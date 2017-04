Στον ρυθμό του συμφωνικού ροκ με θρυλικές μελωδίες των ΑΒΒΑ και Queen στο Μέγαρο Θεσσαλονίκης

Ηλεκτρικές κιθάρες και μπάσα, ντραμς, ενισχυτές και συνθεσάιζερ δίνουν τη θέση τους σε βιολιά και κοντραμπάσα, κλαρινέτα, τρομπόνια και φλάουτα, για να αποδώσουν διάσημες επιτυχίες της ροκ και της ποπ μουσικής, όπως αυτές των «MammaMia», «Honey, honey» και «The Show Must Go On».

Την πρωτότυπη καλλιτεχνική αποστολή αναλαμβάνουν να φέρουν σε πέρας 110 μουσικοί και 70 χορωδοί, οι οποίοι θα ερμηνεύσουν στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης αυθεντικά τραγούδια των ABBA και των Queen, διασκευασμένα και ενορχηστρωμένα για συμφωνική ορχήστρα υπό τη μορφή κλασικής σονάτας.



Στη συναυλία συμφωνικού ροκ, που θα δοθεί την Παρασκευή 5 Μαΐου, στις 21.00, στην Αίθουσα Φίλων Μουσικής (κτήριο Μ1), θα παρουσιαστούν σε πρώτη πανελλήνια εκτέλεση δύο ιδιαίτερα συμφωνικά έργα, τα οποία έλκουν την έμπνευσή τους από 33 αγαπημένες μελωδίες των θρυλικών συγκροτημάτων.



Πρόκειται το «SymphonicAbba» του Αλέξιου Πρίφτη και το «The Queen Sympony» του Τόλγκα Κασίφ (Tolga Kashif), τα οποία θα αποδώσουν η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ και η MOYSA, η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενες στο δεύτερο έργο από τη Μικτή Χορωδία Θεσσαλονίκης «Μαίρης Κωνσταντινίδου».



Τα δύο μουσικά σύνολα θα διευθύνει ο Αναστάσιος Συμεωνίδης, αρχιμουσικός και καλλιτεχνικός διευθυντής των Μουσικών Συνόλων της ΕΡΤ, ενώ τη μουσική διδασκαλία της χορωδίας έχει αναλάβει η Μαίρη Κωνσταντινίδου, καθηγήτρια του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης.



«Εντυπωσιακό αποτέλεσμα»



«Το αποτέλεσμα της όσμωσης μεταξύ της ροκ και της κλασικής μουσικής είναι πράγματι εντυπωσιακό και μάλλον ασυνήθιστο για τα ελληνικά δεδομένα, εάν μάλιστα λάβουμε υπόψη μας το μέγεθος που έχουν να επιδείξουν οι δύο ορχήστρες, αλλά και τη συμμετοχή της πολυμελούς χορωδίας κατά το δεύτερο μέρος της συναυλίας. Αυτό που θα ακουστεί στη συναυλία της 5ης Μαΐου θα είναι οικείο στα αυτιά του κοινού, καθώς έχουμε να κάνουμε με μελωδίες ιδιαίτερα γνωστές και αγαπημένες», λέει ο Αναστάσιος Συμεωνίδης.



Ο ίδιος συμπληρώνει: «Μέσω αυτού του "γάμου" πιστεύουμε ότι μπορούμε να προσελκύσουμε νέους ακροατές στο γοητευτικό κόσμο της λόγιας μουσικής. Άλλωστε, αυτό ακριβώς επιδιώκει η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, η οποία αυτή τη φορά παρουσιάζει ρεπερτόριο διαφορετικό από το κλασικό πρόγραμμα άλλων συναυλιών και θέλει να κάνει αισθητή την παρουσία της στο κοινό της Θεσσαλονίκης».



Το έργο «Symphonic Abba» βασίζεται σε 18 τραγούδια του θρυλικού σχήματος ποπ μουσικής από τη Σουηδία, όπως είναι μεταξύ άλλων τα «Take A Chance On Me», «Voulez-Vous» και «Waterloo». Διαιρείται σε τέσσερα μέρη κατά το σύνηθες μορφολογικό σχήμα της κλασικής συμφωνίας (Allegro, Andante, Moderato και Allegro Vivace). Η σύνθεση του έργου έγινε κατά παραγγελία της ΕΡΤ για τις ανάγκες της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας και ανατέθηκε το Νοέμβριο του 2016 στο γνωστό ενορχηστρωτή και διευθυντή ορχήστρας Αλέξιο Πρίφτη, ο οποίος ολοκλήρωσε την εργασία του το Μάρτιο του 2017.



Αγαπημένα τραγούδια



«Τα τραγούδια που αξιοποιήθηκαν είναι πολύ γνωστά και τα μελωδικά στοιχεία τους είναι αμέσως αναγνωρίσιμα. Πρόκειται για αγαπημένες συνθέσεις που πολλοί από εμάς πιθανόν τις έχουμε χορέψει ή τις έχουμε τραγουδήσει σε διάφορες περιόδους της ζωής μας. Τώρα, οι θεατές της Θεσσαλονίκης έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν αυτά τα μοναδικά τραγούδια των ABBA σε συμφωνική μορφή και ίσως αυτό αποτελέσει κίνητρο, για να αναπτύξουν στενότερες σχέσεις με άλλα έργα της λόγιας μουσικής, όπως αυτά του Μπετόβεν και του Μότσαρτ», δηλώνει ο Αλέξιος Πρίφτης λίγες ημέρες πριν από την πρεμιέρα της δημιουργίας του.



Ο ίδιος προσθέτει: «Το συμφωνικό ροκ παραμένει ελκυστικό στις μέρες μας. Η μίξη του κλασικού και του ροκ ιδιώματος έχει διαχρονικό χαρακτήρα και παραπέμπει ευθέως στις ρίζες της λόγιας μουσικής. Σημασία έχει κάθε φορά ο τρόπος με τον οποίο ο εκάστοτε ενορχηστρωτής χειρίζεται τα διάφορα όργανα και αποδίδει ό,τι υπαγορεύει η αυθεντική μουσική σύνθεση».



Το έργο «TheQueenSympony», το οποίο παρουσιάζεται επίσης για πρώτη φορά στην Ελλάδα, φέρει τη σφραγίδα της έμπνευσης του Τόλγκα Κασίφ(Tolga Kashif), Βρετανού συνθέτη, διευθυντή ορχήστρας και μουσικού παραγωγού με τουρκοκυπριακή καταγωγή.



Το 1974 ο Φρέντι Μέρκιουρι, τραγουδιστής, πιανίστας, συνθέτης και στιχουργός των Queen, δήλωνε ότι «θα ήθελε να δει άλλους να δίνουν τη δική τους, ιδιαίτερη ερμηνεία» σε δικά του τραγούδια – και ο Τόλγκα Κασίφ έκανε ακριβώς αυτό. Το έργο που συνέθεσε εν έτει 2000, αποτελείται από έξι μέρη (AdagioMisterioso, Allegretto, Adagio, AllegroVivo, AndanteDoloroso και AndanteSostenuto) και βασίζεται σε 15 γνωστές μελωδίες του ροκ σχήματος από τη Βρετανία, όπως «BohemianRhapsody», «WeWillRockYou»,«We Are the Champions» και «Who Wants to Live Forever».



Ορισμένοι κριτικοί έχουν συγκρίνει τη συνολική επιρροή της εν λόγω συμφωνίας με το έργο του Τζον Ουίλιμας (John Williams), κυρίως με τις επιδόσεις του στον «Πόλεμο των Άστρων»(Star Wars). Άλλοι θεωρούν ότι τα χορωδιακά στοιχεία του «The Queen Sympony» αποτελούν σαφή μνεία των πλούσιων εσωτερικών δυνάμεων του ροκ συγκροτήματος, σε συνδυασμό με τη γοητεία του Τόλγκα Κασίφ ως διευθυντή ορχήστρας και χορωδίας.



Η τονικότητα του έργου είναι ποικίλη και βασίζεται σε μεγάλο μέρος της δυτικής κλασικής παράδοσης, αφομοιώνοντας διάφορες επιρροές του συνθέτη από τη μεσαιωνική μουσική, τη ρομαντική μουσική και την όπερα.



Το συμφωνικό έργο ερμήνευσε σε παγκόσμια πρώτη εκτέλεση η Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα, υπό τη διεύθυνση του Τόλγκα Κασίφ, στις 6 Νοεμβρίου 2002 στο Λονδίνο. Τη συναυλία εκείνη παρακολούθησαν η Τζερ Μπαλσάρα (Jer Bulsara), μητέρα του Φρέντι Μέρκιουρι, ο ντράμερ Ρότζερ Τέιλορ (Roger Taylor) και ο κιθαρίστας Μπράιν Μέι (Brian May), δηλώνοντας αμέσως μετά ότι «το απόλαυσαν πάρα πολύ» και προσθέτοντας ότι το έργο ήταν «πράγματι πολύ διεγερτικό».



Το έργο «The Queen Sympony» προτάθηκε ως «Άλμπουμ της Χρονιάς» το 2003, στο πλαίσιο των Βραβείων Κλασικής Μουσικής της Βρετανίας, ενώ έως τώρα έχει παρουσιαστεί στην Ολλανδία, στις ΗΠΑ, στην Τουρκία, στην Αυστραλία κ.ά.



Σημειώνεται ότι όλο το πρόγραμμα της επικείμενης συναυλίας προβλέπεται να παρουσιαστεί από την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ και στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών κατά την προσεχή καλλιτεχνική περίοδο (2017-2018).



Η εκδήλωση συμφωνικού ροκ έχει συνολική διάρκεια 110 λεπτά (συμπεριλαμβανομένου του διαλείμματος). Οι τιμές των εισιτηρίων ανέρχονται σε 15€, 10€, 5€(μειωμένο).