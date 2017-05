Τελευταία παράσταση - «Αγαλματάκια Ακούνητα, Αμίλητα, Αγέλαστα» στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο

Για τους δύο πολυδιάστατους καλλιτέχνες, Λευτέρη Ελευθερίου και Αλκιβιάδη Κωνσταντόπουλο, δεν χρειάζονται συστάσεις!



Για όσους θα ήθελαν να παρακολουθήσουν την ανατρεπτική παράστασή τους, στο Γυάλινο – Up Stage «Αγαλματάκια Ακούνητα, Αμίλητα, Αγέλαστα» μένει μία τελευταία παράσταση το Σάββατο 6 Μαΐου 2017.



Μία βραδιά γεμάτη μουσική και πολύ - πολύ γέλιο!



Το Γυάλινο – Up Stage σας προσκαλεί στην πιο αναπάντεχη και ξεκαρδιστική συνάντηση αυτής της σεζόν: Ο Λευτέρης Ελευθερίου, γνωστός για το πολύπλευρο ταλέντο του, καθώς εκτός από ηθοποιός εντυπωσιάζει με το τραγούδι αλλά και με τις μιμήσεις του, συναντά τον «άνθρωπο - ορχήστρα», Αλκιβιάδη Κωνσταντόπουλο. Δύο πολυδιάστατοι καλλιτέχνες, μοναδικοί ο καθένας στο είδος του, διαφορετικοί αλλά με κοινά χαρακτηριστικά το χιούμορ και την παιχνιδιάρικη διάθεση, σας ταξιδεύουν με ένα πρόγραμμα που συνδυάζει τη μουσική με την πρόζα.



Ετοιμαστείτε για μία μουσικοθεατρική παράσταση γεμάτη εκπλήξεις γιατί ο Λευτέρης και ο Αλκιβιάδης δεν αφήνουν τίποτε όρθιο: σας κάνουν να γελάτε με σκετσάκια και σατιρικά τραγούδια, σας ταξιδεύουν στην εποχή των μπουάτ αλλά και σε μελωδικές στιγμές του ελληνικού και ξένου κινηματογράφου, σας συγκινούν με αγαπημένες μπαλάντες και ροκάρουν σε ήχους πιο ηλεκτρικούς, που φτάνουν μέχρι το σήμερα.



Πλάι τους παίζουν, τραγουδούν, αυτοσχεδιάζουν, διασκευάζουν και διασκεδάζουν οι μοναδικοί Sleeping Band.



Σωτήρης Βλισίδης, πλήκτρα

Οδυσσέας Κωνσταντόπουλος, πλήκτρα, πιάνο, ακορντεόν, μπάσο

Χάρης Κωνσταντόπουλος, κλαρινέτο, φλάουτο, σαξόφωνο

Στέλιος Πασχάλης, τύμπανα



Πληροφορίες:



Λευτέρης Ελευθερίου – Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος

«Αγαλματάκια Ακούνητα, Αμίλητα, Αγέλαστα»



Σάββατο 6/5 στο Γυάλινο – Up Stage



Ώρα έναρξης: 22.30



Τιμές:



12 ευρώ με μπύρα ή κρασί στο bar



14 ευρώ με ποτό στο bar



Προπώληση εισιτηρίων:



www.viva.gr



11876



σε όλα τα καταστήματα Seven Spots, Reload, Media Markt, Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης, αθηνόραμα gr.



Γυάλινο Μουσικό Θέατρο - UpStage

Συγγρού 143, Νέα Σμύρνη

τηλ. 210 9315600

www.gialino.gr