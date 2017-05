Συναυλία του Λίαμ Γκάλαχερ σήμερα στο Μάντσεστερ-τα έσοδα θα δοθούν στα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης

Ο Λίαμ Γκάλαχερ και η πρώην μπάντα του, Oasis συνδέονται άρρηκτα με τη γενέτειρά του, το Μάντσεστερ.Ο Γκάλαχερ, σήμερα, θα δώσει την πρώτη του σόλο συναυλία στο O2 Ritz, στο Μάντσεστερ και όπως ανακοίνωσε, τα έσοδα θα διατεθούν στις οικογένειες των θυμάτων της τρομοκρατικής επίθεσης της.



Η συναυλία θα δινόταν ούτως ή άλλως, και όλοι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε, να κάνουμε τους ανθρώπους να περάσουν ευχάριστα, εξήγησε ο πρώην τραγουδιστής των Oasis.



Τα έσοδα από τη συναυλία του Λίαμ Γκάλαχερ θα ενισχύσουν την εκστρατεία συγκέντρωσης οικονομικής βοήθειας «We Stand Together» του Βρετανικού Ερυθρού Σταυρού και του δημοτικού συμβουλίου του Μάντσεστερ για τις οικογένειες των θυμάτων.



Η εκστρατεία υποστηρίζεται από το περιοδικό Manchester Evening News, στο οποίο ο τραγουδιστής δήλωσε για την πολύνεκρη επίθεση: «Είναι εξωφρενικό, παιδιά και άνθρωποι πεθαίνουν σε όλο τον κόσμο. Για ποιο λόγο;».



«Είμαι σε απόλυτο σοκ και συντετριμμένος για το τι έχει περάσει το Μάντσεστερ, στέλνω Αγάπη και Φως σε όλες τις οικογένειες» έγραψε ο Γκάλαχερ στο Twitter μετά την τρομοκρατική επίθεση στο Manchester Arena.



Η φιλανθρωπική συναυλία του Λίαμ Γκάλαχερ είναι η πρώτη από τέσσερις εμφανίσεις του στο Ηνωμένο Βασίλειο (ακολουθούν σε Λονδίνο, Δουβλίνο και Γλασκόβη). Τον Αύγουστο θα κάνει την πρώτη του σόλο εμφάνιση στη Βόρεια Αμερική, στο Φεστιβάλ Osheaga Fest, στο Μόντρεαλ του Καναδά.



Η προηγούμενη μπάντα του Λίαμ Γκάλαχερ «Beady Eye» διαλύθηκε το 2014. Από τότε ο τραγουδιστής συνεργάζεται με τους παραγωγούς Γκρεγκ Κούρστιν και Άντριου Ουάιατ των Miike Snow για το σόλο άλμπουμ του «As You Were» που αναμένεται τον Οκτώβριο.



Σε εκδήλωση προς τιμήν των θυμάτων του τρομοκρατικού χτυπήματος στο Μάντσεστερ που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη οι συγκεντρωμένοι τήρησαν ενός λεπτού σιγή και αργότερα, το πλήθος άρχισε αυθόρμητα να τραγουδά τους στίχους του «Don’t Look Back in Anger» των Oasis.