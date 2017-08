Τα Μπαλέτα Μπολσόι γιορτάζουν τον Μιχαήλ Λαβρόφσκι

Μία επετειακή παράσταση – αφιέρωμα των διάσημων μπαλέτων Μπολσόι για τα 75 χρόνια του ζωντανού θρύλου Μιχαήλ Λαβρόφσκι, που ανεβαίνει κι αυτός εκ νέου στη σκηνή, συμπρωταγωνιστώντας με τον κορυφαίο χορευτή του κόσμου σήμερα, τον μοναδικό Ιβάν Βασίλιεφ θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει το κοινό της χώρας μας.Η παράσταση που έρχεται από την πολιτιστική εταιρεία Λάβρυς, μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της στις 4 Μαΐου στη Μόσχα, θα φιλοξενηθεί, την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκης και την Τρίτη 19 και Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού στην Αθήνα.Με τον μοναδικό Ιβάν Βασίλιεφ που πρόσφατα αποθεώθηκε στις sold out εμφανίσεις του στο Μέγαρο, να πρωτοστατεί μεταξύ των πρώτων χορευτών των Μπολσόι, αλλά και του Corps de Ballet των φημισμένων μπαλέτων, σε μία αληθινά μοναδική στιγμή απ’ όλες τις απόψεις.Μία πολύ ξεχωριστή και ιδιαίτερα παράσταση, αφού εκτός από την εκπληκτική και σπάνια αυτή σύνοδο αστέρων, εμφανίζεται σ’ αυτήν επί σκηνής μετά από πολλά χρόνια, ο ίδιος ο Μιχαήλ Λαβρόφσκι!Ο Μιχαήλ Λαβρόφσκι υπήρξε Καλλιτεχνικός Διευθυντής τόσο του Θεάτρου Στανισλάφσκι, όσο και της Ακαδημίας χορού της Μόσχας. Ως σολίστας χόρεψε όλους τους πρώτους ρόλους του κλασικού ρεπερτορίου υπό την καθοδήγηση των μεγαλύτερων χορογράφων, ενώ ως χορογράφος δημιούργησε δικά του αριστουργηματικά έργα και καθοδήγησε τους διασημότερους πρωταγωνιστές. Τέλος ως ο «σπουδαιότερος δάσκαλος χορού στην ιστορία του ρώσικου μπαλέτου», ανέδειξε τους κορυφαίους σολίστες και τους σούπερ σταρς της διεθνούς χορευτικής σκηνής των δύο τελευταίων γενεών, πολλούς από τους οποίους θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε σε αυτές τις τρεις μοναδικές παραστάσεις και στην Ελλάδα!Στο πρώτο το κοινό θα απολαύσει την περίφημη χορογραφία του Λαβρόφσκι «Καζανόβας» σε μία one act full ballet παράσταση.Στο δεύτερο θα δούμε το περίφημο «Νιζίνσκι», αφιερωμένο στον αλησμόνητο σολίστα, τον «επί γης Θεό του χορού», τον πρώτο σταρ χορευτή στην ιστορία του μπαλέτου, τον άνθρωπο που έκανε το πλατύ κοινό ν’ αγαπήσει αυτήν την τέχνη. Φυσικά τον ρόλο του δεν θα μπορούσε να τον υποδυθεί κανείς άλλος από τον σημερινό «επί γης θεό του χορού», τον Ιβάν Βασίλιεφ, που μάλιστα συμπρωταγωνιστεί εδώ με τον τιμώμενο Μιχαήλ Λαβρόφσκι. Σε μία άκρως συγκινητική και συγκλονιστική συνεύρεση δύο «ιερών τεράτων», που θα χαραχθεί με ανεξίτηλα γράμματα στη μνήμη των τυχερών θεατών, αλλά και στην παγκόσμια χορευτική ιστορία.Επίσης συνυπάρχουν αποσπάσματα από παραστάσεις που χορογράφησε ο Λαβρόφσκι όπως η «Ρωσίδα Μπαλαρίνα», αλλά και χόρεψε ο ίδιος, φυσικά με το αντάτζιο από τον Σπάρτακο και το Grand Pas de Deux από τον Δον Κιχώτη σε περίοπτη θέση, αφού είναι δύο μπαλέτα στα οποία μεγαλούργησε.Και τέλος, τα Μπολσόι μας επιφυλάσσουν μια ευχάριστη έκπληξη! Θα παρουσιάσουν σε παγκόσμια πρώτη, ένα κομμάτι από την όπερα – μπαλέτο Αμόκ που έχει προγραμματιστεί να παρουσιαστεί το 2018 (!) σε σκηνοθεσία και χορογραφία πάντα του Λαβρόφσκι.Ένα σημαντικό αφιέρωμα λοιπόν, μια μεγάλη στιγμή όπου η πιο πρόσφατη παραγωγή των Μπολσόι θα λάμψει με τον Ιβάν Βασίλιεφ, τον ίδιο τον Μιχαήλ Λαβρόφσκι, τη Νίνα Καπτσόβα, τον Ιγκόρ Τσβίρκο, την Μαρία Βινογκράντοβα και όλα τα άλλα υπέρλαμπρα αστέρια του χορευτικού μας σύμπαντος, την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσους και την Τρίτη 19 και Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου στο Ηρώδειο.Πληροφορίες: www.lavris.gr www.facebook.com/lavris.grΠροπώληση εισιτηρίων:www.viva.gr, 11876, Seven sports, Reload, Media Markt, ΕυριπίδηςΤιμές εισιτηρίων:Ηρώδειο:Άνω διάζωμα: 38€ (παιδικά – μαθητικά – φοιτητικά – ανέργων: 28€)Ζώνη Γ’: 55€Ζώνη Β’: 65€Ζώνη Α’: 85€Ζώνη VIP: 100€Gold: 120€Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκης:Άνω διάζωμα: 38€ (παιδικά – μαθητικά – φοιτητικά – ανέργων: 28€)Κάτω διάζωμα: 55€Ζώνη A’: 85€Διοργάνωση: ΛΑΒΡΥΣ