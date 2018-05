Summer Nostos Festival: Δράσεις για παιδιά και οικογένειες

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ/SNF) σας καλωσορίζει και εφέτος στη μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού, σε μια γιορτή για όλη την πόλη και για κάθε κάτοικο και επισκέπτη της.Κάθε καλοκαίρι, τις ημέρες του SNFestival, καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό συνδιαλέγονται δημιουργικά, αγαπημένες μουσικές συναντούν καινούριους ήχους, η άθληση συνδυάζεται με το παιχνίδι, οικογένειες, παιδιά, νέοι και μεγαλύτεροι μοιράζονται τις στιγμές ενός πολυσυλλεκτικού φεστιβάλ που έχει ελεύθερη, δωρεάν είσοδο και κάτι να προσφέρει σε όλους, μία πρόταση για τον καθένα.Από τις 17 έως και τις 24 Ιουνίου λοιπόν μια σειρά από αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, εκπαιδευτικά εργαστήρια, εντυπωσιακά show, μαθήματα χορού, θέατρο σκιών, παραστάσεις stand up comedy περιμένουν εσάς και τα παιδιά σας για ατελείωτες ώρες κεφιού και ψυχαγωγίας. Το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς είναι να φέρετε μαζί το καπελάκι σας, το αντηλιακό σας, μια αλλαξιά ρούχα και το ...κέφι σας!Ημερομηνίες: 17, 18, 19 & 20/06 / Ώρα: 21.00Tοποθεσία: Λαβύρινθος (4)Με σειρά προτεραιότητας σε συνεχή ροή. Τα Δελτία Προτεραιότητας θα διανέμονται από το Labyrinth Kiosk 60' (20.00) πριν την έναρξη της κάθε παράστασης.Ο κάθε παρευρισκόμενος μπορεί να παραλάβει ως 2 δελτία εισόδου.Ο Καραγκιόζης συναντά τους Όρνιθες του Αριστοφάνη σε ένα γιγαντιαίο θέατρο σκιών από τον βραβευμένο σκηνοθέτη και σκιοπαίκτη Ηλία Καρελλά σε μουσική των String Demons, την οποία θα ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής.Ενενήντα γιγαντιαίες φιγούρες ζωντανεύουν σε έναν μπερντέ 45 τετραγωνικών μέτρων με τη φωνή του Ηλία Καρελλά, του Χρήστου Θηβαίου (Τσαλαπετεινός), της Τζώρτζια Κεφαλά του συγκροτήματος Μπλε (Αηδόνα) και του Θάνου Κοσμίδη των Burger Project (Προμηθέα).Ο Καραγκιόζης ως Πεισθέταιρος και ο Μπαρμπαγιώργος ως Ευελπίδης, απογοητευμένοι από την πόλη τους αναζητούν την ιδανική πολιτεία για να ζήσουν. Τα πουλιά που βλέπουν τα πάντα πετώντας από ψηλά είναι οι καλύτεροι σύμβουλοι για να τους υποδείξουν αυτήν την ιδανική πολιτεία.Διασκευή – Σκηνοθεσία- Στίχοι: Ηλίας ΚαρελλάςΠρωτότυπη μουσική: String DemonsΚίνηση – Χορογραφία: Αντιγόνη ΓύραΣκηνογραφία – Φωτισμοί: Ηλίας ΚαρελλάςΚοστούμια: Αγγελική ΜπόζουΒοηθός σκηνοθέτη: Δήμητρα ΚώνσταΦιγούρες θεάτρου σκιών: Ηλίας Καρελλάς, Νικόλας ΤζιβελέκηςΚατασκευή σκηνικού: Μιχάλης ΡάπτηςΠαραγωγή ήχου – Sound designer: Δημήτρης ΝτούλιαςΕιδικές κατασκευές φωτισμού: Γρηγόρης ΚουρέληςΚαραγκιόζης, Μπαρμπαγιώργος & άλλες 35 φωνές: Ηλίας ΚαρελλάςΤσαλαπετεινός: Χρήστος ΘηβαίοςΑηδόνα: Τζώρτζια Κεφαλά (Μπλε)Αφηγητές–Μουσικοί: String DemonsΠρομηθέας- Μουσικός: Θάνος Κοσμίδης (Burger Project)Μουσικός – κρουστά: Χάρης ΠαναγιωτόπουλοςΧειρισμός φιγούρας θεάτρου σκιών: Σπύρος Γεωργίου, Κωνσταντίνα Γκόρου, Χάρης Μπιλλίνης, Νικόλας Τζιβελέκης, Δήμητρα ΚώνσταKronos Quartet & Sam Green: A Thousand ThoughtsΗμερομηνίες: 21 & 22/06 / Ώρα: 20.30Τοποθεσία: Λαβύρινθος (4)Με σειρά προτεραιότητας σε συνεχή ροή.Τα Δελτία Προτεραιότητας θα διανέμονται από το Labyrinth Kiosk 60' (19.30) πριν την έναρξη της κάθε εκδήλωσης.Ο κάθε παρευρισκόμενος μπορεί να παραλάβει ως 2 δελτία εισόδου.Ένας επικός αγώνας σκάκι από το διεθνές τουρνουά του Λινάρες το 1993, ανάμεσα στον Γκάρι Κασπάροφ και τον Ανατόλι Καρπόφ, αναβιώνει στη σκηνή του Λαβύρινθου, σε χορογραφία Φωκά Ευαγγελινού, με ζωντανή μουσική, ηθοποιούς με εντυπωσιακά κοστούμια και πολλές σκακιστικές ανατροπές.Η performance θα δοθεί παρουσία του Γκάρι Κασπάροφ και του Bρετανού σκακιστή Νάιτζελ Σορτ, οι οποίοι θα σχολιάζουν ζωντανά την ιστορική αυτή παρτίδα.Σκηνοθεσία -Χορογραφία: Φωκάς Ευαγγελινός / Μουσική: Στάθης Σούλης / Κοστούμια: Έλλη Παπαγεωργακοπούλου.Ημερομηνίες: 17 - 24/06/ Ώρες: 19.00 & 20.00Tοποθεσία: Κέντρο Επισκεπτών (7). Με σειρά προτεραιότητας σε συνεχή ροή.Καταξιωμένοι καλλιτέχνες του τσίρκου παραδίδουν μαθήματα τσίρκου σε παιδιά και ενήλικες! Ανακαλύψτε τα κρυφά σας ταλέντα: Δοκιμάστε να κάνετε ζογκλερικά και ταχυδακτυλουργικά κόλπα, hula hoop, να περπατήσετε σε τεντωμένο σχοινί και άλλα πολλά. Ποτέ δεν είναι αργά για να πραγματοποιήσετε το παιδικό σας όνειρο να το σκάσετε με τον θίασο του τσίρκου!Ποτέ δεν είναι αργά για να πραγματοποιήσετε το παιδικό σας όνειρο να το σκάσετε με τον θίασο του τσίρκου! Κι αν δεν είχατε ποτέ τέτοιο όνειρο, ανακαλύψτε απλώς μια διασκεδαστική γυμναστική.Tip: Όσοι θέλουν να δοκιμάσουν, καλό είναι να φορούν άνετα ρούχαΗμερομηνίες: 22 & 23/06 / Ώρες: 19.30 & 23.00(Δύο παραστάσεις ανά ημέρα)Tοποθεσία: Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ (14)Απαραίτητη ηλεκτρονική προεγγραφή στο www.SNFestival.org. Η ηλεκτρονική προεγγραφή θα ξεκινήσει στις 12/06 στις 16.00O stand-up κωμικός Γιώργος Χατζηπαύλου και ο μάγος Mark Mitton παρουσιάζουν ένα φαντασμαγορικό πολυθέαμα 70 λεπτών για μικρούς και μεγάλους με καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο!Στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ θα ανέβουν χορευτές που το σώμα τους μοιάζει με λάστιχο, κλόουν, ακροβάτες και χορευτές σε ποδήλατα ισορροπίας που παίζουν με τη φωτιά. Ζήστε από κοντά όχι μόνο μια εκπληκτική παράσταση αλλά και μία πραγματικά μοναδική εμπειρία χάρη σε ένα σύνολο καλλιτεχνών που θα σας κάνουν να γελάσετε, να ενθουσιαστείτε, να νιώσετε έκπληξη, να φωνάξετε από χαρά αλλά πάνω από όλα θα σας συναρπάσουν με όσα θα παρουσιάσουν επί σκηνής!Συντελεστές: Mark Mitton, Γιώργος Χατζηπαύλου, Nina Burri, Die Maiers, Κατερίνα Αλεξανδράκη, Barcode Circus Company, Marc MétralΗμερομηνίες: 17 - 24/06 / Ώρες: 18.30-19.00 & 21.30-22.00Tοποθεσία: Ξέφωτο (1): 18.30-19.00, Αγορά (13): 21.30-22.00Καταξιωμένοι καλλιτέχνες δρόμου έρχονται στο Summer Nostos Festival για να αιφνιδιάσουν και να διασκεδάσουν τους επισκέπτες του ΚΠΙΣΝ με τα εντυπωσιακά και τολμηρά κατορθώματά τους. Το Circus Outdoors παρουσιάζει την αστέρα του τσίρκου Anna Jack, τον βραβευμένο κωμικό και ζογκλέρ Grant Goldie, το Red Trouser Show και τους προσκεκλημένους τους, κάθε βράδυ. Παρακολουθήστε καθημερινά τις all-star νυχτερινές εμφανίσεις του Circus Outdoors στο Ξέφωτο και την Αγορά.Ημερομηνία: 19/06 / Ώρες: 18.00-20.30Tοποθεσία: Μεσογειακός Κήπος (11)Για παιδιά 2-6 ετών. Με σειρά προτεραιότητας σε συνεχή ροή.Τα παιδιά θα εκφραστούν μέσω της κίνησης και της εναλλαγής των χρωμάτων: θα έχουν την ευκαιρία να ζωγραφίσουν, να σχεδιάσουν και να αποτυπώσουν με ζωηρά χρώματα τη φαντασία τους πάνω σε μεγάλους καμβάδες.Συντελεστές: Αναγέννηση & ΠρόοδοςΗμερομηνίες: 22 & 24/06 / Ώρες: 18.00-22.30Tοποθεσία: Στίβος (5)Για παιδιά 6 ετών και άνω & ενήλικες. Με σειρά προτεραιότητας σε συνεχή ροή.Μια σειρά παιχνιδιών με πολύ νερό θα επαναφέρει στις μνήμες μας το μπουγέλο που παίζαμε μικροί όταν τελείωνε το σχολείο και ξεκινούσε το καλοκαίρι. Νεροπίστολα, νερόμπομπες και νερομεταφορές σε περιμένουν στον Στίβο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος για πολύ παιχνίδι και διασκέδαση. Ώρα να γίνουμε (ξανά) μούσκεμα.Tip: Προτείνεται οι συμμετέχοντες να έχουν μία αλλαξιά ρούχα.Συντελεστές: Αναγέννηση & ΠρόοδοςNostos University Για ΠαιδιάΗμερομηνίες: 17 -18 & 19/06 / Ώρες: 18.30-19.30Τοποθεσία: Επίπεδο 5Α ΕΛΣ (15) - Για παιδιά όλων των ηλικιών.Με σειρά προτεραιότητας σε συνεχή ροή. Τα Δελτία Προτεραιότητας θα διανέμονται από το Agora Kiosk 60' (17.30) πριν την έναρξη της κάθε εκδήλωσης. Ο κάθε παρευρισκόμενος μπορεί να παραλάβει ως 2 δελτία εισόδου.Ο John Edmark είναι εφευρέτης, καλλιτέχνης και ήταν για 14 χρόνια λέκτορας στο Stanford Design Program του ομώνυμου πανεπιστημίου. Κατάκτησε το Διαδίκτυο ανεβάζοντας βίντεο των κινούμενων γλυπτών του τα οποία φαίνονται σαν να είναι ψηφιακά animation και όχι πραγματικά γλυπτά.Σε κάθε μάθημα του Nostos University ο John θα μοιραστεί με τα παιδιά τη μαγεία και την ομορφιά που γεννιέται όταν μαθηματικά και φύση παντρεύονται.Ο John Edmark θα σε μάθει τα πάντα για τα σπιράλ. Ανακάλυψέ τα στην φύση γύρω μας, δες πώς τα χρησιμοποιούν οι καλλιτέχνες και στη συνέχεια φτιάξε τα δικά σου.18 Ιουνίου - Η Χρυσή Γωνία: Το μυστικό όπλο της φύσηςΜάθε την κρυφή συνταγή της φύσης για τη δημιουργία των ηλιοτρόπιων, των αγκινάρων και των πεύκων. Στη συνέχεια φτιάξε το δικό σου σχέδιο που να βασίζεται στη χρυσή γωνία.Μάθε γιατί τα σπιράλ είναι πολλές φορές απαραίτητα για την ανάπτυξη και την ίδια τη ζωή. Δημιούργησε ένα «ζωντανό» σπιράλ και έλεγξε την κίνησή του.17/06 / Ώρες: 18.30-20.30 / Τοποθεσία: Μεσογειακός Κήπος20/06 / Ώρες: 18.30-20.30 / Τοποθεσία: Όχθη ΚαναλιούΓια παιδιά 6 ετών και άνω & ενήλικες. Με σειρά προτεραιότητας σε συνεχή ροή.Μέσα από το παιχνίδι με ειδικά ρομπότ, μικροί και μεγάλοι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον υπέροχο κόσμο της ρομποτικής, παίζοντας, μαθαίνοντας αλλά και καινοτομώντας οι ίδιοι.Συντελεστές: Αναγέννηση & ΠρόοδοςΗμερομηνία: 19/06 / Ώρα: 18.00-20.00Toποθεσία: Ξέφωτο (1)Για παιδιά 6-12 ετών. Με σειρά προτεραιότητας σε συνεχή ροή.Είναι γνωστό ότι το παιχνίδι είναι ο καλύτερος τρόπος για να μάθουμε ακόμα και τα πιο δύσκολα πράγματα. Την περίοδο του καλοκαιριού, όταν τα σχολεία είναι κλειστά, ελάτε για μια γρήγορη επανάληψη σε συνδυασμό με πολλή διασκέδαση και γέλιο. Παιδιά λίγο πριν από την Α’ Δημοτικού ως και πριν από την Α’ Γυμνασίου, καλούνται να παίξουν με τους αριθμούς και τα γεωμετρικά σχήματα, να τραγουδήσουν την προπαίδεια και το αλφάβητο, να μάθουν την ώρα και να περάσουν ένα ευχάριστο απόγευμα αποκτώντας παράλληλα πολλές γνώσεις.Συντελεστές: Αναγέννηση & ΠρόοδοςΗμερομηνία: 20/06 / Ώρες: 18.00-20.00Tοποθεσία: Ξέφωτο (1)Για παιδιά 6-12 ετών. Με σειρά προτεραιότητας σε συνεχή ροή.Πρόκειται για μία σειρά ποικίλων παιχνιδιών, με στόχο τα παιδιά να κατανοήσουν τις διατροφικές τους ανάγκες, να μάθουν τη σημασία του πρωινού και των ενδιάμεσων μικρών γευμάτων, να ξεχωρίζουν τις κακές από τις καλές τροφές και να καταλάβουν την αξία της άσκησης και της δραστηριότητας για την υγεία μας.Συντελεστές: Αναγέννηση & ΠρόοδοςΕκπαίδευση Καρδιοπνευμονικής ΑναζωογόνησηςΗμερομηνία: 24/06 / Ώρες: 18.00-20.30Tοποθεσία: Πανοραμικά Σκαλιά (24)Για παιδιά 10 ετών και άνω. Με σειρά προτεραιότητας σε συνεχή ροή.Εκπαιδευτική δραστηριότητα, με στόχο την εξοικείωση των παιδιών με τις τεχνικές και διαδικασίες της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και την ευαισθητοποίηση όλων μας.Σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας και τον οργανισμό Kids Save Lives, εξειδικευμένο προσωπικό με τον απαραίτητο εξοπλισμό θα δώσει τη σωστή καθοδήγηση στα παιδιά, στέλνοντας το μήνυμα πως η βασική γνώση και ενημέρωση αρκεί για να σώσουμε μια ζωή.Συντελεστές: Αναγέννηση & ΠρόοδοςΗμερομηνία: 23/06 / Ώρα: 19.30Tοποθεσία: Λαβύρινθος (12)Με σειρά προτεραιότητας. Τα Δελτία Προτεραιότητας θα διανέμονται από το Labyrinth Info Kiosk 60' (18.30) πριν την έναρξη της κάθε εκδήλωσης.Ο κάθε παρευρισκόμενος μπορεί να παραλάβει ως 2 δελτία εισόδου.Το Willie Mae Rock Camp for Girls και το Ωδείο Αθηνών παρουσιάζουν 8 ροκ μπάντες νεαρών κοριτσιών, από 8 εώς 12 ετών! 'Επειτα από ένα εντατικό μουσικό πρόγραμμα διάρκειας έξι ημερών, διδασκαλίας μουσικών οργάνων και σύνθεσης τραγουδιών, τα συγκροτήματα που δημιουργήθηκαν από την πιο διασκεδαστική μουσική κατασκήνωση ερμηνεύουν τα δικά τους κομμάτια σε μια ροκ συναυλία. Το Willie Mae Rock Camp for Girls είναι ένα μη κερδοσκοπικό πρόγραμμα μουσικής και καθοδήγησης για κορίτσια και γυναίκες, που προωθεί τον αυτοσεβασμό και καλλιεργεί τις ηγετικές ικανότητες, τη δημιουργικότητα, την κριτική σκέψη και τη συνεργασία μεταξύ τους. Από το 2005, περισσότερα από 1.000 κορίτσια έχουν συμμετάσχει σε σειρά προγραμμάτων που υλοποιεί ο οργανισμός.Συντελεστές: Ωδείο ΑθηνώνΗμερομηνίες: Καθημερινά / Ώρες λειτουργίας: 18.00-20.00Τοποθεσία: Κανάλι (17)Συμμετοχή: Ανά 20 λεπτά, με σειρά προτεραιότητας σε συνεχή ροή.Για παιδιά 10 ετών και άνω & ενήλικες. Για τη συμμετοχή παιδιών κάτω των 15 ετών είναι απαραίτητη η συνοδεία κηδεμόνα.Μικροί και μεγάλοι επισκέπτες του Summer Nostos Festival θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν kayak στο Κανάλι του ΚΠΙΣΝ. Πρόκειται για ένα μοναδικό άθλημα άρρηκτα συνδεδεμένο με την παράδοση των Εσκιμώων, οι οποίοι κατασκεύαζαν σχεδίες από δέρμα και λεπτά ξύλα. Το kayak εξελίχθηκε σε άθλημα που συνδυάζει δύναμη, ταχύτητα και αντοχή.Tip: Προτείνεται οι συμμετέχοντες να έχουν μαζί τους μια δεύτερη αλλαξιά ρούχα.Συντελεστές: Αναγέννηση & ΠρόοδοςΠίστα ΑναρρίχησηςΗμερομηνίες: καθημερινά / Ώρες λειτουργίας: 18.30-22.30Τοποθεσία: Εσπλανάδα (18)Για παιδιά 6 ετών και άνω & ενήλικες. Με σειρά προτεραιότητας σε συνεχή ροή.Αν σας αρέσει να σκαρφαλώνετε, πρέπει να δοκιμάσετε τους πύργους αναρρίχησης.Σας περιμένουμε να ζήσετε τη μοναδική έκρηξη αδρεναλίνης που προσφέρει η αναρρίχηση, με την καθοδήγηση των συνεργατών μας και όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.Tip: Προτείνεται οι συμμετέχοντες να φορούν αθλητικά ρούχα και παπούτσια.Συντελεστές: Αναγέννηση & ΠρόοδοςΗμερομηνία: Κυριακή 17/06Ώρες: 18.30-22.30Τοποθεσία: Στίβος (5)Για παιδιά 4-12 ετών. Με σειρά προτεραιότητας σε συνεχή ροή.Σε αυτά τα παιδικά παιχνίδια, η διασκέδαση συνδυάζεται με την ανάπτυξη κινητικών και νοητικών δεξιοτήτων. Τα παιδιά θα παίξουν, θα συνεργαστούν και θα διασκεδάσουν με τη βοήθεια και την καθοδήγηση φίλων και συγγενών.Συντελεστές: Αναγέννηση & ΠρόοδοςΗμερομηνίες: 17 & 23/6Ώρες: 19.00-20.00Τοποθεσία: Ξέφωτο (1)Για παιδιά 4 ετών και άνω & ενήλικες. Με σειρά προτεραιότητας σε συνεχή ροή.Αν σας αρέσει ο χορός, τότε δεν έχετε παρά να δοκιμάσετε την Capoeira, έναν αφροβραζιλιάνικο χορό που συνδυάζει την ακροβατική, την αρμονία και τις συνεχείς εναλλαγές του σώματος, δίνοντάς σας την ευκαιρία για την απόλυτη σωματική έκφραση. Θα ακολουθήσει επίδειξη με προχωρημένες τεχνικές, ζωντανή μουσική (Bateria) και επίδειξη ακροβατικών.Συντελεστές: Αναγέννηση & ΠρόοδοςΗμερομηνίες: 18 - 24/06 / Ώρες: 10.00-12.00Τοποθεσία: Υπαίθριος Χώρος Αθλοπαιδιών (10)Για παιδιά 6-12 ετών. Με σειρά προτεραιότητας σε συνεχή ροή.Το γερμανικό ποδόσφαιρο και το ρολόι ευστοχίας περιμένουν τα παιδιά στο νέο πολυμορφικό σημείο άθλησης του ΚΠΙΣΝ. Αξίζει να το δοκιμάσετε, ακόμα και αν τα σουτ δεν είναι το φόρτε σας!Συντελεστές: Αναγέννηση & Πρόοδος18/06 / Ώρες: 18.00-20.00 / Τοποθεσία: Ξέφωτο (1)21/06 / Ώρες: 18.30-22.30 / Τοποθεσία: Στίβος (5)Για παιδιά 8 ετών και άνω & ενήλικες. Με σειρά προτεραιότητας σε συνεχή ροή.Στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε 15 διασκεδαστικούς αγώνες. Θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν το μυαλό τους και να είναι γρήγοροι και ευέλικτοι για να πετύχουν τον στόχο τους στις 15 παραλλαγές σκυταλοδρομίας που συνδυάζουν σκέψη, ταχύτητα και ευστοχία.Συντελεστές: Αναγέννηση & ΠρόοδοςΗμερομηνίες: 18/6 & 22/6 / Ώρες: 18.00-20.30Τοποθεσία: Μεσογειακός Κήπος (11)Για παιδιά 3-6 ετών. Με σειρά προτεραιότητας σε συνεχή ροή.Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τη διασκέδαση και την ψυχική έκφραση μέσα από κινητικές δραστηριότητες και παιχνίδι. Χάρη σε μία σειρά από κινητικά, μουσικοκινητικά και ζωγραφικά παιχνίδια, θα μπορέσουν να ανακαλύψουν τις δυνατότητές τους και να αναπτύξουν τη σκέψη, τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους.Συντελεστές: Αναγέννηση & ΠρόοδοςΗμέρες: 18/6 & 23/6 / Ώρες: 18.00-21.00Τοποθεσία: Εσπλανάδα (18)Για παιδιά 6 ετών και άνω & ενήλικες. Με σειρά προτεραιότητας σε συνεχή ροή.Το άγνωστο σε πολλούς pétanque (εδαφοσφαίριση) είναι ένα άθλημα που συνδυάζει την ακρίβεια του στόχου με τον συντονισμό και την αυτοσυγκέντρωση. Οι αγωνιζόμενοι, που παίζουν είτε ένας εναντίον ενός είτε σε ομάδες, προσπαθούν να προσεγγίσουν τον στόχο, πετώντας σιδερένιες μπάλες. Tο pétanque πήρε τη σημερινή του μορφή στη Γαλλία το 1910, ενώ οι ρίζες του ανάγονται στην αρχαία Ελλάδα και τη Ρώμη.Η αθλητική δραστηριότητα πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εδαφοσφαίρισης Les Pétancoliques d’Athènes.Συντελεστές: Αναγέννηση & ΠρόοδοςΗμερομηνίες: 17 - 23/06 / Ώρες: 18.30-22.00Τοποθεσία: Υπαίθριος Χώρος Αθλοπαιδιών (10)Με σειρά προτεραιότητας σε συνεχή ροή.Μια αθλητική δραστηριότητα που απευθύνεται σε παιδιά με κινητικά προβλήματα, προβλήματα όρασης ή και τυφλότητα. Το mini tennis, το boccia, το βόλεϊ καθήμενων, το μπάσκετ με αμαξίδια και το γκόλμπολ σας περιμένουν να τα γνωρίσετε. Θα δημιουργηθούν μικτές ομάδες παιδιών με αναπηρία και χωρίς.Συντελεστές: Αναγέννηση & ΠρόοδοςΗμερομηνία: 18/06 / Ώρες: 18.30-22.30Τοποθεσία: Στίβος (5)Για παιδιά 4 ετών και άνω & ενήλικες. Με σειρά προτεραιότητας σε συνεχή ροή.Οι μικροί και μεγάλοι επισκέπτες του Summer Nostos Festival θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με την ξιφασκία, ένα ολυμπιακό άθλημα που συνδυάζει τεχνική, αυτοσυγκέντρωση και ευλυγισία. Όλα αυτά σε μια δραστηριότητα, όπου δύο αντίπαλοι με στρατηγική, ταχύτητα πνεύματος και σώματος, επιδιώκουν να κερδίσουν ακολουθώντας όμως κανόνες και τελετουργικά ευγένειας. Νικητές είναι όλοι!Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία ΞιφασκίαςΣυντελεστές: Αναγέννηση & ΠρόοδοςΗμέρα: 18/06 / Ώρες: 18.30-22.30Τοποθεσία: Στίβος (5) Για παιδιά 6 ετών και άνω & ενήλικες.Με σειρά προτεραιότητας σε συνεχή ροή.Οι επισκέπτες θα μπορέσουν να γνωρίσουν την κωπηλασία, που θα παρουσιαστεί στον Στίβο του ΚΠΙΣΝ στη στατική της εκδοχή. Όσοι βρεθούν στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος θα έχουν την ευκαιρία να αθληθούν με τη βοήθεια στατικών κωπηλατικών μηχανημάτων και έμπειρων εκπαιδευτών.Συντελεστές: Αναγέννηση & ΠρόοδοςΗμερομηνία: 19/06 / Ώρες: 18.30-22.30Τοποθεσία: Στίβος (5)Για άτομα από 4 ετών και άνω. Με σειρά προτεραιότητας σε συνεχή ροή.Οι επισκέπτες θα γνωρίσουν το badminton, αλλά και κορυφαίους αθλητές του. Αποτελεί ένα από τα τέσσερα ολυμπιακά αθλήματα όπου χρησιμοποιείται ρακέτα, αλλά με την ιδιαιτερότητα ότι το μπαλάκι διαθέτει φτερά, με αποτέλεσμα η τροχιά του να είναι ασυνεπής και απρόβλεπτη.Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Φιλάθλων Σωματείων Αντιπτέρισης.Συντελεστές: Αναγέννηση & ΠρόοδοςΗμερομηνία: 20/06 / Ώρα: 18.30-22.30Tοποθεσία: Στίβος (5)Για παιδιά 6-12 ετών . Mε σειρά προτεραιότητας σε συνεχή ροή.Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις βασικές τεχνικές τρεξίματος με την καθοδήγηση έμπειρων προπονητών και πρωταθλητών του στίβου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μία εισαγωγή στα αγωνίσματα της ταχύτητας, με επίδειξη και επεξήγηση των βασικών τεχνικών στην εκκίνηση από βατήρα, τη μέγιστη ταχύτητα και τον τερματισμό.Συντελεστές: Αναγέννηση & ΠρόοδοςΗμερομηνία: 20/06 / Ώρες: 18.30-22.30Τοποθεσία: Στίβος (5)Για παιδιά 5 ετών και άνω & ενήλικες. Mε σειρά προτεραιότητας σε συνεχή ροή.Οι επισκέπτες του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος θα παίξουν ping pong με μέλη της ελληνικής Φίλαθλης Ομοσπονδίας Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης. Το ping pong, που πήρε το παρατσούκλι του από τον ήχο που κάνει το χτύπημα της μπάλας, είναι ένα από τα πιο συναρπαστικά ολυμπιακά αθλήματα, καθώς το μικρό βάρος της μπάλας, οι υψηλές ταχύτητες και ο περιορισμένος χρόνος αντίδρασης κάνουν το παιχνίδι γρήγορο και διασκεδαστικό.Η δραστηριότητα πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης.Συντελεστές: Αναγέννηση & ΠρόοδοςΗμερομηνίες: 21 & 24/06 / Ώρες: 18.00-21.00Toποθεσία: Εσπλανάδα (18)Για παιδιά 4 ετών και άνω & ενήλικες. Με σειρά προτεραιότητας σε συνεχή ροή.Πόσο καλά ξέρετε να στοχεύετε; Πιστεύετε ότι μπορείτε να πετύχετε όποιον στόχο κι αν βάλετε; Διατηρείτε την αυτοσυγκέντρωσή σας ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές; Αν ναι, τότε το παιχνίδι ευστοχίας είναι σίγουρα αυτό που ψάχνετε. Ηρεμία, συγκέντρωση, σταθερότητα, καλή όραση και αυτοπεποίθηση θα αποτελέσουν τα βασικά συστατικά επίτευξης των στόχων που σας περιμένουν!Συντελεστές: Αναγέννηση & ΠρόοδοςΗμερομηνία: 22/06 / Ώρες: 18.00-20.00Τοποθεσία: Ξέφωτο (1)Για εφήβους 15 ετών και άνω & ενήλικες. Με σειρά προτεραιότητας σε συνεχή ροή.Όταν ήμασταν μικροί, παίζαμε μαζί με άλλα παιδιά της γειτονιάς έξω στις αλάνες και στους δρόμους. Ελάτε να αναβιώσουμε μαζί αυτό το συναίσθημα στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος, παίζοντας ομαδικά παιχνίδια και εφευρίσκοντας πρωτότυπους τρόπους μεταφοράς και μετακίνησης.Συντελεστές: Αναγέννηση & ΠρόοδοςΗμερομηνία: 24/06 / Ώρες: 18.30-22.00Tοποθεσία: Υπαίθριος Χώρων Αθλοπαιδιών (10)Με σειρά προτεραιότητας σε συνεχή ροή.Μια αθλητική δραστηριότητα που απευθύνεται σε παιδιά των Specials Olympic. Το bocce, το softball και το mini tennis σας περιμένουν να τα γνωρίσετε.Θα δημιουργηθούν μικτές ομάδες παιδιών με αναπηρία και χωρίς.Συντελεστές: Αναγέννηση & ΠρόοδοςΗμερομηνία: 24/06 Ώρες: 18.00-20.00Tοποθεσία: Ξέφωτο (1)Για παιδιά 10 ετών και άνω & ενήλικες. Με σειρά προτεραιότητας σε συνεχή ροή.Μια σειρά αποστολών θα περιμένει όλες τις ομάδες που θέλουν να παίξουν. Απαραίτητο στοιχείο για την ολοκλήρωση των αποστολών είναι η καλή συνεργασία και η επικοινωνία των μελών της κάθε ομάδας.Συντελεστές: Αναγέννηση & ΠρόοδοςΗμερομηνία: 23 & 24/06 / Ώρα: 20.00Tοποθεσία: Ξέφωτο (1)Μία συμμετοχική δράση όπου όλοι είναι ευπρόσδεκτοι.Ο δάσκαλος και χορευτής Πλωτίνος Ηλιάδης μας καλεί όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας και εμπειρίας, σε ένα παιχνίδι δημιουργικής περιπατητικής δράσης, σε ένα κινούμενο δίκτυο όπου πρωταγωνιστές είμαστε όλοι όσοι «περπατάμε ανάμεσα».Ένα απλό αυθόρμητο περπάτημα μπορεί να γίνει αφορμή να συναντηθούμε, να μεταμορφώσουμε το περιβάλλον γύρω μας και να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας.23 Iουνίου - 22.00Την ώρα που θα γίνεται η απονομή των μεταλλίων ο ουρανός πάνω από το ΚΠΙΣΝ θα φωτιστεί με υπέροχα πυροτεχνήματα, κάνοντας την ατμόσφαιρα ακόμα πιο εορταστική.24 Iουνίου - 22.00Μία μοναδική χορογραφία πυροτεχνημάτων θα φωτίσει τον ουρανό του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, την τελευταία ημέρα του Summer Nostos Festival.Περισσότερα από 1.800 πυροτεχνήματα θα εκτοξευθούν σε ύψος 300 μέτρων πάνω από το ΚΠΙΣΝ.Για το πλήρες πρόγραμμα του Summer Nostos Festival πατήστε Εδώ