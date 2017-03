Τελευταία παράσταση για τον Δημήτρη Μυστακίδη στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο

Ο Δημήτρης Μυστακίδης μετά τις απανωτές sold out εμφανίσεις του, θα δώσει μια τελευταία παράσταση στο Γυάλινο – Up Stage, την Παρασκευή 10 Μαρτίου στις 10.30.Ο Δημήτρης Μυστακίδης, δεξιοτέχνης της λαϊκής κιθάρας και ανανεωτής του ρεμπέτικου, γεφυρώνει το χθες με το σήμερα, το παραδοσιακό με το σύγχρονο, τους νέους με την παλαιότερη γενιά.Παρέα με τη λαϊκή κιθάρα του, 30 χρόνια τώρα «ξεσκονίζει» τα ρεμπέτικα, αυτό το μουσικό διαμάντι της Ελλάδας και τους δίνει νέα πνοή για το ταξίδι τους στον χρόνο.O Δημήτρης αυτές τις μέρες ολοκληρώνει την τελική επεξεργασία του νέου του δίσκου. Πρόκειται για ρεμπέτικα τραγούδια που κυκλοφόρησαν και παίχτηκαν ζωντανά μόνο στην Αμερική, στο τέλος του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα.Πρωταγωνιστές αυτού του δίσκου είναι Έλληνες μουσικοί, όπως ο Γιώργος Κατσαρός και ο Κώστας Δούσας (ή Γκούσιας), που κατάφεραν να περάσουν και να δοκιμάσουν την τύχη τους, σαν μετανάστες, στη νέα γη, στην Αμερική και με τις κιθάρες τους απέδειξαν για ακόμη μια φορά τη φοβερή ικανότητα προσαρμογής των λαϊκών μουσικών.Ο δεξιοτέχνης μουσικός τα αναπλάθει με την προσωπική του σφραγίδα αλλά και την τεχνική των παλιών εκτελέσεων, η οποία περιγράφεται με τον όρο «τσιμπητή». Ένα δείγμα αυτής τη δουλειάς παρουσιάζεται για πρώτη φορά και στη σκηνή του Γυάλινου – Up Stage.Ο Δημήτρης Μυστακίδης κατάφερε με τον τελευταίο του δίσκο «Εσπεράντο» να αποδείξει ότι το ρεμπέτικο είναι μια οικουμενική μουσική γλώσσα, μια Εσπεράντο, που ποτέ δε χάνει τη ταυτότητά της. Πέρα από τις εξαιρετικές δισκοκριτικές από Έλληνες και Ευρωπαίους δημοσιογράφους, το «Εσπεράντο» είχε και πανευρωπαϊκές διακρίσεις, καθώς ήταν για δυο μήνες στο Νο2 των World Music Charts Europe, ενώ παρέμεινε συνολικά τέσσερις μήνες στο Top 10 της ίδιας κατάταξης.Στις παραστάσεις του Δημήτρη Μυστακίδη οι λάτρεις του ρεμπέτικου συναντώνται με τους ακροατές του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού αλλά και με τους διεθνιστές που εκτιμούν την ανά τον πλανήτη λαϊκή φλέβα, διαμορφώνοντας ένα νέο ρεύμα μουσικόφιλων που μοιράζονται την αγάπη και σεβασμό τους για το είδος. Με κοινή τους γλώσσα τη λαϊκή μας μουσική, τραγουδούν όλοι μαζί τραγούδια που αγαπάμε, τραγούδια με ιστορία, που τα λέγαμε στις παρέες μας ξανά και ξανά...Μαζί με τους συνεργάτες του, Γιώργο Τσαλαμπούνη και Δημήτρη Παππά στις κιθάρες και Ιφιγένεια Ιωάννου στο τραγούδι, μας καλεί να απολαύσουμε ατμοσφαιρικές διασκευές και επανεκτελέσεις γνωστών τραγουδιών από όλο το φάσμα του ρεμπέτικου. Τραγούδια των Τσιτσάνη, Περιστέρη, Τούντα, Σκαρβέλη, Βαμβακάρη, Χιώτη, Μητσάκη, Ρούκουνα, Ριτσιάρδη, Νταλγκά και τόσων άλλων που αφηγούνται, αναπολούν, παραπονιούνται, παρανομούν, ερωτεύονται, ταξιδεύουν και μας ταξιδεύουν.Τραγούδια διαμάντια της λαϊκής μας παράδοσης, διασκευασμένα για λαϊκή κιθάρα και εκτελεσμένα με την υψηλή δεξιοτεχνία του καλλιτέχνη και των συνεργατών του έρχονται στο σήμερα και χτυπούν κατευθείαν στην καρδιά μας!Πληροφορίες:Ώρα έναρξης: 22:30Τιμές:12 ευρώ με μπύρα ή κρασί στο bar14 ευρώ με ποτό στο barΠροπώληση εισιτηρίων:www.viva.gr11876σε όλα τα καταστήματαSeven Spots, Reload, Media Markt, Ευριπίδης ΒιβλιοπωλείαΓυάλινο Μουσικό Θέατρο - UpStageΣυγγρού 143, Νέα Σμύρνητηλ. 210 9315600www.gialino.gr