Σπάνια κομμάτια των Prince, David Bowie και Λέοναρντ Κοέν θα κυκλοφορήσουν σε βινύλιο

Σπάνια κομμάτια τριών μουσικών αστέρων που πρόσφατα έσβησαν, του Prince, του David Bowie και του Λέοναρντ Κοέν, θα κυκλοφορήσουν τον προσεχή μήνα με την ευκαιρία της 10ης Ημέρας Ανεξάρτητων Δισκοπωλείων (Record Store Day) που γιορτάζει την αναγέννηση του δίσκου βινυλίου.



Θεσμός που εγκαινιάστηκε το 2007 από τη δισκογραφική βιομηχανία, η οποία δυσκολευόταν να αφυπνίσει το ενδιαφέρον των μουσικόφιλων, η Record Store Day αναπτύχθηκε γρήγορα στις ΗΠΑ και αλλού, προς μεγάλη χαρά των φίλων και συλλεκτών του βινυλίου.



Περιορισμένος αριθμός σχεδόν 350 εκδόσεων θα τεθεί προς πώληση τον Απρίλιο στο πλαίσιο της ημέρας αυτής που ορίστηκε στις 22 Απριλίου, ανακοίνωσαν οι διοργανωτές.



Ανάμεσά τους, ένα πρωτότυπο άλμπουμ αφιέρωμα στον Λέοναρντ Κοέν, το "Like a drunk in a Midnight Choir", που θα επιτρέψει τη συλλογή χρημάτων για την έρευνα κατά του καρκίνου.



Θα επανεκδοθούν επίσης έξι τραγούδια του Prince στις 33 στροφές, μεταξύ τους το "Pop Life" και "Sign o' The Times".



Ο τραγουδιστής ήταν ο ίδιος μανιώδης συλλέκτης δίσκων και σύχναζε τακτικά στο ειδικευμένο δισκοπωλείο Electric Fetus στη Μινεάπολις.



Δύο άλμπουμ του David Bowie επίσης θα διατεθούν προς πώληση, από τα οποία το live "Cracked Actor" του 1974.



Και οι Πινκ Φλόιντ ανακοίνωσαν την κυκλοφορία για πρώτη φορά μιας διασκευής διάρκειας μεγαλύτερης από 15 λεπτά του "Interstellar Overdrive" που ηχογραφήθηκε το 1966 προτού το συγκρότημα υπογράψει συμβόλαιο με δισκογραφική εταιρία.



Οι λάτρεις της κλασικής μουσικής θα μπορούν από την πλευρά τους να βρουν μια έκδοση σε βινύλιο του Concerto N.2 για βιολοντσέλο του Ντμίτρι Σοστακόβιτς που ερμήνευσε για πρώτη φορά ο βιρτουόζος Μστισλάβ Ροστροπόβιτς το 1967, υπό το βλέμμα του ίδιου του συνθέτη.



Πιο πρωτότυπη κυκλοφορία, ο τραγουδιστής Iron and Wine εμπνεύστηκε από την ταινία "Ο Τσάρλι και το εργοστάσιο σοκολάτας" για να κρύψει πέντε "χρυσά εισιτηρια" ανάμεσα στα 1.200 αντίτυπα του δίσκου του "Archive Series Volume N.3".



Κάθε εισιτήριο που θα κερδίσει θα δώσει στον αγοραστή του ισόβια ελεύθερη είσοδο στις συναυλίες του καλλιτέχνη.



Οι πωλήσεις δίσκων βινυλίου στις ΗΠΑ και σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έφθασαν πρόσφατα στα υψηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί από τη δεκαετία του 1980, ωστόσο ο τομέας κατέχει ελάχιστο μερίδιο στη μουσική βιομηχανία που βλέπει τις πωλήσεις των CD να μειώνονται και το streaming (μουσική συνεχούς ροής στο Διαδίκτυο) να απογειώνεται.



Πηγή: ΑΠΕ