που θα φτάσει και πάλι στο απόγειο του ελεύθερου αυτοσχεδιασμού στο «I Have a Dream», φέρνει στη μνήμη τα τραγούδια που ηχούσαν στις βαμβακοφυτείες του νότου, ενώ γίνεται ένα με τις φωνές διαμαρτυρίας απέναντι στον ρατσισμό των καταπιεσμένων Αφρικανών απ τους Λευκούς.



Εισιτήρια: 12 ευρώ γενική είσοδος / 8 ευρώ φοιτητικά και ανέργων



Ίδρυμα Θεοχαράκη, Βασιλίσσης Σοφίας 9 & Μέρλιν 1,Κέντρο



Τηλέφωνο 210-3611206



Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017