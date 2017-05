Street Art SAF Festival: Tο μεγαλύτερο φεστιβάλ νεολαίας της Θεσσαλονίκης

Το μεγαλύτερο music & arts and street culture φεστιβάλ επιστρέφει ανανεωμένο και πιο εντυπωσιακό από ποτέ στην επετειακή του 5η διοργάνωση.Η μεγαλύτερη συνάντηση καλλιτεχνών, street artists, μουσικών, χορευτών θα είναι γεμάτη εκπλήξεις με εντυπωσιακά shows και καλλιτέχνες από κάθε άκρη του κόσμου.Συναυλίες, live graffiti action, live dance shows, special dance shows, εικαστικέςπαρεμβάσεις, σεμινάρια και άλλα πολλά.είναι επίσης δύο πράγματα ταυτισμένα, κάτι που επιβεβαιώνει και το εφετινό πρόγραμμα, με περισσότερους από 50 καλλιτέχνες που θα συμμετάσχουν στο εφετινό SAF Graffiti Wall Of Fame, αλλά και το Graffiti Open Call με διαδικασία συμμετοχής για όποιον επιθυμεί.Τρίτη συνεχόμενη χρονιά και για τομε κάποιους από τους πιο καταξιωμένους χορογράφους παγκοσμίως, που θα μυήσουν τους θεατές σε ό,τι πιο καινούργιο υπάρχει στον χορό.θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης της ΔΕΘ.Info: SAF - Street Art Festival 20172016 After Movie:SAF - Street Art Festival Thessaloniki Official After Movie 2016 from Street Art Festival Thessaloniki on Vimeo. Εισιτήρια προπώλησης: Hardcopies, μπορείτε να προμηθευτείτε από τα εξής σημεία φυσικής προπώλησης: Πανελλαδικά: Public Media Stores, Θεσσαλονίκη: Τickethouse (Μητροπόλεως 102), Undergroundskate Shop (Ναυαρίνου) & Αγ. Σοφίας, Stereodisc Record Shop (Αριστοτέλους), Εφημερίδα SKG (Φιλικής Εταιρείας 11), The Box Gallery (Απέλλου 6), The Small (Πεζόδρομος Καλαμαριάς). Και online από το link στο Viva.gr. Προπώληση: Παρασκευή 9/6: 12€, Σάββατο 10/6: 15€, Onspot: Παρασκευή 9/6: 15€, Σάββατο 10/6: 18€. ΔΙΗΜΕΡΟΥ: 20€ Μόνο προπώληση