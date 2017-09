Switchfoot και Lifehouse κυκλοφορούν νέο τραγούδι για την ανακούφιση των πληγέντων από τον τυφώνα Χάρβεϊ

Τα αμερικανικά μουσικά συγκροτήματα της ροκ Switchfoot και Lifehouse ενώνουν τις δυνάμεις τους για καλό σκοπό.



Οι δύο μπάντες συνεργάστηκαν για ένα τραγούδι με τίτλο «Shine Like Gold» αφιερωμένο στους πληγέντες από τον καταστροφικό τυφώνα Χάρβεϊ στο Χιούστον του Τέξας.



Οι Switchfoot και Lifehouse, οι οποίοι πραγματοποιούν μαζί περιοδεία με τίτλο «Looking for Summer» ηχογράφησαν το τραγούδι στο Νάσβιλ και θα το ερμηνεύσουν στις 5 Σεπτεμβρίου στο House of Blues του Χιούστον. Όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις του «Shine Like Gold» θα διατεθούν για την ανακούφιση των πληγέντων από τον τυφώνα σε συνεργασία με την οργάνωση Food for the Hungry.



«Δεν μπορούμε να φανταστούμε τι περνούν όλοι τώρα στο Χιούστον, αλλά είναι στις σκέψεις μας και τις προσευχές μας. Ανυπομονούμε να εμφανιστούμε μαζί σε αυτήν την εκπληκτική πόλη και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε» δήλωσε ο Τζέισον Ουέιντ, τραγουδιστής των Lifehouse. «Ο Τζον (Φόρεμαν) και εγώ αρχίσαμε να γράφουμε το "Shine Like Gold" στην αρχή αυτής της περιοδείας, αλλά όταν το ηχογραφήσαμε στο Νάσβιλ καταλάβαμε ποιος ήταν ο σκοπός».



«Όλα αυτά τα εκπληκτικά άτομα που θυσιάζονται για τους γείτονές τους και κινητοποιήθηκαν εθελοντικά παρά τις ακραίες δυσκολίες για να βοηθήσουν ήταν πηγή έμπνευσης» συνέχισε. «Αυτό το τραγούδι είναι γι' αυτούς. Όλα τα έσοδα από αυτό το τραγούδι θα προσφερθούν στο Χιούστον, για τους αφανείς ήρωες που κάνουν το σωστό όταν κανείς δεν βλέπει. Τους στέλνουμε όλη την αγάπη μας».



Ο Τζον Φόρεμαν των Switchfoot τόνισε ότι ήθελε εδώ και καιρό να γράψει ένα τραγούδι μαζί με τον Τζέισον Ουέιντ, σύμφωνα με το etonline.



Το «Shine Like Gold» έγινε ένα τραγούδι για τους ήρωες της καθημερινότητας που αγωνίζονται για να βρουν μέσα από το σκοτάδι το δρόμο προς το φως, ανέφερε.



«Την ημέρα που ηχογραφήσαμε το τραγούδι, ο τυφώνας Χάρβεϊ άρχισε να σαρώνει το Τέξας, μερικές φορές δεν ξέρεις τι είναι ένα τραγούδι μέχρι να το γράψεις. Στην περίπτωση αυτή, έγινε απόλυτα σαφές. Καθώς παρακολουθούσαμε φίλους και συγγενείς στο Τέξας να δίνουν αγώνα με τις συνέπειες του τυφώνα, ήξερα ακριβώς τι έπρεπε να κάνουμε. Αγαπάμε το Χιούστον, είναι ανθεκτική πόλη και θα ανοικοδομηθεί, ανυπομονούμε να βρεθούμε στο Χιούστον την Τρίτη για να γιορτάσουμε την Ελπίδα εν μέσω τραγωδίας».